Świetne dla początkującego twórcy. Test Mozos MX4 Dual

Jeśli zamierzasz tworzyć treści wideo w internecie - a może już je tworzysz - to pewnie doskonale wiesz, że nie tylko aspekt jakości obrazu jest ważny. Mozos MX4 Dual to mikrofony, które pozwolą ci niskim kosztem zadbać o sferę audio na nagraniach.

Obraz przyciąga uwagę. To on zatrzymuje widza w pierwszych sekundach. Ale to dźwięk decyduje, czy zostanie na dłużej - albo czy w ogóle zrozumie, co masz do powiedzenia. Możesz mieć świetne kadry, perfekcyjne światło i dopracowany montaż, ale jeśli audio zawiedzie, cały wysiłek zaczyna się sypać.

Właśnie dlatego na rynku pojawia się coraz więcej małych, niepozornych zestawów mikrofonów bezprzewodowych. Sprzęt, który niegdyś kojarzył się z profesjonalnymi planami zdjęciowymi, dziś trafia do kieszeni twórców, vlogerów - każdego, kto po prostu chce tworzyć materiały wideo.

Mozos MX4 Dual to jeden z przedstawicieli tej kategorii produktowej. Zestaw przyciąga uwagę w dużej mierze ze względu na cenę - producent w dniu premiery wycenił go na 219 zł. Jak te mikrofony spisują się w praktyce? Zapraszam do testu.

Etui zestawu Mozos MX4 jest bardzo wygodne - można je wrzucić luzem do plecaka bez obaw o uszkodzenie i porysowanie

Jest wszystko, czego można oczekiwać

Mozos MX4 Dual dociera w opakowaniu z zestawem, który według mnie można określić jako jak najbardziej kompletny. W kartoniku znalazło się oczywiście samo etui z odbiornikiem i nadajnikami (o czym za chwilę), natomiast poza tym - jest też przewód zakończony USB-C do ładowania oraz dwie gumowe nakładki z futrzakami (deadcat) do ograniczenia szumów wiatru i podmuchów powietrza podczas nagrań. Co więcej - producent dostarcza też przewód 3,5 mm mini jack do podłączenia odbiornika do aparatu. I wprawdzie rozumiem, że to dodatki, które można uznać za standardowe, ale przypominam - to zestaw za niewiele ponad 200 zł, a więc nie byłbym zdziwiony, gdyby producent postanowił szukać oszczędności właśnie uszczuplając zestaw akcesoriów. Fajnie więc, że nie zabrakło tych dodatków.

Wracając jednak do samego etui - mamy tutaj do czynienia z dość ciekawym rozwiązaniem, bo producent postawił na etui zapinane na suwak i wykonane z twardego materiału trochę przypominającego ten, który stosuje się w pudełkach do okularów. Na pierwszy rzut oka robi ono dobre wrażenie - nie wgniata się, a więc uważam, że nie ma ryzyka, aby zestaw rzucony do plecaka został jakkolwiek uszkodzony. Na jednym z boków etui znajduje się port USB-C do ładowania, a zaraz nad nim diody informujące o stanie naładowania opakowania.

Pasek przy etui pozwala np. na zaczepienie zestawu wewnątrz torby fotograficznej

W środku etui znalazło się natomiast miejsce w na jeden odbiornik oraz dwa nadajniki, a oprócz tego - przejściówki do połączenia z telefonem (USB-C lub Lightning). W górnej części etui można natomiast ukryć wspomniane deadcaty, ewentualnie przewód do ładowania.

Jeśli natomiast chodzi o samą jakość wykonania, jestem pozytywnie zaskoczony. Z niewielką dozą niepewności podchodziłem do tego aspektu - co w dużej mierze wynikało z niskiej ceny urządzenia. Przyznam jednak, że naprawdę trudno mieć tutaj jakiekolwiek zastrzeżenia do jakości wykonania - całość robi dobre wrażenie.

Każdy element zestawu doskonale mieści się we wnętrzu etui - i pozostaje stabilny podczas noszenia

Co oferuje Mozos MX4 Dual?

Przejdźmy więc na chwilę do kwestii technicznych i tego, jakie są możliwości zestawu Mozos MX4 Dual. Przede wszystkim system pracuje w paśmie 2.4 GHz i połączenie na linii nadajniki-odbiorniki działa w zasadzie bezobsługowo. Całość jest gotowa do użycia już po wyjęciu z opakowania.

