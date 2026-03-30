Nowszy nie znaczy lepszy. Sprawdzili laptopa z nowym procesorem AMD Ryzen

Nowszy nie zawsze znaczy lepszy. Pierwsze testy procesorów AMD Ryzen AI 400 pokazują, że wyżej pozycjonowany model potrafi przegrywać ze swoim starszym, teoretycznie słabszym odpowiednikiem.

Premiera laptopowych procesorów AMD Ryzen AI 400 przeszła niemal bez echa. Choć mogło się wydawać, że producent szykuje istotny krok naprzód w segmencie mobilnych układów z obsługą sztucznej inteligencji, rzeczywistość szybko zweryfikowała te oczekiwania. Okazało się bowiem, że nowe modele w dużej mierze bazują na rozwiązaniach znanych już z wcześniejszej generacji Ryzen AI 300, co znacząco obniżyło entuzjazm użytkowników i branży.

Nowa nazwa, stare fundamenty

Już pierwsze informacje o specyfikacji sugerowały, że mamy do czynienia raczej z odświeżeniem niż pełnoprawną nową generacją. Zamiast wyraźnego postępu technologicznego, AMD postawiło na lekkie modyfikacje i zmianę nazewnictwa. Nadal mamy do czynienia z rdzeniami Zen 5/Zen 5c i grafiką na RDNA 3.5. W praktyce oznacza to, że użytkownicy otrzymują produkt bardzo zbliżony do poprzedników, co rodzi pytania o sens wprowadzania nowej serii.

Seria Ryzen AI 300 Ryzen AI 400 Premiera 2025 2026 Generacja Krackan Point Gorgon Point Architektura CPU Zen 5/Zen 5c Zen 5/Zen 5c Architektura GPU RDNA 3.5 RDNA 3.5 Architektura NPU XDNA 2 XDNA 2

Wyższy model wcale nie jest lepszy

Szczególnie kontrowersyjna okazała się sytuacja z procesorami Ryzen AI 5 340 oraz Ryzen AI 7 445. Intuicyjnie można by założyć, że model z wyższej serii (Ryzen 7) zaoferuje wyraźnie lepszą wydajność. Tymczasem rzeczywistość jest zupełnie inna.

Ryzen AI 7 445 co prawda również oferuje sześć rdzeni opartych na architekturze Zen 5, ale tylko dwa z nich to pełnoprawne rdzenie Zen 5. Pozostałe cztery to energooszczędne rdzenie Zen 5c, które cechują się niższą wydajnością. Dodatkowo ograniczono pamięć podręczną L3 – z 16 MB w modelu Ryzen AI 5 340 do zaledwie 8 MB.

Ryzen AI 7 445 w praktyce bardziej pasuje do serii Ryzen AI 5 – pod względem specyfikacji i osiągów jest bliższy modelowi Ryzen AI 5 435 niż układom z wyższej półki.

Model AMD Ryzen AI 5 340 AMD Ryzen AI 5 435 AMD Ryzen AI 7 445 Generacja Krackan Point Gorgon Point Gorgon Point Rdzenie 3x Zen 5 + 3x Zen 5c 2x Zen 5 + 4x Zen 5c 2x Zen 5 + 4x Zen 5c Taktowanie 2,0 - 3,4/4,8 GHz 2,0 - 3,4/4,5 GHz 2,0 - 3,4/4,6 GHz Pamięć L2 + L3 6 MB + 16 MB 6 MB + 8 MB 6 MB + 8 MB Grafika Radeon 840M Radeon 840M Radeon 840M TDP (cTDP) 28 W (15-54 W) 28 W (15-54 W) 28 W (15-54 W)

Testy potwierdzają wątpliwości

Nie są to jedynie teoretyczne rozważania. Testy przeprowadzone przez serwis Notebookcheck na laptopie Lenovo Yoga 7 2-in-1 z procesorem Ryzen AI 5 340 i Ryzen AI 7 445 pokazują, że wyższy model faktycznie wypada słabiej.

Średnie wyniki wydajności prezentują się następująco:

Ryzen AI 5 340: CPU – 64,7 pkt, GPU – 22 pkt

Ryzen AI 7 445: CPU – 61,2 pkt, GPU – 19,3 pkt

Różnice nie są ogromne, ale wyraźnie pokazują, że wyższe oznaczenie nie przekłada się na lepsze osiągi.



Wnętrze laptopa Lenovo Yoga 7 2-in-1

Chaos w nazewnictwie

To kolejny przypadek, gdy AMD wprowadza zamieszanie w swoim portfolio produktowym. Oznaczenia sugerujące wyższą klasę sprzętu mogą w praktyce prowadzić do błędnych decyzji zakupowych, szczególnie wśród mniej doświadczonych użytkowników.

Zamiast jasnej i logicznej struktury, klienci otrzymują serię procesorów, w której numeracja nie zawsze odzwierciedla realną wydajność. W efekcie nowa linia Ryzen AI 400 może okazać się bardziej problematyczna niż początkowo zakładano – nie tylko pod względem technicznym, ale również w kontekście przejrzystości oferty.