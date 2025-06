Vivo X200 FE już w Polsce. Wszystko, co musisz wiedzieć

Vivo zaprezentowało nowy model X200 FE, rozszerzając swoją serię X. Smartfon oferuje flagową wydajność, zaawansowane funkcje fotograficzne opracowane we współpracy z ZEISS oraz długotrwałą żywotność baterii dzięki akumulatorowi BlueVolt o pojemności 6500 mAh.

Vivo X200 FE łączy wyjątkową wydajność z kompaktowymi rozmiarami. Dzięki płaskiemu ekranowi i eleganckiemu wykończeniu, smartfon wyróżnia się stylowym wyglądem, a jego rozmiar zapewnia pewny chwyt. Delikatnie zaokrąglone rogi nie tylko podkreślają estetykę, ale również zwiększają ergonomię, trwałość i komfort użytkowania.

Vivo X200 FE w szczegółach

Smartfon wyposażono w bezramkowy, 6,31-calowy wyświetlacz ZEISS Master Color, oferujący wyjątkowe wrażenia wizualne i doskonałą jakość obrazu. Dzięki szczytowej jasności 5000 nitów, zapewnia on świetną widoczność nawet w pełnym słońcu. Rozdzielczość 1,5K i zagęszczenie pikseli na poziomie 460 PPI gwarantują ostry i szczegółowy obraz.

Wyświetlacz Vivo X200 FE obsługuje 1,07 miliarda kolorów oraz szeroką gamę barw P3, zapewniając żywe i precyzyjne odwzorowanie kolorów. Certyfikat SGS potwierdza niską emisję światła niebieskiego, a technologie takie jak 2160 Hz PWM Dimming redukują zmęczenie oczu, oferując komfort oglądania w słabym oświetleniu. Tryb Inteligentnej Ochrony Oczu 2.0 (Night Eye Protection Mode) dodatkowo poprawia wygodę podczas długotrwałego użytkowania.

Vivo X200 FE charakteryzuje się wyjątkową trwałością, spełniając normy IP68 oraz IP69, co zapewnia wysoką odporność na wodę i kurz.

Profesjonalna fotografia dzięki technologii ZEISS

Vivo X200 FE w kwestii mobilnej ma wiele po powiedzenia. Wszystko dzięki zaawansowanemu systemowi obrazowania opracowanemu we współpracy z ZEISS. W skład zestawu wchodzi 50 MP teleobiektyw peryskopowy ZEISS Super Telephoto, 50 MP główny aparat ZEISS, 8 MP ultraszerokokątny obiektyw oraz oświetlenie Aura Light, które zapewnia doskonałą jakość zdjęć.50 MP teleobiektyw ZEISS Super Telephoto oferuje zoom optyczny 3x i cyfrowy do 100x, idealny do fotografii dzikiej przyrody, sportu i architektury. Dzięki matrycy Sony IMX882 i dużej przysłonie f/2.65, zapewnia doskonałą wydajność w słabym oświetleniu.

Ulepszony tryb Stage Mode (Tryb zdjęć i filmów koncertowych) wykorzystuje zaawansowany sensor teleobiektywu oraz autorskie algorytmy vivo, skutecznie radząc sobie z trudnymi warunkami oświetleniowymi, jak podczas koncertów czy występów scenicznych. Aparat ultraszerokokątny 8 MP oferuje szerokie pole widzenia, co czyni go idealnym do fotografii podróżniczej, takich jak zdjęcia krajobrazów, grupowe ujęcia czy miejskie panoramy. Pozwala uchwycić dużą przestrzeń, zachowując jednocześnie szczegóły. Funkcja ZEISS Multifocal Portrait umożliwia tworzenie profesjonalnych portretów bez potrzeby zaawansowanego sprzętu. Wykorzystuje różne ogniskowe – 23 mm, 35 mm, 50 mm, 85 mm oraz 100 mm – oferując użytkownikom pełną swobodę twórczą i możliwość dopasowania kadru do danej sceny.

