Nowy król aparatów? vivo X300 Ultra oficjalnie w Polsce

Już vivo X300 Pro należy do ścisłej czołówki najlepszych fotograficznych smartfonów na świecie, ale producent nie spoczywa na laurach i stara się podnieść poprzeczkę jeszcze wyżej. Oto vivo X300 Ultra.

vivo X300 Ultra to pierwszy reprezentant linii Ultra, który opuszcza Azję i będzie dostępny globalnie.

Polski oddział potwierdził już, że 16 kwietnia vivo X300 Ultra pojawi się w naszym kraju, a zainteresowani - którzy zapiszą się na listę oczekujących - mogą liczyć na 500 zł rabatu.

vivo X300 Ultra ma największą 200-megapikselową matrycę na rynku

vivo X300 Ultra ma aparat główny z nową matrycą Sony Lytia 901 o rozdzielczości 200 Mpix i wielkości aż 1/1,12 cala. Jest ona sporo większa od sensora z Galaxy S26 Ultra (1/1,3 cala), więc flagowiec vivo ma szansę zapewnić wyższą szczegółowość mimo takiej samej rozdzielczości. Aparat ma aparat o nietypowej ogniskowej 35 mm, co oznacza, że ma on węższy kąt widzenia niż większość smartfonów.

Aparat z teleobiektywem 85 mm także ma aparat 200 Mpix, który ma zapewnić dobrą jakość zoomu hybrydowego. Producent chwali się także ulepszoną stabilizacją "klasy gimbalowej".

Aparat ultraszerokokątny vivo X300 Ultra ma większą matrycę i szerszy kąt widzenia niż ten z vivo X300 Pro. Całość dopełnia 5-megapikselowy sensor multispektralny z 12 kanałami kolorów, który analizuje oświetlenie otoczenia na poziomie poszczególnych pikseli. Technologia ta, nazwana vivo Color Science, skupia się na naturalnym oddaniu tonów.

Producent przekonuje, że vivo X300 Ultra sprawdzi się nie tylko podczas robienia zdjęć, ale i nagrywania wideo. Smartfon obsługuje nagrywanie w formacie Multi-Focal 4K przy 120 kl./s z 10-bitowym zapisem Log na wszystkich tylnych aparatach. System jest kompatybilny z profesjonalnym standardem postprodukcyjnym ACES oraz umożliwia podgląd z wykorzystaniem tablic LUT 3D w czasie rzeczywistym.

vivo X300 Ultra debiutuje z nowym telekonwerterem vivo ZEISS Telephoto Extender Gen 2 Ultra. To specjalny teleobiektyw, który po nałożeniu na teleobiektyw wbudowany smartfon wydłuża ogniskową do aż 400 mm. To odpowiednik mniej więcej 17-krotnego zoomu w przeciętnym smartfonie.

Druga nowość to klatka operatorska Pro-grade Camera Cage. Ma ona zestaw fotograficznych mocowań i portów szybkiego montażu, podwójny uchwyt, fizyczne przyciski spustu migawki i regulacji zoomu oraz wentylator chłodzący.

vivo X300 Ultra bazuje na procesorze Snapdragon 8 Elite Gen 5, który współpracuje z autorskim przetwornikiem obrazu Pro Imaging Chip VS1+. Stabilność pracy podczas intensywnego obciążenia ma zapewniać system chłodzenia cieczą Liquid Cooling Vapor Chamber.

vivo X300 Ultra vivo X300 Pro vivo X300 Ekran AMOLED 6,82 cala,

3168 x 1440 (510 ppi),

144 Hz AMOLED 6,78 cala,

2800 × 1260 (453 ppi),

1-120 Hz LTPO AMOLED 6,31 cala,

2640 x 1216 (431 ppi),

1-120 Hz LTPO Głośniki stereo stereo stereo Czip Snapdragon 8 Elite Gen 5 MediaTek Dimensity 9500 MediaTek Dimensity 9500 Pamięć RAM 16 GB,

LPDDR5X 16 GB,

LPDDR5X 16 GB,

LPDDR5X Pamięć na dane 512 GB,

UFS 4.1 512 GB,

UFS 4.1 512 GB,

UFS 4.1 Aparat główny 200 Mpix (1/1,12 cala),

35 mm,

f/1,85,

optyczna stabilizacja 50 Mpix (1/1,28 cala),

24 mm,

f/1,6,

optyczna stabilizacja 200 Mpix (1/1,4 cala),

23 mm,

f/1,7,

optyczna stabilizacja Aparat UW 50 Mpix (1/1,28 cala),

ultraszerokokątny,

14 mm,

f/2,0 50 Mpix (1/2,76 cala),

ultraszerokokątny,

15 mm,

f/2,0 50 Mpix (1/2,76 cala),

ultraszerokokątny,

15 mm,

f/2,0 Aparat tele 200 Mpix (1/1,4 cala),

teleobiektyw 85 mm,

peryskopowy,

f/2,7,

optyczna stabilizacja 200 Mpix (1/1,4 cala),

teleobiektyw 85 mm,

peryskopowy,

f/2,7,

optyczna stabilizacja 50 Mpix (1/1,95 cala),

teleobiektyw 70 mm,

peryskopowy,

f/2,6,

optyczna stabilizacja Aparat przedni 50 Mpix,

f/2,45 50 Mpix,

f/2,0 50 Mpix,

f/2,4 Bateria 6600 mAh,

ładowanie 100 W,

bezprzewodowe 40 W,

indukcyjne zwrotne 5440 mAh,

ładowanie 90 W,

bezprzewodowe 40 W,

indukcyjne zwrotne 5360 mAh,

ładowanie 90 W,

bezprzewodowe 40 W,

indukcyjne zwrotne Łączność 5G,

Wi-Fi 7,

Bluetooth 6.0,

NFC,

podczerwień,

USB-C 3.2 Gen 1,

eSIM 5G,

Wi-Fi 7,

Bluetooth 6.0,

NFC,

podczerwień,

USB-C 3.2 Gen 1,

eSIM 5G,

Wi-Fi 7,

Bluetooth 6.0,

NFC,

podczerwień,

USB-C 3.2 Gen 1,

eSIM Zabezpieczenia Czytnik linii papilarnych,

w ekranie,

ultradźwiękowy Czytnik linii papilarnych,

w ekranie,

ultradźwiękowy Czytnik linii papilarnych,

w ekranie,

ultradźwiękowy Wymiary 162,98 × 76,81 × 8,19 mm 161,98 × 75,48 × 7,99 mm 150,57 x 71,92 x 7,95 mm Waga 232 g 226 g 190 g Android Android 16,

OriginOS 6 Android 16,

OriginOS 6 Android 16,

OriginOS 6 Odporność IP69 IP69 IP69

vivo deklaruje, że X300 Ultra otrzyma 5 dużych aktualizacji Androida oraz będzie otrzymywał łatki bezpieczeństwa przez 7 lat.

Polskie ceny powinniśmy poznać w połowie kwietnia.