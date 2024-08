Google Maps coraz bardziej przypominają darmową konkurencję, wprowadzając funkcje znane z Waze, takie jak zgłaszanie incydentów drogowych i precyzyjna nawigacja do wejść budynków. Aktualizacje mają na celu poprawę doświadczenia użytkowników.

Google maps to zdaniem wielu najlepsza darmowa nawigacja na telefon, choć nie jedyna. Gigant aktualizuje swoje aplikacje nawigacyjne - Google Maps i Waze - wprowadzając nowe funkcje, które zbliżają je do siebie. Google kupiło Waze w czerwcu 2013 roku. Transakcja ta miała na celu wzmocnienie funkcji nawigacyjnych Google Maps poprzez integrację unikalnych cech i społeczności użytkowników Waze.

Niby konkurencja, a jednak podobne aplikacje

Mimo że Google Maps i Waze zbliżają się funkcjonalnie, pozostają odrębnymi aplikacjami. Szef produktu Google Maps, Can Comertoglu, w rozmowie z The Verge podkreśla, że użytkownicy Waze są bardzo lojalni. "Wolą niektóre funkcje Waze nad Google Maps i odwrotnie," powiedział. Dyrektor Waze, Tim Queenan, dodaje, że Waze ma ponad 500 tysięcy aktywnych użytkowników.

Integracja funkcji z Waze do Google Maps

Jedną z głównych nowości jest integracja kluczowych funkcji z Waze bezpośrednio do Google Maps. Mapy Google otrzymują ulepszony system zgłaszania incydentów, podobny do tego z Waze, z większymi ikonami informującymi o zamknięciach dróg, robotach drogowych, fotoradarach czy obecności policji. Inni kierowcy będą mogli potwierdzić te zgłoszenia jednym kliknięciem.

Nowe funkcje w Google Maps

Google Maps wprowadza również nową funkcję nawigacji do celu, która pomoże zidentyfikować wejście do budynku, do którego się kierujesz. Budynek będzie wyróżniony na czerwono, a wejście zaznaczone zielonym wskaźnikiem. Dodatkowo, aplikacja zacznie pokazywać pobliskie parkingi.

Ulepszone zgłaszanie incydentów jest już dostępne w Google Maps na Androida, iOS, samochody z wbudowanym Google, Android Auto i Apple CarPlay, natomiast funkcja nawigacji do celu pojawi się w nadchodzących tygodniach.

Nowe funkcje w Waze

Zgłaszanie nowych rodzajów kamer - Waze również wprowadza nowe funkcje. Użytkownicy mogą teraz zgłaszać nowe typy fotoradarów, takie jak te monitorujące jazdę po pasie dla autobusów czy HOV, a także sprawdzające, czy kierowcy mają zapięte pasy lub piszą SMS-y podczas jazdy.

- Waze również wprowadza nowe funkcje. Użytkownicy mogą teraz zgłaszać nowe typy fotoradarów, takie jak te monitorujące jazdę po pasie dla autobusów czy HOV, a także sprawdzające, czy kierowcy mają zapięte pasy lub piszą SMS-y podczas jazdy. Powiadomienia o wydarzeniach - Waze wprowadza nowy system powiadomień o wydarzeniach, który informuje o zamknięciach dróg związanych z lokalnymi wydarzeniami, takimi jak maratony, koncerty czy mecze. Użytkownicy otrzymają powiadomienia push po pierwszym zamknięciu drogi w pobliżu ich domu, pracy lub miejsca, które niedawno odwiedzili. Funkcja ta zadebiutuje podczas Igrzysk Olimpijskich 2024 i będzie dostępna na przyszłe wydarzenia.

A wy, z której nawigacji korzystacie?

źródło: The Verge