Zaawansowane algorytmy symulują efekt obiektywów portretowych ZEISS, zapewniając piękne rozmycie tła (bokeh) oraz naturalną głębię. Całość uzupełnia studyjne oświetlenie Aura Light – inteligentne światło 3D z automatyczną regulacją temperatury barwowej (1800–5200K), które zapewnia idealne doświetlenie twarzy w każdych warunkach.

Wytrzymała bateria i najwyższa wydajność

Pomimo kompaktowej konstrukcji, vivo X200 FE posiada baterię BlueVolt o pojemności 6500 mAh, zapewniającą niezawodne działanie przez cały dzień. Urządzenie obsługuje szybkie ładowanie FlashCharge o mocy 90 W, umożliwiając błyskawiczne i efektywne doładowanie. Vivo X200 FE wyposażono w flagowy układ MediaTek Dimensity 9300+, oparty na architekturze 4+4, z czterema dużymi rdzeniami oraz jednym superrdzeniem o taktowaniu 3,4 GHz, a także 12-rdzeniowym GPU działającym z częstotliwością 1,3 GHz. Dzięki temu smartfon radzi sobie z najbardziej wymagającymi zadaniami, zapewniając płynność i responsywność. Procesor znajduje się w czołówce najwydajniejszych układów mobilnych według rankingu AnTuTu.

Za grafikę w vivo X200 FE odpowiada wydajny układ Immortalis-G720, który zapewnia doskonałe odwzorowanie obrazu, obsługuje ray tracing w grach mobilnych i oferuje realistyczne wrażenia wizualne w aplikacjach multimedialnych. GPU zostało zoptymalizowane pod kątem energooszczędności, co pozwala utrzymać idealną równowagę między wysoką wydajnością a żywotnością baterii.

Funtouch OS – inteligencja, płynność i bezpieczeństwo w jednym

Vivo X200 FE działa na systemie Funtouch OS 15 (Android 15), oferując spersonalizowany i intuicyjny interfejs użytkownika. Dzięki możliwości dostosowania ikon, stylów ekranu blokady, podwójnych zegarów i szerokiemu wyborowi tapet, użytkownicy mogą łatwo dopasować wygląd systemu do swoich indywidualnych preferencji.

Dodatkowo, usprawniony algorytm priorytetowego harmonogramowania zadań zapewnia płynne działanie aplikacji i procesów, a autorska technologia animacji umożliwia niemal natychmiastowe przełączanie między aplikacjami. Cały interfejs został zaprojektowany z myślą o wyjątkowej płynności. Użytkownicy mogą cieszyć się pięcioma latami aktualizacji systemu.

Vivo X200 FE oferuje szereg funkcji AI, które podnoszą komfort codziennego użytkowania. Asystent Gemini, zintegrowany z Google, ułatwia planowanie i zarządzanie harmonogramem, wspierając organizację dnia. Funkcja inteligentnego wyszukiwania pomaga odkrywać miejsca w okolicy, oferując trafne rekomendacje. AI Screen Translation przełamuje bariery językowe, co jest przydatne podczas podróży zagranicznych. Dodatkowo, AI Captions, Smart Call Assistant i Circle to Search zwiększają produktywność i wygodę pracy.

W trosce o ochronę prywatności i bezpieczeństwo danych, vivo X200 FE oferuje zaawansowane funkcje zabezpieczające, w tym technologie zapobiegające wyciekom danych. Inteligentne rozwiązania, takie jak identyfikacja nieznanych numerów online oraz ochrona ekranu podczas udostępniania, gwarantują użytkownikom poczucie bezpieczeństwa i pewność, że ich dane są właściwie chronione.

Dostępność i cena

vivo X200 FE dostępny jest w dwóch eleganckich wariantach kolorystycznych inspirowanych naturą oraz nowoczesnym wzornictwem. Wśród dostępnych opcji kolorystycznych znajdują się Black Luxe oraz Blue Breeze. Vivo X200 FE jest dostępny w przedsprzedaży w elektromarketach w sugerowanej cenie detalicznej 3 799 zł. Do regularnej sprzedaży vivo X200 FE trafi 7 lipca.