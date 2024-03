Google rozpoczął testy nowej funkcji, która w najbliższej przyszłości powinna wielu osobom znacząco uprzyjemnić korzystanie z aplikacji Google Maps i pozwalać jeszcze szybciej docierać nie tylko pod wskazany adres, ale pod same drzwi do budynku.

Google Maps to jedna z tych aplikacji, bez których wiele osób nie wyobraża sobie codziennego funkcjonowania. W oczach wielu użytkowników to jedna z najlepszych darmowych nawigacji na telefon, chociaż nie brak też głosów, że można w niej jeszcze wiele poprawić. Tym razem producent skupia się nie na ulepszeniu jednej z już dostępnych funkcji, ale na czymś nowym.

Mapy Google z nowym wskaźnikiem

Z pojawiających się w sieci informacji wynika, że Google testuje nową funkcję, która pokazuje lokalizację wejść do budynków. Są one oznaczone biało-zieloną ikoną ze strzałką (ostateczny wzór najpewniej nie został jeszcze przez producenta określony, a sprawdzane są co namniej dwa). Można ją dostrzec przy większym zbliżeniu danego obszaru mapy i wybraniu konkretnego budynku. W takiej sytuacji ten ostatni zostaje podświetlony na czerwono.



Mapy Google z nowym wskaźnikiem, źródło: androidpolice.

Testy mają ograniczony zasięg

Z pierwszych komentarzy użytkowników można wywnioskować, że przynajmniej niektórym taka opcja mocno się przyda. Dotarcie pod niektóre drzwi bywa niełatwe, np. w sytuacji gdy wejście do budynku znajduje się "od podwórka", a nie od strony ulicy.

Wygląda na to, że aktualnie tylko niewielka liczba użytkowników aplikacji widzi nową funkcję. Redakcja androidpolice podała, że w swoich testach wykorzystywała Google Maps w wersji 11.17.0101 oraz telefon Google Pixel 7a. Nie udało jej się jednak uzyskać dostępu do nowych oznaczeń na innych urządzeniach z Google Maps w tej samej wersji.

To standardowa procedura, z jaką mamy do czynienia niemal zawsze w przypadku testów nowych funkcji w Google Maps. Z czasem ich zasięg powinien zostać rozszerzony, a po podjęciu decyzji o rozbudowie aplikacji globalnie nowość też będzie pojawiała się systematycznie u kolejnych użytkowników.

Warto wspomnieć, że ostatnio Mapy Google wzbogaciły się o czytelne wskazówki podczas nawigacji, a nieco wcześniej producent zdecydował się na zmiany w funkcji zapamiętywania historii lokalizacji.