Zapowiedzi związane z nowym filmem Mortal Kombat brzmiały naprawdę optymistycznie. Na chwilę przed premierą wiele wskazuje na to, że faktycznie będzie to produkcja godna uwagi.

Nowy Mortal Kombat pełen brutalnych walk

Mortal Kombat bez rozlewu krwi, odcinanych kończyn i łamanych kości? Trudno to sobie wyobrazić, aczkolwiek widzieliśmy już sporo profanacji znanych marek. Tym razem, przynajmniej w omawianym kontekście, nam to nie grozi. Twórcy nowego Mortal Kombat od samego początku zapowiadali, że czego jak czego, ale brutalnych walk tutaj nie zabraknie. Jednocześnie zapewniali, że dołożą starań do tego, aby wszystkie dobrze wyglądały, bo to przecież równie ważne.

Od tygodnia do sieci spływają pierwsze recenzje krytyków i napawają one sporym optymizmem, bo wygląda na to, że zapowiedzi zostały spełnione. Teraz i my możemy w pewnym stopniu je zweryfikować. Opublikowano bowiem ponad 7-minutową scenę otwierającą omawiany film. Główne role odgrywają tu Hanzo Hasashi (Hiroyuki Sanada) oraz Bi-Han / Sub-Zero (Joe Taslim).

Scena otwierająca Mortal Kombat

Premiera filmu Mortal Kombat już w piątek

Hiroyuki Sanada i Joe Taslim, a właściwie Skorpion i Sub-Zero to oczywiście nie jedyni z wiodących bohaterów jacy się tutaj pojawią. W filmie wystąpią między innymi Tadanobu Asano jako Raiden, Jessica McNamee jako Sonya Blade oraz Lewis Tan jako Cole Young. Scenariusz przygotowali Oren Uziel i Greg Russo, a reżyserią zajął się Simon McQuoid.

Premiera już w najbliższy piątek, 23 kwietnia. I wszystko byłoby świetnie gdyby nie pewien znaczący fakt. Mortal Kombat zadebiutuje tego dnia w kinach oraz w HBO Max. Kina pozostają zamknięte w związku z ograniczeniami wprowadzonymi przez rząd w walce z pandemią, a wspomniany serwis nie jest jeszcze dostępny w Polsce. Mieszkańcy USA opłacający HBO Max przez miesiąc będą mogli oglądać Mortal Kombat bez dodatkowych opłat.

Źródło: HBO Max

Warto zobaczyć również: