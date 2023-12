Rise of the Ronin od Team Ninja to gra ostra jak katana. Ekskluzywna produkcja Sony doczekała się daty premiery oraz widowiskowego materiału wideo, który ujawniono w trakcie gali The Game Awards 2023.

Rise of the Ronin z datą premiery

The Game Awards 2023 to nie tylko ceremonia rozdania nagród, ale i zapowiedzi gier (np. Exodus). Co prawda o istnieniu Rise of the Ronin wiemy od dłuższego czasu, ale teraz Team Ninja konkretyzuje datę premiery. Na premierę ekskluzywnej gry Sony poczekamy do 22 marca 2024 r.

To kolejna gra, która omija wysłużoną już generację PS4 i patrząc na powyższy materiał wcale się nie dziwię. Deweloperzy mają ambitne plany i chcą dostarczyć solidny produkt, który skradnie serca miłośników RPG akcji. Zamówienia przedpremierowe na Rise of the Ronin wystartują 14 grudnia 2023 r.

Akcję gry osadzono w XIX-wiecznej Japonii. Dla graczy przygotowano otwarty świat pełen niebezpieczeństw. To dość mroczny czas w dziejach wspomnianego kraju: wojna domowa pomiędzy szogunatem Tokugawy i jego przeciwnikami, śmiertelne choroby i nasilające się wpływy Zachodu. A w samym środku my - gracze.