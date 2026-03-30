Można odnieść wrażenie, że premiera najnowszego modelu ASUS Zenbook DUO (2026) UX8407 podczas targów CES 2026 w Las Vegas stanowi dla branży technologicznej jasny sygnał.

Według twórców DUO przyszłość laptopów należy do urządzeń wieloekranowych. Nie ma wątpliwości, że mówimy tu o flagowym przedstawicielu segmentu premium, który już wkrótce zadebiutuje na polskim rynku. Co ważne, tym razem nie jest to jedynie kolejna iteracja znanego już pomysłu. Można śmiało powiedzieć, że nowy Zenbook DUO to dojrzała ewolucja, w której każdy aspekt konstrukcyjny został przemyślany na nowo tak, aby sprostał wymaganiom ery sztucznej inteligencji oraz coraz bardziej mobilnego stylu pracy profesjonalistów.

Podstawowym wyróżnikiem nowego laptopa są dwa identyczne, 14-calowe ekrany ASUS Lumina Pro OLED. Nie jest to jednak prosty układ ekranu głównego i dodatkowego. W jednym urządzeniu użytkownik otrzymuje dwie pełnowymiarowe matryce o rozdzielczości 3K i odświeżaniu 144 Hz, które oferują wprost nieskazitelną jakość obrazu. Na pierwszy rzut oka nowy Zenbook DUO przypomina swoje wcześniejsze wersje. Mamy tutaj jednak prawdziwy przełom w komforcie pracy dzięki zastosowaniu zaawansowanej powłoki antyrefleksyjnej, która niemal całkowicie eliminuje irytujące odbicia światła. W połączeniu z jasnością szczytową HDR na poziomie 1000 nitów ekrany te gwarantują doskonałą czytelność nawet w pełnym słońcu.

Nowy zawias to prawdziwa rewolucja

To jednak nie wszystko. Kluczowym osiągnięciem inżynierów stojących za konstrukcją jest nowy zawias, który pozwolił na zredukowanie przerwy między wyświetlaczami o aż 70 procent. Odstęp wynosi teraz zaledwie 7,6 mm, co sprawia, że przejście obrazu między górną a dolną częścią jest znacznie łagodniejsze. Owszem, nadal mamy przerwę między ekranami, ale jest ona już na tyle cienka, że na całość można spoglądać jak na jeden ekran, a nie – tak jak to miało miejsce dotychczas – na dwa ekrany postawione jeden na drugim. Efekt? Taka przestrzeń robocza pozwala na realny multitasking: edytowanie wideo na górnym ekranie przy jednoczesnym zarządzaniu plikami na dolnym, czy prowadzenie wideokonferencji na jednym ekranie z otwartymi notatkami i dokumentami referencyjnymi na drugim bez ciągłego przełączania się między oknami. Każdy, kto bezustannie przełącza się między różnymi oknami, doskonale wie, jak dużym to może być ułatwieniem.

ASUS Zenbook DUO (2026) został zaprojektowany jako potężne narzędzie pracy na wiele lat do przodu. Sercem urządzenia są procesory Intel Core Ultra Series 3 (Panther Lake) wyposażone w zaawansowaną jednostkę NPU 5. generacji. Lokalna akceleracja zadań AI pozwala na błyskawiczne generowanie treści, inteligentne zarządzanie energią czy poprawę jakości połączeń wideo bez obciążania głównego procesora. Pod względem graficznym Zenbook DUO wykonuje gigantyczny skok naprzód. Zintegrowane układy graficzne Intel Arc, wspierane przez technologię upscalingu XESS 3 oraz system generowania klatek XEFG, oferują wydajność zbliżoną do dedykowanych kart graficznych niższej klasy. W profesjonalnych zastosowaniach, takich jak renderowanie w Blenderze czy montaż filmów w Premiere Pro, nowa generacja jest o kilkadziesiąt procent szybsza od swoich poprzedników, co czyni z niej mobilną stację roboczą dla najbardziej wymagających.

