Logo Google zostało dziś zastąpione przez zdjęcia, prezentujące zmiany klimatyczne na przestrzeni lat. W ten sposób właściciel wyszukiwarki internetowej świętuje Dzień Ziemi 2022.

Zmiany klimatyczne w miejscu logo Google

Zmiany klimatyczne nie od dziś są jednym z największych problemów na naszej planecie. Naukowcy nie pozostawiają w tym kontekście złudzeń: albo je spowolnimy, albo czeka nas bardziej lub mniej dosłownie rozumiana apokalipsa. Już dziś określają to wszystko mianem katastrofy klimatycznej: wzmożona emisja gazów cieplarnianych i zdecydowanie za szybko rosnąca temperatura przyczyniają się do topnienia lodowców i podniesienia poziomu wód, ale też wyjątkowo gwałtownych zjawisk pogodowych, często niespotykanych wcześniej na danych szerokościach geograficznych.

Świadoma tego wszystkiego jest firma Google, która w Dniu Ziemi 2022 postanowiła zastąpić swoje logo na stronie wyszukiwarki poklatkową animacją. To seria zdjęć, pokazujących efekty zmian klimatycznych. A właściwie: serie zdjęć – co kilka godzin kolekcja będzie się bowiem zmieniać, aby pokazać, że katastrofa jest rzeczywista i wyraźnie widoczna w wielu różnych lokalizacjach. Konkretnie będą to: topniejący lodowiec na Kilimandżaro, topniejący lodowiec na Grenlandii, wybielająca się Wielka Rafa Koralowa czy niszczejący i zmniejszający swą powierzchnię Park Narodowy Harzu w Niemczech.

Co firma Google robi dla klimatu?

Firma Google wykorzystuje też ten dzień, aby zwrócić uwagę na to, co sama robi dla klimatu. To przede wszystkim ograniczenie emisji (i plan osiągnięcia zerowej emisji netto do 2030 roku), rozwój technologii związanych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii i usuwaniem węgla, ułatwianie wyszukiwania punktów recyklingu i tras rowerowych oraz liczne programy edukacyjne i charytatywne. Najnowszym projektem jest natomiast Data Commons – open-source’owa platforma z danymi dotyczącymi klimatu, emisji, plonów, ale też żywności, zdrowia czy miejsc schronienia.

