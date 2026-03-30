"Seryjny zabójca procesorów." Użytkownik skaży się na płytę ASRock

Użytkownik skarży się, że jego płyta główna ASRock zamieniła się w „seryjnego zabójcę” procesorów AMD Ryzen 7 9800X3D. W kilka miesięcy stracił już trzy CPU, a każda kolejna awaria pojawia się coraz szybciej, budząc poważne obawy.

Problemy z procesorami AMD Ryzen 7 9800X3D na płytach głównych ASRock wracają jak bumerang i coraz trudniej je ignorować. Sam układ nie odstaje awaryjnością od innych modeli, jednak w sieci regularnie pojawiają się nowe relacje o nagłych, kosztownych usterkach, których przyczyna pozostaje niejasna. Najnowszy wpis użytkownika "notmember” na Reddit tylko podsyca rosnące obawy.

Trzy uszkodzone procesory w pół roku

Historia zaczyna się dość standardowo. Komputer zbudowany na początku 2025 r: topowy procesor AMD Ryzen 7 9800X3D, płyta główna ASRock B850M PRO RS WiFi, 2x 32 GB RAM i potężna karta graficzna NVIDIA GeForce RTX 5080 Founders Edition. Zestaw, który spokojnie mógłby uchodzić za marzenie gracza.

Pierwsze problemy pojawiły się jednak już w listopadzie. Jak relacjonuje użytkownik “notmember”, komputer przestał się uruchamiać, a na płycie głównej (z biosem 3.50) zapaliły się kontrolki CPU i DRAM. Diagnoza była brutalna: uszkodzony procesor. Sprzęt został zgłoszony na RMA (procedurę reklamacyjną u producenta) i wymieniony na nowy egzemplarz.

Drugi egzemplarz? Ten sam scenariusz, zaledwie kilka miesięcy później. Już na BIOS-ie 4.03.

Trzeci? Użytkownik na bieżąco aktualizował BIOS płyty głównej (korzystał też z wersji 4.07 beta), ale tym razem objawy były trochę inne – świecąca na zielono dioda BOOT i całkowity brak obrazu. Efekt końcowy pozostał jednak bez zmian: kolejny martwy procesor.



Wszystkie uszkodzone procesory zostały zgłoszone na procedurę RMA

"Moja płyta to seryjny zabójca CPU”

W swoim wpisie na Reddit użytkownik nie kryje frustracji i komentuje:

“Moja płyta główna nie tylko seryjnie zabija procesory, ale wygląda na to, że robi to za każdym razem coraz szybciej”

To zdanie dobrze oddaje emocje, które towarzyszą całej sprawie. Trzy procesory w ciągu pół roku – i każdy kończy w ten sam sposób. Co więcej, według relacji autora, każda kolejna awaria następowała szybciej niż poprzednia.

Warto podkreślić, że konfiguracja sprzętowa nie odbiega od standardów dla tej klasy komponentów. Markowy zasilacz 850 W, pamięci z profilem EXPO, aktualizacje BIOS-u – wszystko na to wskazuje, że użytkownik nie popełnił oczywistych błędów związanych ze składaniem zestawu.

Problem po stronie płyty głównej?

W trakcie użytkowania płyta główna była aktualizowana – od wersji BIOS 3.05 do nowszych wydań z serii 4.x. Teoretycznie powinno to poprawić stabilność i kompatybilność z nowymi procesorami.

W praktyce jednak trzeci procesor uległ awarii właśnie na najnowszym BIOS-ie.

To rodzi pytania, które coraz częściej pojawiają się w społeczności: czy problem leży w samej konstrukcji płyty? A może w napięciach, które – mimo zgodności ze specyfikacją – w dłuższym czasie degradują CPU?

Na forach i w komentarzach powtarza się hipoteza o zbyt agresywnych ustawieniach zasilania lub błędach w implementacji obsługi pamięci EXPO. Jednak bez oficjalnego stanowiska producenta pozostają one jedynie spekulacjami.

Co zrobić z podejrzaną płytą główną?

Najbardziej intrygujący fragment wpisu dotyczy dalszych kroków. Po trzech uszkodzonych procesorach użytkownik zdecydował się na zmianę płyty głównej na model MSI PRO B850M-P. Pozostał jednak z pytaniem: co zrobić z potencjalnie wadliwą, ale wciąż działającą płytą?

“Co zrobi ASRock, jeśli spróbuję zgłosić na RMA działającą płytę? Odeślą mi ją z powrotem?”

To problem, który może dotyczyć wielu osób. Procedury RMA zazwyczaj opierają się na wykazaniu konkretnej usterki. Jeśli płyta działa – przynajmniej na pierwszy rzut oka – producent może uznać ją za sprawną i odesłać bez podjęcia działań.

Z drugiej strony trudno oczekiwać od użytkownika, by ryzykował kolejnym, często bardzo drogim procesorem tylko po to, by “udowodnić” wadę sprzętu.

foto na wejście: Reddit Mavvx