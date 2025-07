Google ma powody do obaw. OpenAI szykuje konkurencję dla Chrome’a.

Jak donosi Reuters, OpenAI pracuje nad własną przeglądarką internetową, która będzie ściśle zintegrowana z ChatemGPT. Nowa aplikacja ma "fundamentalnie zmienić sposób, w jaki użytkownicy przeglądają internet".

Idea jest taka, by przeglądarka sama wykonywała złożone operacje w imieniu użytkownika. Wystarczy np. wydać polecenie zakupu biletu lotniczego, a aplikacja sama uda się na stronę przewoźnika, wyszuka połączenie i "przeklika" się przez wszystkie formularze.

Na podobnej zasadzie działa już agent AI o nazwie ChatGPT Operator, ale ten obsługiwany z poziomu strony internetowej, co ogranicza jego funkcjonalność. Integracja z całą przeglądarką ma pozwolić sztucznej inteligencji chociażby na wykorzystanie historii przeglądania i już zatwierdzonych logowań, dzięki czemu jej możliwości mają być bardziej rozbudowane.

Debiut przeglądarki OpenAI ma nastąpić "w ciągu kilku tygodni", ale niewykluczone, że mieszkańcy Europy - z uwagi na rygorystyczne unijne przepisy związane z AI - będą musieli poczekać nieco dłużej. Aplikacja ma działać na silniku Chromium.

Przeglądarka GPT ma rzucić wyzwanie Chrome’owi

Jak wynika z danych StatCountera, w czerwcu 2025 Chrome kontrolował 67 proc. światowego rynku przeglądarek, a od 13 lat nikomu nie udało się zagrozić jego dominującej pozycji. Reuters zauważa jednak, że ChatGPT ma aż 500 mln aktywnych użytkowników tygodniowo i z pewnością zostanie wykorzystany do promocji nadchodzącej przeglądarki. OpenAI będzie mogło chociażby zarezerwować wybrane funkcje chatbota jej użytkownikom, co potencjalnie zmotywowałoby sporą grupę użytkowników do przesiadki.

Jednocześnie wobec Google’a toczy się postępowanie antymonopolowe, które potencjalnie może się zakończyć zmuszeniem firmy do sprzedaży przeglądarki Chrome innemu podmiotowi. W kwietniu firma OpenAI wyraziła zainteresowanie ewentualnym przejęciem.

OpenAI nie jest pierwszą firmą ze świata sztucznej inteligencji, która wchodzi na rynek przeglądarek. W lipcu 2025 konkurencyjna firma Perplexity wypuściła agentową przeglądarkę Comet.