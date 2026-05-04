Granie i laptop za mniej niż 3 tys. zł. Sprawdzamy czy to koszmar

Przemysław Juraszek | Redaktor serwisu benchmark.pl
Zazwyczaj laptopy z przedziału poniżej 3 tys. zł nadają się wyłącznie do pracy biurowej, przeglądania Internetu oraz oglądania filmów i seriali. Rzadkością w tym budżecie są konstrukcje pozwalające na granie w nowsze tytuły na ustawieniach graficznych lepszych niż minimalne.

Na ratunek użytkownikom z ograniczonym budżetem, którzy potrzebują przenośnego narzędzia zarówno do pracy lub nauki, jak i okazjonalnego grania (np. w Counter-Strike 2, Baldur’s Gate 3 czy Cyberpunk 2077), przychodzi np. seria Lenovo LOQ. Testujemy najtańszą na rynku wersję z kartą graficzną Nvidia GeForce RTX 3050 za mniej niż 2800 zł. 

ModelLenovo LOQ-15  83JC005VPB
Ekran15,6 cala IPS - 1920×1080 px 144 Hz (300 cd/m²)
KlawiaturaPełnowymiarowa
(3-stopniowe białe podświetlenie LED)
KameraHD (30fps@720p)
Głośniki2x 2W
ProcesorAMD Ryzen 5 7235HS
(4 rdzeni/8 wątków, (3.20–4.20 GHz, 10 MB cache)
Pamięć RAM2x 8 GB DDR5-4800 MHz SO-DIMM
Karta graficznaNVIDIA GeForce RTX 3050 (95W TGP)
Dysk SSDMicron 2500 512 GB
(PCIe NVMe 4.0 x4 - M.2 2242)
Porty

3x USB 3.2 Gen. 1 
1x USB Typu-C ( DisplayPort i Power Delivery)  
1x HDMI 2.1 
1x RJ-45 
1xWyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe 

SiećGbE LAN, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1
Bateria60 Wh (Li-Pol 4-komorowa)
Zasilacz170 W
Wymiary/waga360 x 258 x 23,9 mm / 2,4 kg
System operacyjnyWindows 11
Cena w dniu pisania tekstu2749 zł

Lenovo LOQ-15 – udany kompromis w cenie poniżej 3000 zł 

Pod względem konstrukcji LOQ-15 na pierwszy rzut oka przypomina Legion 5, jest jednak jego wyraźnie zubożoną wersją. Jego budowa o masie 2,4 kg wykonana jest z plastiku, bez wzmocnień znanych z droższych Legionów. Przez to jest znacznie bardziej podatna na odkształcenia – szczególnie w newralgicznym miejscu pomiędzy touchpadem a klawiaturą. 

Lenovo LOQ-15 w całej okazałości.

Całość obudowy LOQ-15 jest wykonana z plastiku.

Wszystkie złącza w LOQ-15 znajdują się z tyłu i na prawej stronie obudowy.

Klawiatura oferuje jedynie białe podświetlenie zamiast RGB, co jest rozsądnym kompromisem pozwalający utrzymać niską cenę. Lenovo LOQ-15 ma też rozsądne rozmieszczone złącza: większość z nich znajduje się z tyłu obudowy (pomiędzy wylotami powietrza), a część po prawej stronie. Do dyspozycji mamy trzy porty USB 3.2 Gen 1, jedno USB-C, HDMI 2.1, RJ-45 oraz złącze słuchawkowe z wejściem mikrofonowym. 

Dużym atutem jest dwuwentylatorowy układ chłodzenia, który nawet w trybie wysokiego obciążenia radzi sobie z dedykowaną kartą graficzną Nvidia GeForce RTX 3050 6 GB GDDR6 pracującą z maksymalnym TGP 95 W. Laptop posiada także dwa gniazda RAM DDR5 (w testowanym egzemplarzu zajęte przez dwa moduły po 8 GB) oraz dwa miejsca na dyski SSD, z czego jedno gniazdo M.2 jest zajęte przez nośnik o pojemności 512 GB od Microna w formacie 2242. Ponadto na pokładzie znajduje się czterordzeniowy, ośmiowątkowy procesor AMD Ryzen 5 7235HS, a obraz wyświetla 15,6-calowa matryca IPS o rozdzielczości 1920 × 1080 i odświeżaniu 144 Hz. 

Mimo licznych oszczędności w LOQ-15 układ chłodzenia nie został nimi dotknięty.

Wydajność LOQ-15 w teście Cinebench 2024

Wydajność dysku Micron 2500 w LOQ-15.

Granie w nowe tytuły nie jest koszmarem 

Taki zestaw wystarcza zarówno do pracy, jak i rozrywki. W popularnym Counter-Strike 2 na najwyższych ustawieniach graficznych uzyskujemy średnio 120–130 kl./s, przy spadkach do około 50–60 kl./s (test na mapie Dust II). 

W Counter-Strike 2 LOQ-15 średnio generuje 120-130 kl./s w najwyższych ustawieniach graficznych.

Co więcej można też pograć w nowsze produkcje, takie jak Cyberpunk 2077. Jednakże opcja śledzenia promieni (ray tracing) jest jednak praktycznie bezużyteczna – nawet na najniższych ustawieniach RT i średniej, jakości grafiki płynność spada poniżej 30 kl./s. Sytuację wyraźnie poprawia włączenie DLSS, choć przy rozdzielczości Full HD i starszej wersji modelu „CNN” zamiast nowszego „Transformer” uważni gracze zauważą pewne niedoskonałości w porównaniu z obrazem natywnym. 

LOQ-15 nadaje się do grania w Cyberpunka 2077 w średnich lub nawet wysokich ustawieniach graficznych bez aktywowanego śledzenia promieni

Wydajność LOQ-15 w Cyberpunku 2077 w średnich detalach.

