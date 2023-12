Kratos zaliczył wyjątkowo mocne wejście na tegorocznym rozdaniu nagród The Video Game Awards. Sony po cichu szykowało nam bowiem nie lada niespodziankę - God of War: Ragnarok Valhalla nadchodzi. I to szybciej niż myślicie.

O tym, że God of War: Ragnarok może dostać sporej wielkości rozszerzenie przebąkiwało się już od jakiegoś czasu. Chyba nikt nie spodziewał się jednak, że nastąpi to tak szybko. God of War: Ragnarok Valhalla pojawi się bowiem już 12 grudnia 2023 roku! Co więcej, będzie to dodatek w pełni darmowy. Jedyna rzecz, która może tu nieco ostudzić emocje to… sama rozgrywka. Nie będzie to bowiem typowa przygoda, a raczej coś w stylu roguelite’owego wyzwania.

God of War: Ragnarok Valhalla prezentem na Święta

O dziwo, choć God of War: Ragnarok Valahalla nastawiony będzie na powtarzanie tych samych starć w tytułowej Valhalli nie oznacza to wcale, że nie uświadczymy tu żadnej fabuły. Twórcy dodatku obiecują „bardzo osobistą i refleksyjną podróż ku przyszłości” Kratosa i Mimira. Co dokładnie kryje się pod tą zapowiedzą przekonamy się już niebawem.

