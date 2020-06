Gran Turismo 7 zostało oficjalnie zapowiedziane. Rozgrzeje konsole PlayStation 5 do czerwoności, a już sam zwiastun skutecznie rozgrzewa atmosferę.

Gran Turismo 7 zapowiedziane. Seria wjeżdż na PlayStation 5

Ulubiona seria wyścigowa fanów koloru niebieskiego powróci na PlayStation 5. Studio Polyphony Digital oficjalnie potwierdziło plotki pojawiające się od dłuższego czasu i zapowiedziało Gran Turismo 7. Na szczegóły musimy jeszcze poczekać, ale już teraz – wiesz, na dobry początek…

Obejrzyj zwiastun Gran Turismo 7, zapowiadający grę:

Zaraz po tym jak zobaczyliśmy tę czarną planszę kończącą zwiastun, twórcy z Polyphony Digital pochwalili się nieco dłuższym fragmentem rozgrywki. A zatem – tak wygląda Gran Turismo 7 na PS5:

Zobacz pierwszy gameplay Gran Turismo 7:

Żaden z tych materiałów nie zdradza zbyt wiele, ale już teraz możemy być pewni co do tego, że Gran Turismo 7 zaoferuje bardzo dobrą oprawę wizualną. Wiemy też, że pojawi się pełnoprawny tryb kariery dla jednego gracza i mamy powody, by przypuszczać, że tym razem otrzymamy potężne wydanie już w dniu premiery i tym samym nie powtórzy się sytuacja z Gran Turismo Sport. Oby tak właśnie było!

Źródło: Sony, GamersPrey

Czytaj dalej o grach wyścigowych: