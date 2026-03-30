Nowszy nie znaczy lepszy. Sprawdzili laptopa z nowym procesorem AMD Ryzen

Paweł Maziarz | Redaktor serwisu benchmark.pl
Nowszy nie zawsze znaczy lepszy. Pierwsze testy procesorów AMD Ryzen AI 400 pokazują, że wyżej pozycjonowany model potrafi przegrywać ze swoim starszym, teoretycznie słabszym odpowiednikiem.

Premiera laptopowych procesorów AMD Ryzen AI 400 przeszła niemal bez echa. Choć mogło się wydawać, że producent szykuje istotny krok naprzód w segmencie mobilnych układów z obsługą sztucznej inteligencji, rzeczywistość szybko zweryfikowała te oczekiwania. Okazało się bowiem, że nowe modele w dużej mierze bazują na rozwiązaniach znanych już z wcześniejszej generacji Ryzen AI 300, co znacząco obniżyło entuzjazm użytkowników i branży. 

Nowa nazwa, stare fundamenty 

Już pierwsze informacje o specyfikacji sugerowały, że mamy do czynienia raczej z odświeżeniem niż pełnoprawną nową generacją. Zamiast wyraźnego postępu technologicznego, AMD postawiło na lekkie modyfikacje i zmianę nazewnictwa. Nadal mamy do czynienia z rdzeniami Zen 5/Zen 5c i grafiką na RDNA 3.5. W praktyce oznacza to, że użytkownicy otrzymują produkt bardzo zbliżony do poprzedników, co rodzi pytania o sens wprowadzania nowej serii.

SeriaRyzen AI 300Ryzen AI 400
Premiera20252026
GeneracjaKrackan PointGorgon Point
Architektura CPUZen 5/Zen 5cZen 5/Zen 5c
Architektura GPURDNA 3.5RDNA 3.5
Architektura NPUXDNA 2XDNA 2

Wyższy model wcale nie jest lepszy 

Szczególnie kontrowersyjna okazała się sytuacja z procesorami Ryzen AI 5 340 oraz Ryzen AI 7 445. Intuicyjnie można by założyć, że model z wyższej serii (Ryzen 7) zaoferuje wyraźnie lepszą wydajność. Tymczasem rzeczywistość jest zupełnie inna. 

Ryzen AI 7 445 co prawda również oferuje sześć rdzeni opartych na architekturze Zen 5, ale tylko dwa z nich to pełnoprawne rdzenie Zen 5. Pozostałe cztery to energooszczędne rdzenie Zen 5c, które cechują się niższą wydajnością. Dodatkowo ograniczono pamięć podręczną L3 – z 16 MB w modelu Ryzen AI 5 340 do zaledwie 8 MB.

Ryzen AI 7 445 w praktyce bardziej pasuje do serii Ryzen AI 5 – pod względem specyfikacji i osiągów jest bliższy modelowi Ryzen AI 5 435 niż układom z wyższej półki.

ModelAMD Ryzen AI 5 340AMD Ryzen AI 5 435AMD Ryzen AI 7 445
GeneracjaKrackan PointGorgon PointGorgon Point
Rdzenie3x Zen 5 + 3x Zen 5c2x Zen 5 + 4x Zen 5c2x Zen 5 + 4x Zen 5c
Taktowanie2,0 - 3,4/4,8 GHz 2,0 - 3,4/4,5 GHz 2,0 - 3,4/4,6 GHz 
Pamięć L2 + L36 MB + 16 MB6 MB + 8 MB6 MB + 8 MB
GrafikaRadeon 840MRadeon 840MRadeon 840M
TDP (cTDP)28 W (15-54 W)28 W (15-54 W)28 W (15-54 W)

Testy potwierdzają wątpliwości 

Nie są to jedynie teoretyczne rozważania. Testy przeprowadzone przez serwis Notebookcheck na laptopie Lenovo Yoga 7 2-in-1 z procesorem Ryzen AI 5 340 i Ryzen AI 7 445 pokazują, że wyższy model faktycznie wypada słabiej.

Średnie wyniki wydajności prezentują się następująco: 

  • Ryzen AI 5 340: CPU – 64,7 pkt, GPU – 22 pkt
  • Ryzen AI 7 445: CPU – 61,2 pkt, GPU – 19,3 pkt

Różnice nie są ogromne, ale wyraźnie pokazują, że wyższe oznaczenie nie przekłada się na lepsze osiągi.

Lenovo Yoga 7 2-in-1
Wnętrze laptopa Lenovo Yoga 7 2-in-1

Chaos w nazewnictwie 

To kolejny przypadek, gdy AMD wprowadza zamieszanie w swoim portfolio produktowym. Oznaczenia sugerujące wyższą klasę sprzętu mogą w praktyce prowadzić do błędnych decyzji zakupowych, szczególnie wśród mniej doświadczonych użytkowników. 

Zamiast jasnej i logicznej struktury, klienci otrzymują serię procesorów, w której numeracja nie zawsze odzwierciedla realną wydajność. W efekcie nowa linia Ryzen AI 400 może okazać się bardziej problematyczna niż początkowo zakładano – nie tylko pod względem technicznym, ale również w kontekście przejrzystości oferty.

    marioking
    żartem to bedą nowe APU AI 400 na AM5... Kilku letnie 8000G bedą miały lepszą wydajność integry od nowszej seriii :P A mimo że integra bedzie słabsza dalej nie bedzie 16x dla dGPU i na dodatek bez 5.0... Żart do kwadratu...

