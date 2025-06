GeForce RTX 5050 - testy w grach. Jak wypada nowa karta graficzna?

Już niedługo do sprzedaży trafi karta graficzna GeForce RTX 5050 – najsłabszy i zarazem najtańszy przedstawiciel nowej generacji GPU. Producent ujawnił, jak nowy model wypada w grach na tle wcześniejszej konstrukcji. Trzeba jednak uważać – jest tu pewien haczyk.

NVIDIA wraca do segmentu niedrogich kart graficznych dla graczy. Niedawno producent zapowiedział model GeForce RTX 5050 – najsłabszy, a zarazem najtańszy przedstawiciel nowej generacji układów graficznych Blackwell.

Nowy model bazuje na chipie NVIDIA Blackwell GB207, wyposażonym w 2560 rdzeni CUDA, a do dyspozycji użytkownika oddano 8 GB pamięci VRAM. W odróżnieniu od mobilnej wersji, desktopowy wariant wykorzystuje starsze moduły pamięci GDDR6 z 128-bitową magistralą.

Dlaczego zdecydowano się na starsze moduły pamięci? Jak wyjaśnia przedstawiciel NVIDII, to lepszy wybór w przypadku karty przeznaczonej dla komputerów stacjonarnych. Najprawdopodobniej chodzi o niższy koszt zastosowania starszych układów, przy jednoczesnym zachowaniu akceptowalnej wydajności – co w niższym segmencie cenowym może okazać się kluczowe.

Testy wydajności GeForce RTX 5050 w grach

Premiera karty GeForce RTX 5050 została zaplanowana na drugą połowę lipca. Wtedy też możemy spodziewać się publikacji niezależnych testów wydajności.

NVIDIA postanowiła jednak już teraz uchylić rąbka tajemnicy i zaprezentować możliwości nowego modelu. Osiągi RTX 5050 porównano do GeForce RTX 3050 – wcześniejszego przedstawiciela segmentu „50”. Warto przy tym zaznaczyć, że w serii RTX 4000 nie pojawił się odpowiednik RTX 4050 w wersji desktopowej, dlatego nie znajdziemy go na wykresie.

NVIDIA chwali się, że GeForce RTX 5050 potrafi zapewnić nawet 4-krotnie więcej klatek na sekundę w porównaniu do poprzednika. Trzeba jednak zaznaczyć, że dotyczy to gier korzystających z technologii DLSS 4 wraz z funkcją Frame Generator. Przy standardowej rasteryzacji wzrost wydajności jest znacznie mniejszy i wynosi średnio około 60%.

Gracze czekają na inne porównanie

GeForce RTX 5050 został wyceniony na 249 dolarów – tyle samo, ile kosztował GeForce RTX 3050 w dniu swojej premiery w styczniu 2022 roku. Od tamtej pory starszy model znacznie potaniał i obecnie można go znaleźć w polskich sklepach za około 700–800 zł. Mimo to nie są to szczególnie atrakcyjne ceny.

Nowy GeForce RTX 5050 powinien u nas kosztować ok 1100-1200 zł. Graczy dużo bardziej ciekawi porównanie do konkurencyjnych modeli Radeon RX 6600, Radeon RX 7600 i Arc B580, do to właśnie one wypadają dużo ciekawiej w segmencie ok. 1000 zł.

foto na wejście: Adobe Stock