Reklamy wygenerowane przez AI zaleją internet. Google o to zadbał

Google rozpoczął udostępnianie nowego pakietu narzędzi dla reklamodawców. Te nie tylko pomogą w analizie skuteczności kampanii, ale i wygenerują fałszywe zdjęcia produktów.

Gigant ogłosił, że jego platforma reklamowa Google Ads zostaje wzbogacona o dwa nowe narzędzia bazujące na sztucznej inteligencji.

Pierwsza to AI Max. Narzędzie służy do optymalizowania kampanii reklamowych oraz modyfikowania i tworzenia tekstów reklamowych, aby były zgodne z wymaganiami marki.

Drugi pakiet nowości związany jest z Asset Studio. Te narzędzia będzie można wykorzystać do tworzenia materiałów wizualnych, w tym zdjęć produktowych czy nawet filmów promocyjnych.

Google ułatwi tworzenie fałszywych zdjęć produktów do reklam

Google chwali się, że do Asset Studio będzie można przykładowo załadować kilka zdjęć spodni czy kurtki, a następnie polecić sztucznej inteligencji wygenerowanie realistycznych grafik, na których ubrania noszone są przez modeli w atrakcyjnych sceneriach.

Reklamodawcy będą mogli tworzyć takie materiały hurtowo. Google wylicza, że Asset Studio pozwala zmienić tło nawet na 100 zdjęciach produktów jednocześnie.

Sztuczna inteligencja Google’a pomoże również w tworzeniu filmów promocyjnych na podstawie zdjęć i słownych opisów.

Google zaczął udostępnianie nowych narzędzi dla reklamodawców właśnie teraz, by ci mogli przygotować się na najgorętszy okres zakupowy. "Funkcja będzie dostępna na całym świecie, w samą porę przed sezonem świątecznym" - czytamy w komunikacie prasowym.