Pod względem transmisji producent deklaruje zasięg do ok. 80 metrów w otwartej przestrzeni i z moich testów wynika, że tę wartość można uznać za realną - pomijając oczywiście kwestię tego, czy ktokolwiek kiedykolwiek będzie potrzebować tak dużego zasięgu. Z kolei w “ciasnych” przestrzeniach zestaw bez trudu zbiera do ok. 40 metrów.

Odbiornik zestawu Mozos MX4 Dual ma wskaźniki połączenia nadajników (mikrofonów) oraz poziom ich głośności (wskazuje również stan naładowania). Jest też pokrętło do regulacji głośności i przycisk zasilania. Prosty, niezwykle wygodny odbiornik, który wystarczy wyjąć z etui i już jest gotowy do pracy

Same mikrofony mają natomiast charakterystykę dookólną, co oznacza, że zbierają dźwięk ze wszystkich stron. Dla użytkowników oznacza to tyle, że nadajnika nie trzeba szczególnie ustawiać do nagrań - wystarczy założyć go na ubranie (klipsem lub z użyciem magnesu) i włączyć nagrywanie. Nieważne jak ułoży się mikrofon, dopóki nie będzie bardzo daleko od źródła dźwięku, nagranie będzie zadowalające.

Na plus wypada również kwestia zasilania. Mikrofony pozwalają bowiem na pracę bez przerwy przez ok. 6 godzin, natomiast odbiornik ok. 8 godzin. Do tego warto doliczyć etui ładujące z baterią 1000 mAh (mikrofon ma 90 mAh, odbiornik natomiast 160 mAh).

Pojedynczy mikrofon Mozos MX4 Dual jest bardzo mały i lekki. Ma diody sygnalizujące połączenie, tłumienie hałasu i pogłos. Osobiście uważam, że z tych dwóch ostatnich opcji nie trzeba korzystać - zestaw radzi sobie dobrze już w standardowym trybie

Mozos MX4 Dual w praktyce - wrażenia z użytkowania

Nie przedłużając więc - przejdę do najważniejszych kwestii, czyli tego, jak zestaw Mozos MX4 Dual spisuje się na co dzień przy nagraniach i jaką oferuje jakość dźwięku.

Przede wszystkim podoba mi się to, że zestaw jest gotowy do działania już po wyjęciu z etui. Wprawdzie są na nim przyciski (do włączania redukcji szumów lub trybu pogłosu), ale będę zupełnie szczery - nic nie trzeba z nimi robić, bo zestaw działa bezobsługowo, a standardowy tryb nagrywania spisuje się w zupełności wystarczająco (nawet bez włączonej redukcji szumu w hałaśliwych przestrzeniach). Co więcej, MX4 Dual to bardzo lekki zestaw - pojedynczy nadajnik waży 9 g, natomiast odbiornik 14 g.

Zestaw Mozos MX4 Dual można połączyć zarówno z aparatem, jak i telefonem. Jeśli łączymy go z telefonem - w przejściówce jest miejsce na port ładowania, a więc można jednocześnie nagrywać i doładowywać telefon.

Podoba mi się też to, jak wyglądają nadajniki i odbiornik - na pierwszy rzut oka są w pełni czarne, ale mają delikatne “błyszczące” zdobienie. To drobiazg, ale prezentuje się naprawdę fajnie.

MX4 Dual należy się też plus za to, że nadajnik tego zestawu można wygodnie zainstalować na zimnej stopce w aparacie. To ważne, bo sprzęt nie jest wyłącznie do telefonu - równie wygodnie można z niego korzystać na większym sprzęcie (szczególnie, że w zestawie znalazł się przewód 3,5 mm mini jack do łączenia).

Producent dostarcza dwie przejściówki do połączenia - z wtyczką USB-C i Lightning (dla starszych iPhone'ów lub iPadów)

Jak więc nagrywa ten zestaw? Posłuchajcie na nagraniu poniżej.

Uważam, że Mozos MX4 Dual nagrywa naprawdę dobrej jakości dźwięk. Naturalnie - nie jest to jakość jak ze sprzętu wielokrotnie droższego o jakości studyjnej, ale będąc zupełnie szczerym - jest on na tyle dobry, że śmiało te mikrofony można wykorzystać nie tylko na początku swojej drogi jako twórca internetowy, ale nawet w sytuacji, kiedy już od jakiegoś czasu tworzycie na bardzo budżetowych narzędziach i szukacie czegoś lepszego.

