Nasz ostatni test wyszukiwarek internetowych wzbudził Wasze spore zainteresowanie. Postanowiliśmy więc dać wielkiemu przegranemu szansę na rewanż. Tym razem zmagania odbywają się na smartfonie. Google kontra Bing - runda druga. Która wyszukiwarka mobilna jest najlepsza?

Najlepsza wyszukiwarka internetowa dla urządzeń mobilnych

Zerknijmy najpierw na statystyki. W naszym teście wyszukiwarek desktopowych wspominaliśmy o tym, że niekwestionowanym liderem jest wyszukiwarka Google. W przypadku platformy mobilnej jej przewaga nad konkurencją jest jeszcze większa.



Find more statistics at Statista

Na początku bieżącego roku z tego narzędzia korzystało ponad 96% użytkowników urządzeń mobilnych. Drugie miejsce zajęła chińska wyszukiwarka Baidu, a jej udział w rynku to zaledwie 0,7%. Następne miejsca należą kolejno do YANDEX, Yahoo!, bing oraz DuckDuckGo, ale odsetek osób, które korzystają z tych rozwiązań jest niemal nieistotny. Dla porządku dodajmy, że w styczniu 2023 roku udział wyszukiwarki bing w światowym rynku wyniósł zaledwie 0,48%. Będzie to zatem pojedynek Dawida z Goliatem.

Zasady naszego testu

Podobnie jak w poprzednim przypadku, w obie wyszukiwarki wpisaliśmy te same frazy i porównaliśmy otrzymane wyniki wyszukiwań. Punkt przyznaliśmy tej wyszukiwarce, której wyniki wydały nam się bardziej użyteczne, ale dodajmy, że to nasza subiektywna ocena. Pod uwagę braliśmy między innymi trafność oraz sposób prezentacji, który jest ważny w przypadku smartfona, którego wyświetlacz jest znacznie mniejszy niż komputera stacjonarnego czy laptopa.

Test przeprowadziliśmy w klimacie wakacyjnym, dlatego wyszukiwane treści mniej lub bardziej wiążą się z informacjami, które wyszukiwane mogą być przed lub podczas wyjazdu. Zrezygnowaliśmy z prezentacji i oceny wyników wyszukiwania przez sztuczną inteligencję wyszukiwarki Bing, ponieważ założyliśmy, że podczas wakacyjnego wyjazdu rzadko korzysta się z takich rozwiązań. Istotne jest szybkie odnalezienie potrzebnych informacji.

Google czy Bing? Która wyszukiwarka jest najlepsza?

Tak jak poprzednio, rozpoczynamy od pytania ogólnego, które tym razem brzmi: "wiza do Egiptu cena".

W wyszukiwarce Google na pierwszym miejscu znalazła się strona rankomat.pl. Jako wynik wyszukiwania otrzymujemy krótką informację z wyróżnioną ceną, którą trzeba zapłacić za wizę turystyczną do Egiptu. Brakuje tu jednak informacji o tym, czy ta cena jest aktualna i dotyczy bieżącego roku. Znaleźliśmy ją dopiero po otwarciu artykułu.

Nieco inaczej wygląda wynik wyszukiwania w bing. Na górze ekranu pojawiła się napisana dużą czcionką informacja o cenie, a tuż pod nią trzy artykuły na sliderze. Już na pierwszy rzut oka widać, że informacja dotyczy tego roku, a ostatnim z trzech wyników jest artykuł ze strony gov.pl, który uznać można za najbardziej wiarygodny.

Bing 1 : 0 Google.

Drugie pytanie dotyczy informacji regionalnych i brzmi – "najlepszy kebab w Mielnie".

To co jako pierwsze widzimy w wynikach wyszukanych przez Google to dwie strony, których właściciele zapłacili za pozycjonowanie na czołowych pozycjach. Dopiero poniżej znajduje się mapa oraz lista barów i ich oceny.

