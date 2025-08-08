Smartfony

Koreańczycy dotrzymują obietnicy. Starsze Samsungi dostaną Androida 16

przeczytasz w 2 min.
Jakub Bielecki | Redaktor serwisu benchmark.pl
Dyskutuj z nami

Właściciele Samsungów Galaxy S23 i Galaxy S24 niebawem otrzymają aktualziacje oprogramowania. Znamy konkretne daty, kiedy koreański koncern je udostępni.

Samsung jako jeden z pierwszych producentów daje swoim klientom gwarancję długiego wsparcia. Kupując jeden z nowych smartfonów mamy pewność, że przez wiele lat otrzymamy aktualizacje do kolejnych wersji systemu Android. We flagowcach okres ten wynosi aż 7 lat. Właśnie dowiedzieliśmy się, kiedy Android 16 trafi do użytkowników Samsungów Galaxy S23 i Galaxy S24.

Kiedy Android 16 trafi na Samsunga Galaxy S24 i Galaxy S23?

Informacja o prawdopodobnych datach aktualizacji oprogramowania w Galaxy S23 i Galaxy S24 pojawiła się w serwisie X.com. Początkowo właściciele nieco starszych flagowców dostaną opcję zainstalowania systemu Android 16 z nakładką One UI 8 w wersji beta. Harmonogram wygląda następująco:

  • aktualizacja Galaxy S24 do Androida 16 z One UI 8 beta - 13 sierpnia 2025 r.
  • aktualizacja Galaxy S23 do Androida 16 z One UI 8 beta - 8 września 2025 r.

Daty mogą się zmienić, najpewniej jednak maksymalnie o 1-2 dni. Ostateczna wersja najnowszego systemu i nakładki producenta pojawi się natomiast najpierw na Samsungach Galaxy S25. Powinno się to stać we wrześniu. Z czasem również starsze modele otrzymają możliwość aktualizacji.

Uruchom wideo
Obejrzyj w

Samsung Galaxy S23, Samsung Galaxy S24

Topowe smartfony Samsunga sprzed roku i dwóch lat wciąż są bardzo dobrymi urządzeniami. W specyfikacji każdego z nich znajdziemy potrójny aparat fotograficzny z optyczną stabilizacją i opcją 3-krotnego zbliżenia. W serii Galaxy S23 za wydajność odpowiada najmocniejszy, jak na tamte czasy, procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. Do dziś zapewnia dobrą wydajność, choć najmocniejsze smartfony ze średniej półki cenowej z 2025 r. są już nieco szybsze (np. POCO F7).

W obu wspomnianych smartfonach Samsunga mamy wysokiej klasy wyświetlacze AMOLED i metalowo-szklaną obudowę. Galaxy S24 Ultra posiada ramę wykonaną z tytanu, jak w najnowszym Galaxy S25 Ultra. Ceny ex-flagowców Samsunga w 2025 r. są zdecydowanie niższe niż w momencie premiery. Porównując poszczególne generacje topowej wersji widzimy zresztą spore różnice:

  • Samsung Galaxy S23 Ultra 8/256 - 3699 zł
  • Samsung Galaxy S24 Ultra 12/256 - 4499 zł
  • Samsung Galaxy S25 Ultra 12/256 - 5199 zł

Gwarancja kilku lat aktualizacji systemu Android sprawia, że nawet starsze modele Samsunga wciąż są całkiem atrakcyjne.

Przeczytaj także:

Komentarze

0
Zaloguj się, aby skomentować
avatar
Komentowanie dostępne jest tylko dla zarejestrowanych użytkowników serwisu.

    Nie dodano jeszcze komentarzy. Bądź pierwszy!

Witaj!

Niedługo wyłaczymy stare logowanie.
Logowanie będzie możliwe tylko przez 1Login.

Połącz konto już teraz.

Zaloguj przez 1Login