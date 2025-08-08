Roboty domowe

Skoro ich sprzęt lata, to i pokój może posprzątać. DJI prezentuje robota Romo

Zawsze jest ciekawie, kiedy znana marka próbuje wejść na zupełnie nowy rynek. Teraz DJI próbuje swoich sił w produkcji sprzętu AGD. Doświadczenie z produkcji dronów przyda się do wykrywania nóg krzeseł i innych przeszkód w domu.

Markę DJI kojarzymy przede wszystkim ze sprzedaży dronów, kamer sportowych i sprzętu do nagrywania audio oraz wideo. Nowe roboty sprzątające DJI Romo są natomiast próbą wejścia na zupełnie nowy rynek. Co oferuje ten przydatny w domu lub biurze sprzęt AGD?

Premiera DJI Romo

Producent od razu przedstawił trzy warianty robota sprzątającego. Wszystkie posiadają moc ssania wynoszącą 25000 Pa i funkcję mopowania. Mycie na mokro odbywa się z wykorzystaniem dwóch obrotowych głowic, natomiast zbiornik na wodę ma pojemność 164 ml. Pojemnik na kurz ma natomiast 260 ml. Każdy z nowych modeli DJI Romo ma baterię 5000 mAh, co w trybie cichym pozwoli na maksymalnie 3 godz. pracy. Ładowanie z mocą 55 W trwa natomiast 2,5 godz.

Roboty sprzątające DJI Romo mają kilka trybów pracy - odkurzanie, odkurzanie i mopowanie w tym samym czasie, samo mopowanie, a także odkurzanie i następnie mopowanie. Podczas pracy głośność nie przekracza 65 dB. Czyszczenie przy krawędziach i w narożnikach możliwe jest dzięki szczotkom na wysuwanych ramionach.

DJI Romo potrafią omijać przeszkody z dokładnością do 2 mm. Roboty sprzątające mają dwie kamery i trzy sensory LiDAR. Są na tyle dokładne, że rozpoznają nawet rozlany płyn lub niewielkie obiekty (kable, karty). Działanie jest możliwe przy oświetleniu każdego rodzaju.

Nowy robot sprzątający DJI Romo

Trzy wersje robota sprzątającego DJI Romo

W zestawie z każdą wersją dostajemy stację dokującą. Służy do automatycznego ładowania sprzętu, potrafi też opróżniać pojemnik na kurz i myć końcówki mopa. Producent pokazał trzy wersje robota:

  • DJI Romo S za 4699 juanów (niecałe 2400 zł) - w kolorze białym, z podstawowymi funkcjami
  • DJI Romo A za 5399 juanów (ok. 2750 zł) - obudowa robota jest przezroczysta, może mieć dodatkowe opcje
  • DJI Romo P za 6799 juanów (ok. 3450 zł) - robot i stacja dokująca mają przezroczyste obudowy, dodatkowy pojemnik na płyn sterylizujący, antybakteryjny pojemnik na kurz z lampą UV, w droższej wersji (7399 juanów) potrafi sam wymieniać wodę w robocie

Dzięki aplikacji mobilnej DJI Home mamy kilka dodatkowych możliwości. Robota można obsługiwać komendami głosowymi. Jest też opcja monitoringu na żywo (podgląd z kamery). Ciekawostką jest funkcja wideorozmowy z wykorzystaniem robota. Póki co roboty sprzątające DJI Romo można kupić wyłącznie w Chinach.