W przypadku Bing nie ma sponsorowanych wyników wyszukiwania, a oczom od razu ukazuje się mapa oraz lista barów. Jednak ze względu na mniejszą popularność tej wyszukiwarki poszczególne bary mają znacznie mniej ocen niż te w wyszukiwarce Google. Ocen jest kilka lub kilkanaście, a w Google liczba ta wynosi kilkaset, co daje bardziej wiarygodną informację. Osobiście skorzystałbym w tym przypadku z wyników w Google.

Bing 1 : 1 Google.

Trzecie pytanie wydaje się banalne i oczywiste, ale z pewnością jest bardzo popularne i brzmi: "pogoda Sopot".

Nie bierzemy w tym przypadku pod uwagę trafności prognozy, ponieważ trudno to zweryfikować. W obu przypadkach jako wynik wyszukiwania otrzymujemy informację o bieżącej pogodzie oraz prognozę na najbliższe godziny i dni.

W Google na pierwszy rzut oka widać prognozę na zbliżający się okres, a dodatkowo jednym stuknięciem w ekran sprawdzić można szczegóły na temat opadów, wiatru i wilgotności.

W Bing bardziej podoba mi się sposób prezentacji, ale aby sprawdzić prognozę na najbliższe godziny trzeba skorzystać z suwaka. Może jest to efektowne, ale za to mniej użyteczne. Punkt dla Google.

Bing 1 : 2 Google.

Czwarte pytanie dotyczy kursu walut. W pole wyszukiwania wpisaliśmy "400 lekow" (celowo przez „o”, a nie przez „ó”). Wyjaśnijmy, że lek to waluta Albanii, która jest coraz popularniejszym kierunkiem wakacyjnych wyjazdów. Założyliśmy, że celem jest szybkie sprawdzenie, ile to złotówek w przypadku, gdy jesteśmy w sklepie lub w restauracji.

W przypadku Google otrzymaliśmy informację, której oczekiwaliśmy. 400 leków to w przeliczeniu 17,38 złotych. Jest także kalkulator, do którego wpisać można inną kwotę, a nawet wybrać inną walutę.

Po wpisaniu frazy "400 lekow" w wyszukiwarkę bing otrzymaliśmy wyniki zupełnie nie związane z tym, czego szukaliśmy, ponieważ dotyczyły one lekarstw. Nie pomogło nawet dodanie do wyszukiwanej frazy słowa "Albania". Dopiero fraza "400 lek to pln" dała oczekiwane wyniki.

Zdecydowany punkt dla Google.

Bing 1 : 3 Google.

W poprzednim teście ostatnie zapytanie dotyczyło przeliczania jednostek, ale postanowiliśmy je zmienić. Jak wakacje, to przecież wyszukiwanie noclegów, a wpisana fraza to "noclegi Pobierowo".

W Google’ach na trzech pierwszych miejscach pojawiły się wyniki sponsorowane, ale były to strony booking.com, airbnb.pl oraz nocowanie.pl, czyli portale, na których z pewnością znajdzie się nocleg. Dopiero poniżej pojawiły się wyniki z Map Google.

W przypadku bing wyniki zaprezentowane zostały odwrotnie. Najpierw pojawiła się lista hoteli, a pod nią strona booking.com. Sam chętniej skorzystałbym z wyników Google.

Ostateczny wynik - Bing 1 : 4 Google

Zaskoczeni? Ja tak. Rezultat jest zupełnie inny niż w przypadku wyszukiwarek desktopowych. Wpłynął na to sposób prezentacji wyników. Google dawało bardziej trafną odpowiedź na tak zwany pierwszy rzut oka, co jest istotne w przypadku smartfona i naszego założenia o wyszukiwaniu informacji przed oraz w trakcie wakacyjnego wyjazdu, kiedy to oczekujemy konkretnej informacji podanej w jak najbardziej przystępny sposób.

Drugim ważnym aspektem jest fakt, że Google to najbardziej popularne narzędzie, a o wyniku zadecydował także aspekt społecznościowy. Duża liczba ocen restauracji czy miejsce noclegowych to większa wiarygodność wyników i poczucie większego bezpieczeństwa.

Dajcie znać w komentarzach jaki byłby wasz wynik tego testu.