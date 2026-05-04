Apple rezygnuje z taniego Maca. Sprzęt znika ze sklepów

Najtańszy Mac mini, który jeszcze niedawno kusił świetnym stosunkiem ceny do możliwości, właśnie znika z oficjalnej oferty Apple. To nie przypadek – za decyzją stoją problemy z produkcją i rosnący popyt napędzany sztuczną inteligencją.

Premiera Apple Mac mini mocno namieszała na rynku komputerów, a podstawowa wersja była jedną z najbardziej opłacalnych propozycji wśród profesjonalistów. Konfiguracja z procesorem M4, 16 GB pamięci RAM i dyskiem SSD o pojemności 256 GB kosztowała w sklepach ok. 3000 zł, co czyniło ją wyjątkowo atrakcyjną – zwłaszcza dla osób, które chciały wejść w ekosystem Apple bez wydawania fortuny.

Dziś jednak tej wersji nie znajdziemy już w oficjalnym konfiguratorze producenta. Apple po cichu wycofało ją z oferty, co oznacza, że nie da się jej zamówić bezpośrednio ze strony firmy (pozostały wersje wyposażone w dysk o pojemności co najmniej 512 GB - ceny zaczynają się od 4 tys. zł). Jeśli tania wersja gdzieś jeszcze jest dostępna, to wyłącznie w magazynach sklepów.

Dlaczego Apple rezygnuje z "taniego” Maca?

Decyzja może zaskakiwać, ale wpisuje się w szerszy trend. Apple otwarcie przyznaje, że popyt na komputery Mac mini i Mac Studio znacząco przewyższa podaż – i to nie z powodu klasycznych użytkowników.

Jeszcze kilka lat temu komputery takie jak Mac mini były postrzegane głównie jako kompaktowe maszyny do pracy biurowej czy domowej. Dziś ich rola się zmienia. Modele z układami Apple Silicon coraz częściej trafiają do deweloperów, firm technologicznych i twórców, którzy potrzebują wydajnych, ale energooszczędnych maszyn do obsługi modeli AI. To właśnie ten segment napędza sprzedaż – i sprawia, że nawet podstawowe konfiguracje znikają szybciej, niż Apple jest w stanie je wyprodukować.

Głównym motorem sprzedaży stała się właśnie sztuczna inteligencja. Firma wskazuje na rosnące zainteresowanie tzw. AI działającą "na brzegu sieci”, czyli bezpośrednio na urządzeniach użytkowników. Jak podkreśla producent: jeśli ktoś chce uruchamiać takie rozwiązania lokalnie, Mac jest jednym z najlepszych wyborów.

Problem nie leży w pamięci, tylko w produkcji chipów

Wbrew pozorom ograniczenia nie wynikają z braku pamięci RAM czy dysków SSD. Kluczowym problemem jest dostępność zaawansowanych procesów produkcyjnych w TSMC – partnerze Apple odpowiedzialnym za wytwarzanie układów scalonych.

Nowoczesne chipy, takie jak M4, powstają w najbardziej zaawansowanych procesach technologicznych, których moce produkcyjne są ograniczone. To właśnie to wąskie gardło sprawia, że Apple musi podejmować decyzje o tym, które konfiguracje utrzymać w sprzedaży, a które wycofać.



Konfigurator Apple pozwala wybrać komputer Mac mini z dyskiem SSD o pojemności co najmniej 512 GB

Czy to koniec taniego Maca?

Wycofanie najtańszego modelu nie oznacza, że Apple całkowicie rezygnuje z bardziej przystępnych cenowo komputerów. Pokazuje jednak wyraźnie, w którą stronę zmierza rynek. Jeśli więc ktoś planował zakup tego konkretnego modelu, pozostaje już tylko jedno: sprawdzić dostępność w elektromarketach i działać szybko, zanim ostatnie sztuki znikną z półek. Można też zdecydować się na alternatywne konstrukcje.