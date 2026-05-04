Android zrobi wszystko za ciebie. Nad tymi funkcjami AI pracuje Google
Firma Google Research przez pomyłkę opublikowała w Sklepie Play aplikację o nazwie COSMO. Choć program został już usunięty, zdążył zdradzić, jak gigant z Mountain View wyobraża sobie przyszłość AI w smartfonach.
Serwis 9to5Google zdążył pobrać aplikację COSMO przed jej usunięciem. Dzięki temu wiadomo, że apka waży aż 1,13 GB, co wynika z obecności lokalnego modelu językowego Gemini Nano. Umożliwia on przetwarzanie danych lokalnie, bez konieczności wysyłania ich w chmurę.
W ustawieniach modelu użytkownicy mogli wybrać jeden z trzech trybów pracy:
- Hybrid - łączy moc serwerów z lokalnym modelem Nano.
- PI Only - opiera się wyłącznie na pracy serwerów.
- Nano Only - pełna praca offline na urządzeniu.
Oczywiście im większy stopień użycia zewnętrznych serwerów, tym potencjalnie skuteczniejsze działanie AI, ale i większe ryzyko wycieku prywatnych danych. A COSMO ma mieć dostęp do wielu danych, bo zasada działania aplikacji sprowadza się do ciągłej analizy zawartości ekranu i reagowaniu na kontekst tego, co użytkownik akurat robi.
Sercem asystenta jest zestaw tzw. skilli, czyli wyspecjalizowanych narzędzi, które mają automatyzować codzienne interakcje z telefonem. Oto przygotowane przez Google’a skille wraz z ich opisami:
- List Tracker - automatycznie sugeruje ci prowadzenie list.
- Document Writer - jeśli wspomnę o potrzebie utworzenia dokumentu, napisania listu lub streszczenia czegoś, zaproponuj stworzenie dokumentu za mnie.
- Calendar Event Suggester - jeśli omawiam z kimś plany lub harmonogram i ustalimy czas, zaproponuj zapisanie tego w kalendarzu.
- Browser Agent - oferuj automatyzację zadań przy użyciu narzędzia Mariner.
- Add Timer - jeśli wspomnę o zadaniu ograniczonym czasowo, zaproponuj utworzenie minutnika w aplikacji zegara.
- Deep Research - jeśli omawiam skomplikowaną potrzebę badawczą wymagającą wielu źródeł, gdzie przydatny byłby pełny raport, zaproponuj przeprowadzenie dla mnie dogłębnego badania na dany temat.
- Quick Photo Lookup - jeśli wspomnę o zrobionym przeze mnie zdjęciu, którym chcę się z kimś podzielić, zaproponuj znalezienie go za mnie, abym nie musiał przerywać rozmowy.
- Google it - gdy mam pytanie, na które można szybko odpowiedzieć za pomocą wyszukiwarki internetowej, zaproponuj znalezienie odpowiedzi za mnie.
- Jargon Definitions - jeśli napotkam skomplikowany żargon lub akronim, wyjaśnij mi jego znaczenie.
- Provide Insight - oferuj spostrzeżenia i pomysły, aby wesprzeć moją ciekawość, gdy szukam informacji lub opinii.
- People Understanding - zapewnij kontekst dotyczący osób.
- Event Understanding - zapewnij kontekst dotyczący wydarzeń.
- Recall - pokazuj mi rzeczy, które staram się zapamiętać.
- Conversation Summary - podsumowuje niedawno zakończone rozmowy, gdy zmieniasz kontekst.
Interfejs COSMO jest surowy i minimalistyczny, co zdaje się wskazywać na jego eksperymentalny charakter. Najpewniej nie jest to produkt gotowy dla masowego odbiorcy, a raczej testowe środowisko dla nowych funkcji, które w przyszłości mogą zostać zintegrowane z ekosystemem Androida i Gemini.
Aplikacja COSMO na Androida (fot. 9to5Google)
Dalsze losy aplikacji COSMO nie są jeszcze znane, ale być może aplikacja zostanie zaprezentowana oficjalnie podczas imprezy Google IO 2026, która rusza 19 maja.
