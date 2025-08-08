Ile będzie kosztować GTA 6? Oto jest pytanie! W sieci aż roi się od zakulisowych doniesień na temat ceny nowego GTA, ale należy pamiętać, że są to informacje nieoficjalne. Wieść o tym, że GTA 6 będzie kosztować 100 dolarów zmusiła prezesa Take-Two do reakcji.

Czy GTA 6 będzie kosztować 100 dolarów w dniu premiery? Takie doniesienia można znaleźć w sieci. Do większości plotek należy podchodzić ze zdrową dawką sceptycyzmu. Powód jest oczywisty: wielu aspirujących internetowych twórców będzie chciało wypłynąć na szerokie wody popularności podczepiając się pod GTA 6.

Prezes Take-Two komentuje

Niemniej o GTA 6 w cenie 100 dolarów piszą niemal wszyscy. Czy co oznacza, że coś jest na rzeczy? Nawet prezes Take-Two – Strauss Zelnick – poruszył temat ceny podczas rozmowy z redakcją Variety.

“Naszym celem zawsze jest zaoferowanie większej wartości niż ta, którą pobieramy, dlatego w firmie od zawsze obowiązują zmienne ceny. Jak wiadomo, podejście w branży polega na wprowadzaniu gier na rynek z wyższą ceną, czasami w ramach edycji specjalnych, a z czasem zazwyczaj na obniżaniu ceny w celu zwiększenia ogólnej wielkości rynku. My robimy dokładnie to samo. Myślę, że prawdopodobnie bardziej niż większość innych firm, koncentrujemy się na tym, aby wrażenia były świetne, nie tylko dlatego, że sama gra jest świetna, ale także dlatego, że konsumenci zapłacili za nią uczciwą cenę”. – podkreśla prezes Take-Two.

W praktyce nie dowiadujemy się niczego, poza oczywistymi oczywistościami (“podejście w branży”). Nie padła żadna konkretna deklaracja, w myśl której GTA 6 ustanowi nowy standard cenowy dla gier z najwyższej półki. Jednak prezes Take-Two skromnie zauważa, że to oni, w większym stopniu niż konkurencja, dbają o wysoką jakość produktu. Jeśli GTA 6 zapewni najwyższą jakość, to siłą rzeczy cena będzie odpowiednio wyższa.

Strauss Zelnick w rozmowie z Variety powiedział również, że Rockstar ogłosi cenę GTA 6 “w odpowiednim czasie”. Ponownie brakuje szczegółów, ale znajomość oficjalnej ceny byłaby przydatna dla wielu graczy. Wszak pieniądze należy uzbierać, a przecież istnieją też ci, którzy specjalne dla GTA 6 kupią konsolę (a nawet wezmą urlop).

Źródło: Variety