Dźwięk rejestrowany przez ten zestaw jest całkiem wyraźny i zdecydowanie lepszy niż ten, który uzyskamy na nagraniu z mikrofonu w telefonie. Głos jest "bliższy", bardziej czytelny. Charakterystyka 360 stopni pomaga równomiernie zbierać głos - nawet kiedy osoba mówiąca nie jest ustawiona idealnie przodem do mikrofonu. Mozos MX4 Dual najlepiej wypada w nagraniach mówionych - rozmowach, prezentacjach. Brzmienie jest nastawione głównie na to, aby dźwięk był po prostu czysty i zrozumiały, a nie głęboki jak w studyjnych naraniach. W cichym otoczeniu nagrania są klarowne, natomiast w hałaśliwym otoczeniu naturalnie pojawiają się niewielkie szumy, choć wbudowana opcja ich redukcji poprawia ogólną jakość (choć osobiście preferuję nagranie bez włączonej redukcji hałasu). Generalnie rzecz biorąc jednak - Mozos MX4 Dual wypada naprawdę dobrze - to praktyczny, mobilny i tani mikrofon do nagrywek, który oferuje o wiele lepszą jakość dźwięku niż mikrofony w telefonach. Trudno jednak porównywać oba te urządzenia, bo jednak MX4 Dual pozwala nagrywać wyraźny dźwięk w odległości nawet kilkudziesięciu metrów od telefonu. Telefon natomiast jest bardzo ograniczony w tym aspekcie.

Tzw. deadcat producent dostarcza w połączeniu ze specjalnym "etui". Plastikową nakładkę z "futrzakiem" trzeba nałożyć na mikrofon w całości, nie można nałożyć samego deadcata

Czy warto kupić Mozos MX4 Dual?

Odpowiadając wprost i możliwie krótko - uważam, że tak. Biorąc pod uwagę to, ile kosztuje ten zestaw i to, jakie możliwości oferuje - MX4 Dual jest sprzętem o bardzo dobrym stosunku ceny do jakości.

Komu można więc polecić ten zestaw? Tak jak wspomniałem - MX4 Dual może okazać się dobrą inwestycją, jeśli planujecie zacząć nagrywać i chcecie oferować swojej widowni dobre audio. Jeśli natomiast już nagrywacie i korzystacie z mikrofonu wbudowanego w telefon - to wciąż rozwiązanie tego typu będzie w wielu przypadkach wygodniejsze.

Mikrofon Mozos MX4 Dual bardzo dobrze prezentuje się po założeniu na ubranie - nie rzuca się w oczy, bo jest bardzo mały

Największą siłą tego zestawu jest stosunek ceny do możliwości. Za relatywnie niewielkie pieniądze dostajesz kompletny system: dwa mikrofony, odbiornik, etui ładujące i pełną mobilność. Do tego dochodzi prosta obsługa (plug&play) i brak potrzeby konfiguracji, co oznacza, że nagrywanie można zacząć natychmiast po wyjęciu z etui. Muszę jednak to podkreślić, aby wybrzmiało - to nie jest zestaw dla profesjonalistów, którzy oczekują jakości studyjnej. MX4 Dual nagrywa dźwięk poprawnej jakości, do którego raczej nikt się nie przyczepi, ale jeśli prowadzicie kilkuset tysięczny kanał na YouTube lub na TikToku zbieracie miliony odsłon miesięcznie - wtedy pewnie warto zainwestować w sprzęt z wyższej półki.

Nie mam jednak zastrzeżeń co do tych mikrofonów, bo zdaję sobie sprawę z tego, ile koztują. W cenie ok. 200 zł naprawdę trudno znaleźć dobry sprzęt tego typu, a więc posiadając tak niewielki budżet - inwestycja w ten produkt Mozos może się okazać jak najbardziej uzasadnioną.

W codziennym użytkowaniu Mozos MX4 Dual jest bardzo uniwersalny - można nim nagrać wywiad, vloga, rolkę, czy też materiał “na szybko”, bez walki z kablami.

Plusy:

niska cena

dobra jakość nagrywanego dźwięku

stosunek ceny do jakości

sprzęt działa po wyjęciu z opakowania - plug&play

zadowalający zestaw akcesoriów

Minusy:

to nie jest sprzęt dla profesjonalistów - nie oferuje jakości studyjnej







Produkt do przeprowadzenia testu został użyczony przez firmę Mozos. Firma użyczająca nie miała wpływu na treść ani wyglądu w nią przed publikacją. Jest to niezależna recenzja dziennikarska.