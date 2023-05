Jeśli dawno się nie logowałeś na swoje konto, Google może je usunąć. To nowe podejście zostaje wdrożone „dla twojego dobra”.

Możesz stracić konto Google – nowe „zasady nieaktywności”

Masz konto Google, z którego od dłuższego czasu nie korzystasz? Jeśli od ostatniego logowania miną dwa lata, amerykański gigant wpisze taki profil na listę do usunięcia. Najpierw cię powiadomi (wiadomością na konto pomocnicze), ale jeśli nie zareagujesz, bezpowrotnie skasuje twoje konto wraz z wszystkim, co się na nim znajduje: od wiadomości e-mail i wpisów z kalendarza, po dokumenty, zdjęcia i inne pliki.

O wdrożeniu nowej polityki Google informuje już teraz, ale faktyczne działanie podejmie dopiero w grudniu tego roku. Właśnie wtedy na ogień pójdą pierwsze konta, konkretnie te, które zostały założone i użyte tylko raz (albo nawet nie). Co warto zaznaczyć, „zasady nieaktywności” – bo tak ładnie się to nazywa – nie dotyczą kont korporacyjnych, a jedynie tych osobistych.

Chodzi o bezpieczeństwo – „to dla twojego dobra”

Oficjalnym powodem tej decyzji jest chęć zadbania o bezpieczeństwo i prywatność użytkowników. Google podkreśla, że stare i nieaktywne konta to łakomy kąsek dla cyberprzestępców – mogą znajdować się na nich cenne informacje, a równocześnie dostępu do nich bronić mogą hasła, które zdążyły już wcześniej wyciec.

Co można zrobić, by zachować stare konto Google? Odpowiedź jest prosta: wystarczy się na nie zalogować (i powtarzać tę czynność co najmniej raz na 24 miesiące). Zawsze rozsądne jest też tworzenie kopii zapasowych (i zapisywanie ich na fizycznych nośnikach zewnętrznych) – wtedy nawet jeśli konto zostanie usunięte, zachowasz swoje pliki. Wskazówka: eksport wszystkich danych z usług Google’a jest możliwy poprzez narzędzie Takeout.

Źródło: Google Blog