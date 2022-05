Google ma nową siedzibę główną. Prawie 10 lat po zaprezentowaniu wstępnych planów i pięć lat po rozpoczęciu budowy, otworzony został kampus Bay View – imponujący na wielu płaszczyznach.

Google Bay View nie wygląda jak biurowce dookoła. No i jest „zielony”

Kampus Google Bay View przede wszystkim przykuwa wzrok. Dachy budynków przypominają swoją strukturą smocze łuski. Najlepsze jednak jest to, że to, co świetnie wygląda, ma też praktyczne zastosowanie. W rzeczywistości bowiem to, co widzimy, to około 90 tysięcy srebrnych paneli słonecznych. Same one wystarczają do wygenerowania 40% energii, jakiej cały kampus potrzebuje do działania.





Reszta potrzebnej energii również pochodzi z odnawialnych źródeł – między innymi z pobliskich farm wiatrowych. Wypada także wspomnieć o zautomatyzowanych roletach okiennych, dzięki którym do środka wpada optymalna ilość naturalnego światła, ale też o systemie wentylacji, który w stu procentach opiera się na powietrzu z zewnątrz czy o stawach naziemnych gromadzących deszczówkę.

Najciekawszego elementu jednak nie widać. Otóż w kampusie Bay View znajduje się największa na całym północnoamerykańskim kontynencie instalacja geotermalna. Pozwoli na ogrzewanie i ochładzanie budynków bez użycia paliw kopalnych i z wykorzystaniem nawet o 90% mniejszych ilości wody. Całość bazuje na pompach, które pochłaniają ciepło z gruntu zimą, a latem odprowadzają je do gruntu.

Google wsłuchał się w potrzeby pracowników i zaprojektował kampus z myślą o nich

Amerykański gigant sam zaprojektował ten nowy kampus i – jak twierdzi – zrobił to w oparciu o wywiady ze swoimi pracownikami. – „Dowiedzieliśmy się, że są szczęśliwi, produktywni i kreatywni, gdy pracują w zespołach, ale potrzebują też odgrodzonej przestrzeni, aby wykonywać pracę wymagającą skupienia”.





Dlatego na jednym piętrze pojawiły się wydzielone (przestrzennie i akustycznie) strefy do pracy w pojedynkę, a na drugim – sale do wspólnego omawiania i rozwijania projektów. Istnieje również możliwość ich modyfikacji – tak, by dostosować je do aktualnych potrzeb. Google zadbał również o zieleń dookoła.

Przechadzka po Google Bay View (wideo):

Źródło: Google Blog, Engadget, informacja własna. Wszystkie foto: Iwan Baan