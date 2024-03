Google szykuje zmianę działania Sklepu Play. Użytkownicy czekają na to od lat

Jest szansa, że wkrótce aktualizowanie wielu aplikacji na Androida przestanie trwać wieki.

Serwis TheSpAndroid zauważył, że w najnowszej wersji Google Play zaszyto funkcję równoległego pobierania. Na razie nie jest ona dostępna publicznie, a jej uruchomienie wymaga złamania oprogramowania, ale wygląda na to, że Google jest bliski jej pełnego wdrożenia.

Aktualnie jeśli użytkownik chce przeprowadzić aktualizację kilku aplikacji na raz, Sklep Play pobiera je jedna po drugiej. W czasach 5G i ultraszybkiego Wi-Fi wiele osób odbiera to jako zbędne wydłużenie całego procesu.

Oczywiście Google Play pozwala przeprowadzać wszystkie aktualizacje automatycznie, ale wielu użytkowników woli mieć kontrolę nad tym co i kiedy się pobiera. Choćby po to, by przed przeprowadzeniem aktualizacji zajrzeć do dziennika zmian.

Dlaczego tak błaha opcja - znana użytkownikom iPhone’ów od dawna - na Androidzie wciąż nie jest dostępna? Spekuluje się, że problemem jest mnogość konfiguracji sprzętowych, na których Sklep Play musi działać prawidłowo. W przypadku słabszych smartfonów jednoczesne pobieranie kilku programów mogłoby przecież znacznie spowolnić działanie systemu lub go zawiesić. Niewykluczone też, że na przeszkodzie przed wdrożeniem tej funkcji stały lub dalej stoją jakieś patenty.

Co ciekawe, część użytkowników Androida dostrzegła opcję równoległego pobierania w Sklepie Play już w okolicach 2020 roku. Nie jest jasne, czy Google porzucił plany implementacji tej funkcji na długie lata czy aż tak długo nad nią pracuje.

Źródło: TheSpAndroid