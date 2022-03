Polska firma GOODRAM to nie tylko pamięci dla komputerów domowych i gamingowych. W jej ofercie znajdziemy też produkty Goodram Industrial dla urządzeń komercyjnych i przemysłowych – ostatnio pojawiła się tutaj pamięć dla systemów o wysokim zapotrzebowaniu na moc obliczeniową.

Goodram Industrial wprowadza pamięć dla urządzeń przemysłowych

W ofercie producenta pojawił się moduł DDR4 SODIMM o oznaczeniu GR4S32G320D8I-SBWE – to pamięć o pojemności aż 32 GB i taktowaniu 3200 MHz. Pamięć sprawdzi się w systemach wbudowanych opartych o miniaturowe płyty główne typu nano-ITX, pico-ITX czy mini-ITX (można tutaj zastosować dwa takie moduły - 2x 32 GB).

Warto dodać, że moduł jest przeznaczony do pracy w szerokim zakresie temperatur (w zakresie od -40 stopni do +85 stopni Celsjusza, ale producent oferuje też wersję modułu dla zakresu od 0 do +85 stopni Celsjusza). Pamięć sprawdzi się w zastosowaniach narażonych na zmienne warunki środowiskowe.

Stabilna praca w rozszerzonym zakresie temperatur to jeden z podstawowych warunków jakie muszą spełniać wybrane modele pamięci przemysłowych DRAM. Producent stosuje tutaj specjalną procedurę testową, która pozwala na wykrycie potencjalnych problemów z działaniem sprzętu:

Pamięci przemysłowe przeznaczone do pracy w szerokim zakresie temperatur poddawane są procesowi akceleracji termicznej, której celem jest wykrycie możliwie dużej liczby uszkodzeń mogących wystąpić w pierwszym okresie użytkowania

Pamięć Goodram Industrial GR4S32G320D8I-SBWE sprawdzi się w szerokim zakresie zastosowań począwszy od terminali POS, automatyki domowej, internetu rzeczy (IOT), a skończywszy na branży automotive i transportowej.

Źródło: GOODRAM