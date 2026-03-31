GradeUp – nowy gracz na rynku wtórnym Apple. Dlaczego warto im zaufać?

Rynek elektroniki używanej często przypomina loterię – nie wiadomo, co kryje się pod obudową. GradeUp wchodzi do gry, aby to zmienić.

Materiał sponsorowany przez GradeUp

Jako nowy gracz na polskim rynku, stawia na transparentność, bezpieczeństwo i ekologię, oferując sprzęt Apple, który przechodzi bardziej rygorystyczne testy niż urządzenia prosto z fabryki.

Kupno iPhone’a, iPada czy MacBooka z drugiej ręki kojarzy się z ryzykiem i brakiem gwarancji. GradeUp powstało po to, by wyznaczyć nowy standard: „używany, ale jak nowy”. Nie tylko daje dostęp do ekosystemu w przystępnych cenach. Przede wszystkim zapewnia transparentność, bezpieczeństwo zakupu, możliwość zwrotu w ciągu 60 dni i wygodne finansowanie.

Apple jak nowe. Co wyróżnia GradeUp?

Urządzenia Apple charakteryzują się powolnym spadkiem wydajności, dzięki czemu świetnie trzymają cenę i dominują na rynku wtórnym. Warto jednak zachować ostrożność i rozważnie wybierać sprzedawców. Nie brakuje ofert od osób prywatnych czy nieautoryzowanych komisów, które tylko na pierwszy rzut oka wydają się okazjami. W rzeczywistości za podejrzanie niską ceną często kryją się nieuczciwe praktyki, które mogą zamienić zakup w kosztowny problem. Blokady, niskiej jakości podzespoły, zatajona historia serwisowa czy chińskie podróbki to zaledwie część z nich. "Wchodząc na rynek, wiedzieliśmy, że musimy zaoferować coś więcej niż tylko niską cenę. Zbudowaliśmy proces, który eliminuje wszystkie obawy związane z zakupem sprzętu używanego." - komentuje Patryk Skrzypczak, ekspert z GradeUp.

Jak GradeUP wyeliminował obawy związane z zakupami Apple spoza rynku pierwotnego?

Rygorystyczne testy – każde urządzenie przechodzi autorską ścieżkę diagnostyczną. Technicy sprawdzają sprzęt bardzo dokładnie, od weryfikacji bezpieczeństwa, przez ocenę stanu zewnętrznego po pełną diagnostykę techniczną.

Transparentna oferta – produkty otrzymują dokładny opis i w zależności od czasu użytkowania, wyglądu i kondycji są przydzielane do odpowiedniej klasy jakości (New, Premium, Ekstra, Plus, Standard).

24 miesiące ochrony – dwuletnią ochroną dla odnowionego lub używanego sprzętu GradeUp udowadnia, jak ważna jest w polityce firmy obsługa posprzedażowa i serwis w razie wykrycia wad fabrycznych.

Aż 60 dni na zwrot – klient dostaje dwa pełne miesiące na zapoznanie się ze sprzętem i sprawdzenie, czy wszystko działa. Jeśli produkt nie spełni jego oczekiwań - zwraca go bez żadnych dodatkowych wyjaśnień.

Oferta ubezpieczeń i usług serwisowych – można rozszerzyć ochronę sprzętu o dedykowane ubezpieczenie od przypadkowych uszkodzeń (np. rozbicia ekranu czy zalania).

Doświadczenie – eksperci z GradeUp współpracują z Lantre, Autoryzowanym sprzedawcą Apple i korzystają z ich bogatego zaplecza merytorycznego i sprawdzonych procedur.

Jakie produkty Apple można kupić w GradeUp?

Oferta GradeUp obejmuje różne generacje i warianty sprzętu. Można dobrać urządzenia pod kątem konkretnych wymagań technicznych i dostępnych środków finansowych. Dopełnieniem oferty są przydatne akcesoria, które pomogą stworzyć dobrze działający ekosystem i odpowiednio go chronić przed uszkodzeniami.

iPhone z serii Pro

Asortyment obejmuje zarówno modele kilkuletnie, jak i nowsze generacje smartfonów:

Dostępne serie – Modele iPhone 14 Pro, 15 Pro, 16 Pro oraz wersje Max.

Specyfikacja - różne warianty pamięci (od 128 GB wzwyż).

Weryfikacja - każdy egzemplarz posiada określoną klasę jakości wizualnej oraz przeszedł testy sprawności baterii i podzespołów.

Komputery Mac według zapotrzebowania

GradeUp dostarcza komputery do różnych zastosowań – od użytku domowego po pracę profesjonalną:

Modele – MacBook Air, MacBook Pro, Mac mini oraz Mac Studio.