Wydajność LOQ-15 w Cyberpunku 2077 w wysokich detalach.

Wydajność LOQ-15 w Cyberpunku 2077 w średnich detalach z włączonym śledzeniem promieni

Osobiście uważamy, że najlepszym rozwiązaniem dla RTX 3050 wydaje się połączenie presetu „średni” lub „wysoki” bez ray tracingu z technologią DLAA (Deep Learning Anti-Aliasing). Dzięki sztucznej inteligencji wygładzanie krawędzi wypada znacznie lepiej niż klasyczne TAA, znacząco rozmywające obraz. W takich ustawieniach można liczyć na średnią około 60 kl./s (spadki do ~50 kl./s) lub stabilne 50 kl./s przy minimum na poziomie 40 kl./s na wysokich detalach. 

Podobne wyniki osiągniemy w Baldur’s Gate 3 – tym razem jednak na najwyższych ustawieniach graficznych. W spokojniejszych lokacjach gra utrzymuje okolice 60 kl./s, natomiast w bardziej wymagających lokacjach takich jak Dolne Miasto (np. okolice Czarodziejskich Rozmaitości) średnia spada do 44 kl./s ze spadkami do 33 kl./s. Wartości te są wystarczające do komfortowej rozgrywki, szczególnie, że laptop obsługuje technologię G-Sync, która znacząco poprawia odczuwalną płynność.  

Wydajność LOQ-15 w Baldur's Gate 3

Niestety, przy maksymalnym obciążeniu można zaobserwować powolny drenaż baterii mimo podłączonego zasilacza – około 3–4% na godzinę grania. 

Czas pracy na baterii rozczarowuje 

Teoretycznie LOQ-15 powinien być wyposażony w przełącznik MUX, jednak testowany egzemplarz pracował wyłącznie w trybie dedykowanej karty graficznej. Przełącznik MUX pozwala na wybór pracy laptopa pomiędzy przesyłaniem sygnału z dedykowanego układu graficznego bezpośrednio do wyświetlacza bądź pośrednio poprzez zintegrowany układ graficzny procesora. W drugim przypadku tylko w sytuacjach wymagających mocy obliczeniowej dGPU jest używane, co pozwala znacząco obniżyć zapotrzebowanie na energię. Opcja hybrydowa nie była dostępna ani w aplikacji Lenovo Vantage, ani w ustawieniach UEFI. 

Brak możliwości przełączenia MUX-a w oprogramowaniu Lenovo Vantage

Mamy tylko możliwość wybrania szybkiego ładowania

Gdyby MUX działał prawidłowo, bateria o pojemności 60 Wh pozwoliłaby na kilka godzin (szacujemy na 5-6) pracy biurowej lub oglądania filmów, a jednocześnie umożliwiała korzystanie z G-Sync podczas grania, (choć wymagałoby to restartu systemu). W praktyce nasz egzemplarz wytrzymywał na baterii nieco ponad 2 godziny. Na pocieszenie pozostaje nam szybkie ładowanie. 

Lenovo LOQ-15 – mimo niedociągnięć to trudno o coś lepszego w tym budżecie 

Mimo pewnych niedociągnięć obejmujących głównie brak MUX-a i niską sztywność konstrukcji Lenovo LOQ-15 to całkiem udany kompromis w cenie poniżej 2800 zł, który jako jedyny w tej cenie pozwoli na granie w świeże tytuły. Warto jednak unikać pułapki w formie bardzo podobnie wycenionego MSI Thin A15, którego GeForce RTX 3050 ma bardzo niskie 45W TGP znacznie ograniczające wydajność w porównaniu do Lenovo LOQ-15.  

W praktyce jedynym sensownym rywalem w tej cenie jest nieco droższy ASUS TUF Gaming F16, którego jednak GeForce RTX 3050 ma niższą wydajność ze względu na 65W TGP.  

Jednakże, jeśli ktoś tylko jest w stanie dopłacić około 600 zł do wersji Lenovo LOQ-15 z GeForce RTX 4050 to warto to zrobić. Nowszy układ oferuje znacznie wyższą wydajność i dostęp do nowszego pakietu technologii DLSS. Jeśli jednak ograniczenia budżetu są nieprzekraczalne i godzimy się na ograniczony czas pracy na baterii to testowany LOQ-15 jest godnym wyborem. Inne opcje w seri Lenovo LOQ obejmują nawet tak wydajne układy jak GeForce RTX 5060 bądź 5070, ale ich cena już znacząco przekracza barierę 4 tys. zł. Warto jednak zaznaczyć, że to i tak wyraźnie mniej od lepiej wykonanych i wyposażonych nawet w rewelacyjne matryce OLED modeli z wyższej serii Lenovo Legion, za które trzeba zapłacić ponad 5 tys. zł.

    maluszek88
    1
    Za 2500zl widzialem tez rtx2050 na alledrogo. Ale te radeony wbudowane 760 i 860 czy cos kolo vegi 8 dają radę z gta5. Wiec zalezy kto co lubi
      GejzerJara
      0
      Po co w ogóle testujecie tym CineBench ? bardzo szczególny benchmark, który miał wykazać wyższość intela, i nic więcej, bo .... intel miał avx512, a amd go nie miało. I teraz powiedzcie szczerze. Ilu z was w ogóle używa jakiegokolwiek montowania filmów, które ma istotny wpływ na czas używania komputera ???????

      btw. nvidia wróciła do badziewia ze schyłku krypto na GPU, czyli RTX30. Wreszcie uda im się zamknąć niezrealizowane przestrzelone zamówienie w Samsungu. dla nvidii to dobrze. dla nas byle jak.

