Dobre wieści dla użytkowników platformy HBO. Godzilla vs. Kong oraz Mortal Kombat pojawią się na HBO i HBO Max. Kto nie widział jeszcze tych filmów i czeka na odpowiedni moment? Więcej informacji poniżej.

Godzilla vs. Kong w ofercie HBO i HBO GO

Film Godzilla vs. Kong pojawi się w HBO GO już 3 grudnia. Produkcja na antenie HBO odbędzie się zaś 5 grudnia o godzinie 20:10. Dla spóźnialskich film będzie można również zobaczyć w Święta – 25 grudnia także o godzinie 20:10. W filmie Król Potworów zaczyna siać spustoszenie na całym świecie, więc w obliczu zagrożenia do walki staje z nim Kong. Produkcja zyskała naprawdę przychylne oceny fanów jak i krytyków, dlatego z pewnością warto zobaczyć ją na żywo.

Mortal Kombat dostępne online

Film Mortal Kombat również pojawi się na HBO GO 3 grudnia. Emisja na antenie HBO została zaplanowana na 26 grudnia o godzinie 20:10. Jest to film akcji, w reżyserii Simona McQuoida. Opiera się on na grze komputerowej o tym samym tytule. Na portalu Rotten Tomatoes zdobył 4,3 na 5 punktów od widowni. Trochę gorzej wypada w ocenie krytyków, ponieważ został oceniony na 5,5/10 punktów, ale z pewnością warto samemu się przekonać czy to dobra produkcja.

A czy wy skorzystacie z oferty? Planujecie zobaczyć te produkcje? Koniecznie dajcie znać w komentarzach!

Źródło: HBO Go