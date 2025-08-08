Kiedy premiera ROG Xbox Ally? Wiarygodny przeciek

W czerwcu zaprezentowano ROG Xbox Ally – przenośną konsolę będącą wspólnym dziełem firmy Asus oraz Xbox. Oficjalnie handheld ujrzy światło dzienne jeszcze w tym roku, ale konkretnej daty premiery nie podano. W tej kwestii wyręczają nas branżowi informatorzy.

Z branżowymi informatorami bywa różnie, ale jedno jest pewne: Billbil-kun to dobre i sprawdzone źródło zakulisowych doniesień. Tym razem internauta podzielił się nieoficjalną jeszcze datą premiery przenośnej konsoli ROG Xbox Ally.

Nieoficjalna data premiery ROG Xbox Ally

Handheld ROG Xbox Ally ma oficjalnie trafić do sprzedaży już 16 października. Mowa jednak o rynku europejskim – nie jest do końca jasne, czy premiera w pozostałych regionach odbędzie się tego samego dnia. Nawet Billbil-kun tego nie wie.

Premierę poprzedzi specjalna prezentacja. 20 sierpnia Xbox ma przeprowadzić transmisję na żywo z targów Gamescom 2025. Wtedy najpewniej poznamy oficjalną datę premiery i oficjalną cenę.

Ile będzie kosztować? Nieoficjalna cena

Natomiast nieoficjalna cena handhelda ma wynosić 599 euro za podstawowy model oraz 899 euro za wersję “Pro”, czyli Xbox Ally X. Modele różnią się specyfikacją; wersja X jest wyraźnie mocniejsza, co przekłada się na cenę.

Konsola Xbox Ally X będzie wyposażona w procesor AMD Ryzen Z2 Extreme, zaś podstawowy model – w AMD Ryzen Z2 APU. Również pamięć RAM różni się w zależności od wersji: mocniejsza konsola posiada 24 GB LPDDR5X-8000, a podstawowy wariant 16 GB LPDDR5X-6400.

