Nawigacja Google Maps jest jeszcze lepsza. Od niedawna można tutaj skorzystać z funkcji czytelne wskazówki podczas nawigacji, która pozwoli odnaleźć drogę do celu bez ciągłego spoglądania na telefon.

Mapy Google (Google Maps) to zdecydowanie jedna z najlepszych darmowych nawigacji na telefon. Aplikacja jest stale aktualizowana, dzięki czemu zyskuje nowe możliwości.

Jakiś czas temu Google zapowiedziało dodanie nowych funkcji w Google Maps, które ułatwią korzystanie z aplikacji, ale na ich wdrożenie musieliśmy trochę poczekać. W końcu są! Podpowiadamy, jak włączyć opcję “czytelne wskazówki podczas nawigacji”.

Mapy Google z opcją czytelne wskazówki podczas nawigacji

Funkcja czytelne wskazówki podczas nawigacji (Glanceable Directions) pozwala śledzić podróż nie tylko z podglądu trasy (jak to było do tej pory), ale także przy zablokowanym ekranie telefonu - aplikacja informuje nas o kierunkach trasy i czasie planowanego dotarcia do celu. Jeśli zdecydujemy się wybrać inną trasę, nawigacja automatycznie zaktualizuje wskazówki.

Nowa opcja pozwoli śledzić nawigację bez sięgania i patrzenia do telefonu. Takie rozwiązanie przede wszystkim przyda się kierowcom, którzy nie będą rozpraszani przez ekran telefonu. Przy okazji zmniejszymy zużycie energii, co przełoży się na dłuższą pracę urządzenia.

Jak włączyć czytelne wskazówki podczas nawigacji w Google Maps?

Nowa funkcja jest dostępna w aplikacji Mapy Google dla systemu Android (od wersji 11.116) i iOS (od wersji 6.104.2), więc najpewniej już macie ją na swoim urządzeniu (jeśli nie, możecie spróbować zaktualizować aplikację do nowszej wersji w sklepie z aplikacjami – u mnie pomogło takie rozwiązanie).



Funkcja "Czytelne wskazówki podczas nawigacji" jest domyślnie wyłączona

Nowa opcja nie jest domyślnie włączona. Żeby ją włączyć, musicie włączyć aplikację Mapy Google, kliknąć w okrągły awatar w prawym górnym rogu, wejść do panelu “Ustawienia”, wybrać “Ustawienia nawigacji”, a następnie włączyć funkcję “Czytelne wskazówki podczas nawigacji”.

Źródło: Google, inf. własna