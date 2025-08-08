Koreańczycy dotrzymują obietnicy. Starsze Samsungi dostaną Androida 16

Właściciele Samsungów Galaxy S23 i Galaxy S24 niebawem otrzymają aktualziacje oprogramowania. Znamy konkretne daty, kiedy koreański koncern je udostępni.

Samsung jako jeden z pierwszych producentów daje swoim klientom gwarancję długiego wsparcia. Kupując jeden z nowych smartfonów mamy pewność, że przez wiele lat otrzymamy aktualizacje do kolejnych wersji systemu Android. We flagowcach okres ten wynosi aż 7 lat. Właśnie dowiedzieliśmy się, kiedy Android 16 trafi do użytkowników Samsungów Galaxy S23 i Galaxy S24.

Kiedy Android 16 trafi na Samsunga Galaxy S24 i Galaxy S23?

Informacja o prawdopodobnych datach aktualizacji oprogramowania w Galaxy S23 i Galaxy S24 pojawiła się w serwisie X.com. Początkowo właściciele nieco starszych flagowców dostaną opcję zainstalowania systemu Android 16 z nakładką One UI 8 w wersji beta. Harmonogram wygląda następująco:

aktualizacja Galaxy S24 do Androida 16 z One UI 8 beta - 13 sierpnia 2025 r.

aktualizacja Galaxy S23 do Androida 16 z One UI 8 beta - 8 września 2025 r.

Daty mogą się zmienić, najpewniej jednak maksymalnie o 1-2 dni. Ostateczna wersja najnowszego systemu i nakładki producenta pojawi się natomiast najpierw na Samsungach Galaxy S25. Powinno się to stać we wrześniu. Z czasem również starsze modele otrzymają możliwość aktualizacji.

Samsung Galaxy S23, Samsung Galaxy S24

Topowe smartfony Samsunga sprzed roku i dwóch lat wciąż są bardzo dobrymi urządzeniami. W specyfikacji każdego z nich znajdziemy potrójny aparat fotograficzny z optyczną stabilizacją i opcją 3-krotnego zbliżenia. W serii Galaxy S23 za wydajność odpowiada najmocniejszy, jak na tamte czasy, procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. Do dziś zapewnia dobrą wydajność, choć najmocniejsze smartfony ze średniej półki cenowej z 2025 r. są już nieco szybsze (np. POCO F7).

W obu wspomnianych smartfonach Samsunga mamy wysokiej klasy wyświetlacze AMOLED i metalowo-szklaną obudowę. Galaxy S24 Ultra posiada ramę wykonaną z tytanu, jak w najnowszym Galaxy S25 Ultra. Ceny ex-flagowców Samsunga w 2025 r. są zdecydowanie niższe niż w momencie premiery. Porównując poszczególne generacje topowej wersji widzimy zresztą spore różnice:

Samsung Galaxy S23 Ultra 8/256 - 3699 zł

Samsung Galaxy S24 Ultra 12/256 - 4499 zł

Samsung Galaxy S25 Ultra 12/256 - 5199 zł

Gwarancja kilku lat aktualizacji systemu Android sprawia, że nawet starsze modele Samsunga wciąż są całkiem atrakcyjne.