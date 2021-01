Chmurowe rozwiązania pomagają w analizie danych i napędzają cyfrową transformację. Dowiedz się więcej na temat ich praktycznego wykorzystania – weź udział w wydarzeniu Google Cloud for Business.

Wydarzenie Google Cloud for Business w skrócie:

Co? Google Cloud for Business

Kiedy? Od 10 do 11 marca 2021 roku

roku O czym? O usługach Google Workspace i Google Cloud Platform

Dla kogo? Dla entuzjastów chmurowych i technologii i specjalistów SaaS/PaaS

Jak wziąć udział? Zarejestruj się na tej stronie (uwaga: liczba miejsc jest ograniczona)

Dowiedz się więcej na temat chmurowych usług Google

Google Cloud for Business to organizowane przez Fly On The Cloud wydarzenie kierowane do osób zainteresowanych chmurowymi technologiami lub wykorzystującymi je na co dzień. Zarówno nowi, jak i doświadczeni w temacie SaaS i PaaS mogą sporo wynieść. Dowiedzą się na przykład:

jak analizować i raportować wydatki w Google Cloud Platform,

jak prawidłowo skonfigurować domenę w Google Workspace,

jak wylać fundamenty pod analitykę danych w przedsiębiorstwie

oraz jak usprawnić cyfryzację dokumentów i ich obiegu w firmie.

Prelekcje na te i inne tematy związane z Google Workspace i Google Cloud Platform poprowadzą eksperci firm Google, Fly On The Cloud, MaxROY.agency i Alterdata.io, a więc osoby zajmujące się wdrażaniem lub wykorzystywaniem chmurowych rozwiązań pomagających w cyfrowej transformacji.

Źródło: Fly On The Cloud, Google