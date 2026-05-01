Jaką hulajnogę elektryczną wybrać? Ranking polecanych modeli

Hulajnogi elektryczne w zaledwie kilka lat zrewolucjonizowały nasze dojazdy. Czy kultowe Xiaomi to nadal jedyny słuszny wybór, czy może czas na coś nowego? Rozwiewamy wątpliwości w naszym najnowszym rankingu hulajnóg elektrycznych.

Rynek pojazdów transportu osobistego przeszedł w ostatnich latach niesamowitą ewolucję. Dzisiejsze hulajnogi to już nie tylko gadżety, ale pełnoprawne alternatywy dla komunikacji miejskiej czy samochodu. Wybierając model dla siebie, warto zwrócić uwagę na fundamenty komfortu i bezpieczeństwa.

Czego oczekiwać od nowoczesnej hulajnogi elektrycznej?

No dobra, to co powinna “mieć na pokładzie” godna uwagi hulajnoga? Zacznijmy od amortyzacji i kół, gdyż najlepsze modele oferują podwójne zawieszenie (czasem sprężyny, czasem wahacze i inne pomysły), które w połączeniu z dużymi, 10-calowymi oponami pneumatycznymi skutecznie niweluje drgania na kostce brukowej czy nierównym asfalcie.

Dalej mamy systemy hamowania, wśród których standardem powinna być obecność dwóch niezależnych hamulców. Najskuteczniejszy duet to hamulec tarczowy na tylnym kole oraz hamulec bębnowy lub elektryczny - z systemem odzyskiwania energii KERS z przodu.

Weźmy jeszcze na warsztat ergonomię i sterowanie pojazdem. Co tu mamy? Otóż nowoczesne panele sterowania zintegrowane z kierownicą to już standard. Wyświetlacze LED powinny być czytelne nawet w pełnym słońcu, informując o prędkości, trybie jazdy i stanie baterii. Dodatkowym atutem jest kierownica z regulacją wysokości – funkcja nieoceniona, jeśli z pojazdu korzysta kilku domowników o różnym wzroście.

Moc, zasięg i pułapki parametrów technicznych

Zgodnie z aktualnymi przepisami, fabryczna prędkość maksymalna hulajnóg w Polsce jest ograniczona do 20 km/h. Choć niektóre modele oferują możliwość „odblokowania” większych osiągów, należy pamiętać, że poruszanie się takim pojazdem po drogach publicznych grozi mandatem.

Kluczowym elementem jest jednostka napędowa. Silniki o mocy znamionowej 300/350 W to rozsądne minimum do sprawnego poruszania się po płaskim terenie. Jeśli jednak twoja trasa obejmuje liczne wzniesienia, warto szukać modeli z mocą szczytową sięgającą 700 W i wyżej, gdyż zapewni to dynamiczny podjazd bez drastycznego spadku prędkości.

W kwestii akumulatorów producenci często podają zasięgi rzędu 25 - 40 km. Warto jednak brać na to poprawkę i pamiętać, że realny zasięg zależy od wagi użytkownika, temperatury otoczenia i ukształtowania terenu. Każdy dodatkowy kilogram na podeście sprawia, że deklarowane kilometry „nikną w oczach”.

Większy zasięg, powiedzmy 70 km to zawsze kompromis. Zastosowanie potężniejszych ogniw podnosi masę pojazdu z poręcznych 12, czy tam 15 kg do nawet 20, 25, 30 kg. Pamiętaj, że prawo limituje wagę hulajnogi do 30 kg – powyżej tej granicy sprzęt traci status e-hulajnogi w świetle przepisów, co eliminuje z rynku najcięższe, „pancerne” modele.

Ile kosztuje dobra hulajnoga elektryczna?

Ceny hulajnóg są odzwierciedleniem ich trwałości i zastosowanych technologii. Jak wygląda obecny podział rynku? Mamy, powiedzmy, że 3 główne segmenty, typy, grupy hulajnóg.

Segment budżetowy od 1000 do 1700 zł: modele podstawowe, idealne na krótkie, równe trasy, np. do przejechania ostatniego km z parkingu do biura. Często brakuje im pełnej amortyzacji.

Złoty środek od 1800 do 3000 zł: w tym segmencie zaczynają się solidne konstrukcje z bardzo przyzwoitym zasięgiem rzędu 30 i więcej km realnie oraz lepszą kulturą pracy silnika. To najczęściej wybierana kategoria przez świadomych użytkowników.

Klasa premium od 3500 do 5000 zł: tu znajdziemy modele z zaawansowaną amortyzacją, mocnymi silnikami, dużymi podestami i nowoczesnym designem. Bywają wyposażone w systemy antykradzieżowe i dedykowane aplikacje mobilne.