Procesory – urządzenia oparte na układach Intel oraz czipach Apple Silicon (seria M1 i M2).

Stan – systemy są przygotowane do konfiguracji i pracy bezpośrednio po zakupie.

Tablety iPad do nauki i pracy

GradeUp oferuje pełne spektrum tabletów, które sprawdzają się jako narzędzia edukacyjne oraz mobilne stacje robocze:

Modele – iPad (podstawowy), iPad mini, iPad Air oraz iPad Pro.

Funkcje – można stworzyć zestaw kreatywny lub edukacyjny z Apple Pencilem i klawiaturą.

Stan – do wyboru, od GradeUp New, po GradeUP Standard.

Apple Watch dla aktywnych i nie tylko

Zegarki w ofercie GradeUp to urządzenia monitorujące zdrowie i ułatwiające bieżącą komunikację:

Modele – warianty SE, Series 9, 10, 11 oraz wzmocnione wersje Ultra.

Funkcje – pomiar tętna, analiza snu, powiadomienia systemowe i funkcje bezpieczeństwa.

Integracja – pełna synchronizacja z iPhonem, umożliwiająca obsługę połączeń i komunikatów z nadgarstka.

Jak wybrać sprzęt dla siebie na GradeUp?

Wybór urządzenia na GradeUp sprowadza się do określenia trzech kluczowych parametrów: przeznaczenia, budżetu oraz akceptowalnego stanu wizualnego. Dzięki intuicyjnemu systemowi filtrowania, proces ten jest szybki i precyzyjny.

Wybór kategorii i filtracja parametrów

Pierwszym krokiem po wyborze kategorii (iPhone, Mac, iPad, Apple Watch) jest określenie potrzeb technicznych, takich jak np. model, procesor, pojemność dysku, RAM, kolor i wielkość ekranu. W razie wątpliwości, konsultanci pomogą w wyborze modelu i parametrów, które najlepiej spełnią oczekiwania klienta.

Dopasowanie klasy produktu do budżetu

Kluczowym elementem zakupu na GradeUp jest wybór jednej z pięciu klas jakości, co bezpośrednio wpływa na ostateczną cenę:

New i Premium – dla osób szukających sprzętu w stanie idealnym, często z fabryczną folią lub bez żadnych śladów użytkowania.

– dla osób szukających sprzętu w stanie idealnym, często z fabryczną folią lub bez żadnych śladów użytkowania. Ekstra i Plus – złoty środek dla użytkowników, którzy akceptują minimalne ryski (często niewidoczne pod etui) w zamian za odczuwalnie niższą cenę.

– złoty środek dla użytkowników, którzy akceptują minimalne ryski (często niewidoczne pod etui) w zamian za odczuwalnie niższą cenę. Standard – opcja dla osób stawiających na maksymalną oszczędność przy zachowaniu 100% sprawności technicznej urządzenia.

Korzyści z bycia klientem GradeUp:

Wybór GradeUP to przede wszystkim eliminacja ryzyka, które zazwyczaj towarzyszy zakupom na rynku wtórnym. Ale oprócz transparentności, dwuletniej ochrony i możliwości zwrotu w ciągu 60 dni, klienci mogą skorzystać także z wygodnego finansowania. Raty 0% stanowią rozwiązanie dla tych, którzy chcą wejść w posiadanie wymarzonego urządzenia Apple bez przeciążania budżetu.

Ci, którzy korzystają z oferty GradeUp bardzo chwalą obsługę posprzedażową. W razie problemów z konfiguracją czy migracją danych, zespół ekspertów zapewnia merytoryczne wsparcie.

Co ciekawe, sklep planuje za każdy zakupiony sprzęt Apple sadzić drzewo. To pozwala klientom realnie przyczynić się do odbudowy ekosystemu przy okazji wymiany telefonu czy komputera na lepszy. W efekcie każdy odnowiony iPhone czy MacBook zyskuje „zielony certyfikat” odpowiedzialnej konsumpcji. To nowoczesne podejście pokazuje, że technologia premium i troska o środowisko mogą iść ze sobą w parze.

Podsumowanie – nowa era zakupów Apple

GradeUp udowadnia każdym działaniem, że jest czymś więcej niż sklepem. Pokazuje, że najwyższa jakość Apple może iść w parze z rozsądną ceną i troską o środowisko. Z 60-dniowym okresem na zwrot, ratalnym systemem płatności i jasnym podziałem na klasy urządzeń, staje się bezpieczną opcją na rynku produktów używanych Apple.

