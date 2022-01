Pomysł Forda został już nawet zrealizowany, a w escape room w samochodzie można zagrać już na nowych elektrycznych Mustangach Mach-E. Koncepcja jest interesująca i może się spodobać nie tylko kierowcom. Jak dokładnie działa escape room w Fordzie Mustang Mach-E?

Escape room w Fordzie, czyli gra do uruchomienia w samochodzie

Niestety na ten moment wyłącznie w jednym, konkretnym modelu - elektrycznym Mustangu Mach-E. I choć pomysł z możliwością uruchomienia gry na ekranie samochodu nie jest innowacyjny, to Ford postanowił zaprezentować zupełnie nową grę typu escape room, która polega na interakcji z samochodem w celu dostarczenia specjalnej przesyłki.

Na czym dokładnie polega gra Forda i jak ją uruchomić?

Gra nie jest zainstalowana domyślnie w pamięci komputera samochodu. Aby ją uruchomić, należy pobrać odpowiednią aplikację na smartfon z systemem iOS.

Po podłączeniu telefonu do samochodu poprzez Apple AirPlay - możliwe będzie uruchomienie rozgrywki. System poinstruuje co zrobić, aby przejść do kolejnego etapu i zweryfikuje poprawność jego wykonania.

Każdy kolejny krok wykonywany przez kierowcę będzie weryfikowany przez samochód (nasłuchując wymowę lub użycie konkretnych funkcji auta).

No dobra, ale po co ta gra w escape room (lub car) powstała?

Pomysł Forda ma głównie wymiar edukacyjny. Wszelkie zadania, które samochód zleca aby otrzymać kolejne wskazówki w grze bezpośrednio dotyczą funkcjonalności Forda. Oznacza to, że kierowca będzie mógł zapoznać się ze wszystkimi funkcjami, które oferuje auto w bardzo przystępny sposób.

Gry w samochodzie według Forda mają uczyć kierowców (również tych przyszłych) obycia z autem i bezpiecznego poruszania się po drogach. Poza tym pozwalają w przyjemny sposób spędzić czas, np. podczas ładowania.

Oprócz tego - gra na bieżąco podczas rozgrywki kontroluje zachowanie kierowcy na drodze - w związku z tym łamanie wszelkich ograniczeń prędkości etc. zostanie natychmiast zauważone, a prowadzący pojazd usłyszy stosowny komunikat.

Co sądzicie o takim pomyśle Forda? Gry jako element rozrywki, ale i nauki - czy to ma szansę stać się popularnym rozwiązaniem wśród wielu producentów? Dajcie znać w komentarzach.

Źródło: electrek.co