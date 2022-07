Sony w końcu ujawniło datę premiery God of War Ragnarök. Ku uciesze wielu graczy, gra zadebiutuje jeszcze w tym roku.

Kiedy premiera God of War Ragnarök?

Premiera konsoli PlayStation 5 nie obfitowała w nowe gry. A już z pewnością zabrakło tych największych, najgłośniejszych, właśnie takich jak God of War Ragnarök. Kolejne przygody Kratosa i Arteusa zostały swojego czasu znacząco opóźnione, a dodatkowo nie brakowało spekulacji, że mogą one nie pojawić się również w tym roku. Ostatnio przecieki były jednak bardziej optymistyczne i koniec końców to one się sprawdziły.

Sony poinformowało, iż God of War Ragnarök zadebiutuje 9 listopada. Gra będzie dostępna nie tylko na PlayStation 5, ale również na PlayStation 4. Ważną dla sympatyków tych konsol informację wzbogacono o nowy, chociaż bardzo krótki zwiastun.

Wypasiona edycja kolekcjonerska God of War Ragnarök

W przypadku tak wyczekiwanego tytułu nikogo nie powinno dziwić, że przygotowane zostaną dodatkowe wydania. W tym przypadku będą to między innymi aż dwie edycje kolekcjonerskie (Collector’s Edition oraz jeszcze bogatsza Jötnar Edition).

Ich zawartość możecie zobaczyć na poniższym materiale wideo. Wydaje się, że najbardziej łakomym kąskiem będzie tutaj replika Mjölnira (16-calowa, a więc około 40-centymetrowa). Z drugiej strony pewnie niektórym nie spodoba się fakt, że zabraknie tu płyty z grą (będzie kod do pobrania edycji cyfrowej).

A jeśli do kogoś bardziej przemawiają statyczne obrazy, Santa Monica Studio wrzuciło do sieci infografiki przybliżające wszystkie wydania gry.

Planujecie zakup God of War Ragnarök?

Źródło: PlayStation