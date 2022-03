Firma Google poinformowała, że zainwestuje 2,7 miliarda złotych w rozwój warszawskiego kompleksu biurowego. Przekaże też 40 milionów na rzecz Ukraińców i udostępni swoją przestrzeń, aby odpowiedzieć na ich potrzeby.

Google inwestuje ponad 2,5 miliarda złotych w Polsce

Tą inwestycją firma Google chce podkreślić to, że Polska i cała Europa Środkowo-Wschodnia jest dla niej niezwykle istotna. Jak mówi Magdalena Kotlarczyk, czyli Dyrektorka Google Polska, jest to „symbol naszego długoterminowego przekonania o potencjale, jaki Polska i cały region mają jako atrakcyjne miejsce dla najbardziej utalentowanych specjalistów i specjalistek, tworząc doskonałe środowisko do rozwoju przełomowych technologii”.

Po otwarciu w Warszawie nowego biura i uruchomieniu tutaj Google Cloud w ubiegłym roku przyszedł czas na kolejne kroki. Gigant wyda prawie 2,7 miliarda złotych, aby kupić i rozwinąć kompleks biurowy The Warsaw Hub.

Już dziś warszawskie centrum Google jest największym w Europie obiektem przeznaczonym do rozwoju chmury obliczeniowej Google. Aktualnie w Polsce dla firmy pracuje ponad tysiąc osób. Po poczynionych inwestycjach zatrudnienie znaleźć będzie mogło przeszło dwa razy tyle – 2,5 tysiąca pracowników.

Ta liczba może robić wrażenie, szczególnie że historia firmy Google w Polsce nie jest szczególnie długa. Swoje pierwsze biuro w naszym kraju otworzyła ona 15 lat temu. Był to malutki pokoik, w którym pracowały trzy osoby. Widać wyraźnie, jak wiele się zmieniło.

Spektakularna inwestycja. Największa od lat

Sprzedaż The Warsaw Hub firmie Google przez Ghelamco jest największą tego typu transakcją od lat. Nie tylko w Polsce, ale i całej części Europy. Warto dla porównania zwrócić uwagę na fakt, że – jak podaje Rzeczpospolita – w całym ubiegłym roku wszystkie transakcje na rynku biurowym wyniosły łącznie 1,7 miliarda euro.

The Warsaw Hub to kompleks, na który składają się dwa biurowce o wysokości 130 metrów oraz jeden o wysokości 85 m (Google kupuje tylko dwa). Oprócz technologicznego giganta zajmującego aktualnie czternaście pięter znajdują się tam również dwa hotele, banki i pasaż handlowo-usługowy. Przejęcie tego kompleksu przez technologicznego giganta jest więc spektakularne na kilku różnych poziomach.

Google w Polsce na pomoc Ukrainie. Dwutorowo

Wspomniana inwestycja to jednak tylko jedna z kilku zapowiedzi, jakimi firma Google podzieliła się ostatnio ze światem. Niedawno poinformowała również, że przekaże prawie 40 milionów złotych na rzecz organizacji zajmujących się pomocą Ukraińcom uciekającym z rozdartej wojną ojczyzny. Pieniądze zostaną przeznaczone na bezpośrednią pomoc, jak również realizację długoterminowych potrzeb.

Google udostępni także część swojego Campusu na Pradze, gdzie utworzone zostanie centrum wsparcia prawnego i psychologicznego.