Ceraluminum na obudowie to strzał w dziesiątkę

Warto zwrócić uwagę na materiały wykorzystane do stworzenia laptopa. Mimo potężnej specyfikacji Zenbook DUO zachowuje smukłą sylwetkę ultrabooka. Obudowa wykonana w technologii Ceraluminum™ to połączenie lekkości aluminium z wytrzymałością i estetyką ceramiki. Materiał ten jest o 30% lżejszy od standardowych stopów, a przy tym trzykrotnie bardziej odporny na zarysowania. Cała konstrukcja przeszła rygorystyczne testy wytrzymałościowe – od ekranów chronionych szkłem Corning Gorilla Glass, które wytrzymują punktowy nacisk do 5 kg, po zawiasy testowane na dziesiątki tysięcy cykli otwierania.

Producent zadbał tutaj także o kwestie łączności. Użytkownicy mają do dyspozycji dwa porty Thunderbolt 4, USB 3.2 Gen 2, HDMI 2.1 oraz najnowsze standardy bezprzewodowe Wi-Fi 7 i Bluetooth 5.4. Wszystkie te łącza nie wpłynęły negatywnie na głośniki. Mamy ich tutaj aż sześć (2 tweetery, 4 woofery), z których część wbudowano bezpośrednio w konstrukcję zawiasu, co zapewnia czystszy i głośniejszy dźwięk niż w jakiejkolwiek poprzedniej generacji Duo.

Ale czym to zasilać?

Jedną z największych obaw przy laptopach z dwoma ekranami jest czas pracy na baterii. I tutaj mamy istotną poprawę. ASUS zainstalował w nowym laptopie potężny akumulator o pojemności 99 Wh. Dzięki wysokiej wydajności nowych układów Intela Zenbook DUO, według zapewnień producenta, pozwala na nawet 18 godzin pracy przy aktywnych obu ekranach i aż 32 godziny pracy w trybie pojedynczego ekranu. Inaczej mówiąc, dla nowego DUO praca przez cały dzień poza biurem nie stanowi żadnego problemu.

Pytanie: jak z tego korzystać?

Zenbook DUO to urządzenie niezwykle wszechstronne. Wyobrażam sobie, że można z niego korzystać jak z klasycznego laptopa, po prostu przykrywając dolny ekran magnetyczną klawiaturą. W razie potrzeby zawsze można przejść w tryb desktopowy. Stawiamy oba ekrany pionowo obok siebie i opieramy na wbudowanej w ekran podstawce. Zyskujemy wtedy gigantyczny ekran, który obsługujemy klawiaturą, posiadającą własny akumulator pozwalający na 50 godzin pracy bezprzewodowej.

Obsługę ułatwiają intuicyjne gesty. Wystarczy przesunąć aplikację palcami, by „przenieść” ją na drugi ekran, lub dotknąć matrycy ośmioma palcami, by przywołać wirtualną klawiaturę z konfigurowalnymi widżetami. Oprogramowanie ASUS ScreenXpert oraz StoryCube dodatkowo wspiera zarządzanie treścią i produktywność, czyniąc interakcję z systemem Windows bardziej płynną.

Polska premiera i ASUS Perfect Warranty

Wprowadzenie ASUS Zenbook DUO (2026) UX8407 na polski rynek może zatem stanowić nie lada atrakcję dla użytkowników szukających innowacji. Warto podkreślić, że ASUS obejmuje ten model programem ASUS Perfect Warranty. Oznacza to, że po zakupie i rejestracji urządzenia w określonym terminie użytkownik otrzymuje roczną ochronę przed przypadkowymi uszkodzeniami mechanicznymi. To rozwiązanie daje dodatkowy spokój ducha przy inwestycji w tak zaawansowany i nowatorski sprzęt.

ASUS Zenbook DUO (2026) UX8407 z pewnością nie jest jedynie kolejnym laptopem na rynku. Na swój sposób to manifest nowoczesnej produktywności. Jedno urządzenie łączy bowiem w sobie dwa ekrany OLED, niesamowitą wydajność procesorów AI i absolutnie bezkompromisowy czas pracy na baterii. Tak naprawdę może on wyznaczyć nowy standard dla całego segmentu premium.