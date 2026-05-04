Twój komputer właśnie staje się konsolą. Xbox Mode już jest

Microsoft oficjalnie rozpoczął wdrażanie funkcji Xbox Mode dla użytkowników systemu Windows 11.

Rozwiązanie, które zadebiutowało wraz z konsolami ROG Xbox Ally i funkcjonowało wcześniej pod nazwą Full screen experience, trafia teraz na standardowe komputery stacjonarne, laptopy i tablety.

Xbox Mode w Windows 11. Ruszyła aktualizacja

Głównym założeniem nowej funkcji jest uproszczenie obsługi gier przy użyciu kontrolera. Xbox Mode zmienia wygląd pulpitu w pełnoekranowy, zoptymalizowany pod pada interfejs, który bezpośrednio nawiązuje do doświadczeń znanych z konsol Xbox. Dzięki temu użytkownicy zyskują łatwiejszy dostęp do swojej biblioteki, w tym do katalogu Xbox Game Pass oraz gier zainstalowanych z innych popularnych sklepów PC.

Zamiast nawigowania myszą po klasycznym pulpicie, gracz może zarządzać tytułami w sposób bardziej intuicyjny dla kontrolera. Co istotne, system pozwala na swobodne przełączanie się między nowym trybem a standardowym widokiem Windows 11, co pozwala zachować pełną funkcjonalność komputera.

Aktualizacja jest udostępniana stopniowo użytkownikom systemu Windows 11 w wersji 24H2 lub nowszej, zaczynając od wybranych rynków. Cały proces wdrażania trybu Xbox Mode ma potrwać kilka tygodni, a sam Microsoft rekomenduje niecierpliwym zaznaczenie opcji "Uzyskaj najnowsze aktualizacje, gdy tylko będą dostępne" w ustawieniach Windows Update.

Konsolowy interfejs można aktywować wchodząc w Ustawienia => Granie => Xbox Mode. Można go uruchomić na kilka sposobów:

z poziomu paska Game Bar (przycisk Win + G lub Xbox);

z widoku zadań (Win + Tab lub ikona paska zadań);

kombinacją Win + F11.

Jeśli dany komputer służy głównie do grania, Xbox Mode może aktywować się automatycznie po zalogowaniu.