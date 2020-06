Tryb kariery to często najlepszy element gier wyścigowych. W DiRT 5 też ma tak być i trzeba przyznać, że ten format rozgrywki zapowiada się naprawdę świetnie.

Zapowiedź DiRT 5 była czymś, na co czekały rzesze fanów wirtualnego ścigania. W ubiegłym miesiącu studio Codemasters zaprezentowało pierwszy zwiastun tej gry, a teraz opowiedziało nieco więcej na temat trybu kariery.

Tryb kariery ma być mocną stroną gry DiRT 5

Tryb kariery będzie kampanią podzieloną na 5 rozdziałów, w których będziemy mogli wybierać swoją ścieżkę, mając do dyspozycji ponad 130 wydarzeń, reprezentujących 9 typów wyścigów, rozgrywanych we wszystkich lokalizacjach, do jakich będziemy mieli okazję trafić w DiRT 5.

Akcję rozpoczniemy jako młody kierowca, szukający wyzwań i uwielbiający ekstremalną akcję. Będziemy przemieszczać się z kontynentu na kontynent, pisząc swoją historię i dbając o to, by nikt nigdy nie zapomniał naszego nazwiska. Każdy z pięciu rozdziałów będzie kończyć się trudnym wydarzeniem głównym (odblokowanym dzięki dobrym wynikom w mniejszych imprezach).

Na swojej drodze będziemy mogli podpisywać kontrakty z różnymi markami, wśród których pojawią się Monster Energy, Michelin czy Codemasters. Wybór będzie miał znaczenie, ponieważ każdy sponsor zaoferuje unikalne nagrody za spełnianie określonych celów krótko- i długoterminowych.

Ciekawostką może być fakt, że nawet w trybie kariery będziemy mogli pościgać się ze znajomymi. DiRT 5 zaoferuje opcję podzielonego ekranu dla czterech graczy, więc maksymalnie trójka naszych kumpli może zastąpić sztuczną inteligencję na miejscu trzech kierowców. Mogą się bawić razem z tobą, nie zatrzymując twoich postępów.

Oprócz trybu kariery DiRT 5 pozwoli też brać udział w pojedynczych zmaganiach – w pojedynkę, ze znajomymi lub w trybie multiplayer przewidzianym na maksymalnie 12 graczy. Twórcy obiecują różne lokalizacje, nawierzchnie, warunki pogodowe, pory dnia i – przede wszystkim – pojazdy.

Kiedy premiera gry DiRT 5?

DiRT 5 zadebiutuje już w październiku na pecetach oraz konsolach Xbox One i PlayStation 4. Ekipa Codemasters potwierdziła, że po kilku tygodniach „piątka” wjedzie także na nowe Xbox Series X i PlayStation 5 w dniu ich premiery, a w katalogu Google Stadia zawita w przyszłym roku.

