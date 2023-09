Wyszukiwarka Google od lat pozwala nie tylko odnajdywać informacje na dany temat, ale też śledzić trendy. Specjalnie przed zbliżającymi się wyborami parlamentarnymi w Polsce, uruchomiona została dodatkowa strona, poświęcona właśnie temu.

Specjalna strona w Trendach Google pozwala śledzić to, którymi politykami i ugrupowaniami interesują się Polacy. Sekcja zatytułowana po prostu „Wybory w Polsce” oferuje wgląd w zainteresowania komitetami wyborczymi i nazwiskami, z podziałem na tygodnie i regiony. Animowane wykresy pomagają w wizualizacji i lepszym zrozumieniu tego, co właśnie się ogląda.

Google pokazuje trendy przed wyborami 2023

Po kliknięciu tego lub innego nazwiska można dotrzeć do szczegółowych informacji. Na podstronach znajdują się nie tylko wykresy popularności, ale też na przykład rankingi najczęściej wyszukiwanych fraz powiązanych z daną osobą.

„Trendy Google pokazują też zainteresowanie wybranym tematem w podziale na województwa oraz miasta, a także popularność wyszukiwanych haseł (takich jak np. program wyborczy, kandydaci do senatu czy okręgi wyborcze) w ujęciu czasowym. Bardziej szczegółowe informacje na temat wyszukiwania konkretnej frazy są dostępne po kliknięciu na ikonkę symbolizującą dane zagadnienie. Dla lepszej analizy wyników wyszukiwania, możecie samodzielnie modyfikować niektóre ustawienia, np. zakres dat” – dodaje Google w oficjalnym komunikacie.

To wyniki zainteresowania, a nie poparcia

Na koniec mała uwaga. Trzeba tylko pamiętać, że zainteresowanie komitetami to nie to samo, co wyniki sondaży – nie należy więc na podstawie popularności w wyszukiwarce Google wyciągać wniosków odnośnie do politycznych preferencji Polaków.

Źródło: Google