Prawie zapomniałem o 4 grupie! To modele specjalistyczne, tak powyżej 5000 zł: hulajnogi sportowe lub terenowe o parametrach wykraczających poza standardowe potrzeby miejskie. Tych w rankingu nie znajdziecie, bo jakieś ograniczenia w końcu musimy sobie tu założyć.

Dobra hulajnoga elektryczna – jaką wybrać?

Jeśli stoicie przed dylematem zakupowym, nasz ranking jest stworzony właśnie dla ciebie. Skupiliśmy się na modelach dedykowanych „zwykłym użytkownikom” – osobom szukającym niezawodnego transportu do pracy, szkoły czy na weekendową rekreację. W naszym zestawieniu znajdziecie przekrój ofert od 2000 do 5000 złotych, acz z pewnymi niespodziankami - nie zdradzam jakimi, polecam sobie poczytać.

Najlepsze hulajnogi elektryczne. Ranking 2026:

Motus Pro10 Urban



Motus Pro10 Urban to konstrukcja zaprojektowana z myślą o dynamice poruszania się w przestrzeni miejskiej, oparta na silniku o mocy znamionowej 500 W. Jednostka napędowa pozwala na sprawne pokonywanie wzniesień oraz utrzymywanie stabilnej prędkości w zróżnicowanym terenie. Urządzenie zasilane jest akumulatorem o pojemności 15 Ah, co przekłada się na deklarowany zasięg do 60 km na jednym ładowaniu. Mamy tu 10 calowe bezdętkowe opony, zawieszenie przednie i tylne oparte na wahaczach i kierunkowskazy w kierownicy oraz zintegrowany z kokpitem wyświetlacz. System hamulcowy opiera się na dwóch hamulcach tarczowych, co gwarantuje krótką drogę zatrzymania oraz precyzyjną modulację siły hamowania w sytuacjach awaryjnych. Maksymalny udźwig to 120 kg, a waga samej hulajnogi to 23,4 kg. Pojazd ma, co oczywiste, zintegrowane oświetlenie. W cenie oscylującej wokół 2000 zł Motus Pro10 Urban to mocny faworyt do tytułu najlepiej zoptymalizowanej hulajnogi na rynku.

Xiaomi Electric Scooter 4 Lite 2 Gen



Xiaomi Electric Scooter 4 Lite 2nd Gen to pojazd kompaktowy, którego konstrukcja opiera się na ramie wykonanej ze stopów aluminium o wysokiej wytrzymałości. Jednostka napędowa generuje moc znamionową na poziomie 300 W, co pozwala na sprawne poruszanie się po płaskim terenie oraz pokonywanie wzniesień o nachyleniu do 15 procent. Akumulator zapewnia zasięg do 25 km na jednym pełnym ładowaniu. W układzie jezdnym zastosowano 10-calowe opony pneumatyczne, które pełnią funkcję pasywnej amortyzacji, nie mamy tu bowiem amortyzowanego zawieszenia. Co z bezpieczeństwem? Za nie odpowiada 2-obwodowy system hamulcowy, łączący hamulec bębnowy na tylnej osi z systemem E-ABS na przednim kole. Klasycznie dla konstrukcji Xiaomi, i tu mamy zintegrowany panel sterowania z wyświetlaczem LED oraz wbudowane oświetlenie. Hulajnoga waży nieco ponad 15 kg i oferuje udźwig do 100 kg. Kilka niedociągnięć tu może i jest, ale to sprzęt za mniej niż 1000 zł, więc i tak trzeba ocenić go nader pozytywnie.

XRIDER F10 Pro



XRIDER F10 Pro to solidny zawodnik, który bazuje na 2 silnikach o mocy znamionowej 1000 W, które zapewniają nie tylko doskonałą dynamikę, ale i sprawne pokonywanie wzniesień o nachyleniu sięgającym 25 stopni. Urządzenie zasilane jest akumulatorem litowo-jonowym o pojemności 18,2 Ah, co pozwala na przejechanie dystansu do 80 km na jednym łądowaniu. Znajdziemy tu pełne amortyzowane zawieszenie z przodu i z tyłu, 10-calowe pneumatyczne opony, dwa hamulce tarczowe, system odblokowywania poprzez łączność NFC oraz zintegrowane oświetlenie i wyświetlacz. Na temat XRIDER F10 Pro napisać można wiele, ale wystarczy tu stwierdzenie, że w cenie w okolicach 4000 zł otrzymujemy sprzęt absolutnie topowy, wygodny, szybki, zrywny i wyposażony “pod kurek”. To bezwzględnie jedna z najlepszych hulajnóg na rynku, więc jak ktoś pieniędzy nie liczy, to śmiało może śmigać po nią do sklepu.

