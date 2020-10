Jeśli ktoś włamie się na twoje konto Google, to będziesz o tym wiedzieć od razu. Bez sprawdzania systemowych powiadomień czy wiadomości na Gmailu.

Włam na konto Google = natychmiastowy alert

„Na twoim koncie została wykryta podejrzana aktywność” – jeśli korzystasz z Gmaila albo innych usług Google’a, to ten komunikat znasz pewnie doskonale. Zwykle pojawia się, gdy próbujesz się zalogować do swojej poczty z innego urządzenia, ale może też wskazywać, że jakiś gałgan włamał ci się na konto, by pogrzebać i odnaleźć coś do wykradzenia, na przykład informacje, którymi mógłby cię później szantażować.

Aktualnie jednak jest tak, że żeby zobaczyć taki komunikat, musisz wejść na swojego Gmaila albo chociaż przeczytać powiadomienie o tej wiadomości na telefonie. Teraz w życie wchodzą nowe zasady – Google będzie wyświetlał informację o podejrzanej aktywności niezależnie od tego, z jakiej aplikacji Google w danym momencie korzystasz – od razu będziesz też mógł zareagować (bez konieczności sprawdzania e-maila czy powiadomień).

Google zapowiada więcej zmian – będzie bezpieczniej

Na tym nie koniec zmian. Google wprowadza też edytowanie Historii lokalizacji na samej Osi czasu, spersonalizowane okienko ustawień po wpisaniu „Czy moje konto Google jest bezpieczne?” w wyszukiwarce oraz tryb gościa podczas korzystania z Asystenta Google (wtedy historia zapytań nie jest zapisywana). Nowości będą wprowadzane stopniowo, więc jeśli jeszcze ich nie masz, to się nie przejmuj – w końcu do ciebie dotrą.

Źródło: Google Blog Polska, informacja własna