Kamikaze K1 Max



Kamikaze K1 Max to kolejna hulajnoga dla zaawansowanych “śmigaczy”, którzy oczekują topowego, ale ciągle przyjemnie miejskiego i przewidywalnego pojazdu. Mamy tu dwa silniki o łącznej mocy znamionowej 2000 W. Napęd przekazywany na obie osie umożliwia dynamiczne przyspieszanie oraz sprawne pokonywanie stromych wzniesień o nachyleniu przekraczającym 25 stopni. Urządzenie wyposażono w akumulator litowo-jonowy o pojemności 20 Ah, co pozwala na pokonanie dystansu do 80 km. Pojazd waży 30 kg i ma deklarowaną nośność do 120 kg. Dodajmy 10-calowe opony, sprężynowe zawieszenie z przodu i z tyłu i dwa hamulce tarczowe, a otrzymamy hulajnogę, która wiele nie ustępuje opisywanej powyżej XRIDER F10 Pro.

Xiaomi Electric Scooter 5 Max



Xiaomi Electric Scooter 5 Max stanowi kolejną generację hulajnogi, która dawniej była istną definicją hulajnogi elektrycznej. W tej wersji mamy silnik o mocy 400 W, deklarowany zasięg do 60 km i bardzo dobrą wagę, nieco tylko przekraczającą 22 kg. Xiaomi Electric Scooter 5 Max ma zawieszenie z przodu i z tyłu, i choć nie są to topowe rozwiązania, to w jeździe miejskiej są w pełni wystarczające, zwłaszcza w parze z 10-calowymi pneumatycznymi oponami. Oszczędności są, bo mamy tu np. bębnowe hamulce, ale są i sprawdzone rozwiązania, jak kierunkowskazy czy zintegrowane oświetlenie. Za mniej więcej 2000 zł to godna uwagi propozycja.

Segway Ninebot ZT3 PRO D



Segway Ninebot ZT3 PRO D to konstrukcja o profilu terenowo-miejskim, której napęd bazuje na silniku o mocy 1600 W. Jednostka ta pozwala na sprawne pokonywanie wzniesień o nachyleniu do 25 proc. przy zachowaniu stabilnego momentu obrotowego, a bateria o pojemności 12,75 Ah zapewnić ma zasięg do 70 km. Hulajnoga ma autorską technologię SegRide, czyli coś, powiedzmy, podobnego do kontroli trakcji, bo rzecz dbać ma o pewne prowadzenie pojazdu w zróżnicowanym terenie. Co ciekawe, system TCS, czyli rzekomą kontrolę trakcji też tu producent umieścił. Fajnie. Plusem jest spory komfort, dzięki amortyzowanemu zawieszeniu z przodu (teleskopowe) i z tyłu (sprężynowe). 11-calowe opony bezdętkowe i 2 hamulce tarczowe też trzeba docenić. Co jeszcze można o Segway Ninebot ZT3 PRO D dobrego napisać? Prześwit tej hulajnogi to 152 mm, co sprawia, że można nią już nieco pobawić się w lekkim terenie, no, powiedzmy, że można zjechać sobie z chodnika. Hulajnoga waży nieco ponad 29 kg i ma udźwig do 120 kg.

Ruptor R1 V2



Ruptor R1 V2 to dość popularna, często polecana hulajnoga, która w niezłych pieniądzach oferuje całkiem sporo. Mamy tu silnik o mocy znamionowej 500 W i baterię o pojemności 20 Ah, co umożliwia pokonanie dystansu do 80 km na jednym pełnym cyklu ładowania. Nieźle. Ruptor R1 V2 ma pełne zawieszenie z przodu i z tyłu - nie wybitne, ale niezłe, 2 hamulce tarczowe, 10-calowe opony bezdętkowe i kierunkowskazy. To sprzęt, który bezpośrednio konkuruje z takimi hulajnogami, jak Motus Pro10 Urban czy Xiaomi Electric Scooter 5 Max. Ot, pojazd skierowany do odbiorcy racjonalnego, szukającego możliwie optymalnego rozwiązania i jako taki, trzeba przyznać, jest to sprzęt godny polecenia.

Jaką hulajnogę elektryczną wybrać? Subiektywna opinia

Co wybrać? Oto jest pytanie! Jestem wielkim fanem optymalizacji, który postrzega relację ceny do jakości jako świętość. Do tego, pragmatyk ze mnie okropny. Te dwie cechy sprawiają, że dla siebie wybrałbym hulajnogę Motus Pro10 Urban. To bardzo sprawny pojazd, doskonale odnajdujący się w mieście, który nie zachwyca żadnym z parametrów, ale w atrakcyjnej cenie gwarantuje wygodę podróżowania, pewne prowadzenie i zwinność na takim poziomie, że do pomykanie po miejskich ścieżkach rowerowych niczego innego bym nie potrzebował. Rzecz jasna XRIDER F10 Pro to lepsza hulajnoga, ale to chyba dość oczywiste, prawda?



