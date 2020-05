Od 2011 roku grupa około 400 osób budowała Greenfield – niezwykłe, największe miasto w grze Minecraft. Nie da się zaprzeczyć – to imponujące. Jeśli dotąd lekceważyliście ten tytuł, to prawdopodobnie zaraz się to zmieni.

Imponujące miasto stworzone w Minecraft. Oto Greenfield

Greenfield to najbardziej realistyczne i zarazem największe miasto stworzone w Minecraft. To owoc 9 lat pracy 400 osób. Łącznie ta wirtualna ekipa budowlana wykorzystała 20 milionów bloków, a że każdy z nich odpowiada kostce w rozmiarze 1 metra sześciennego w rzeczywistości, skala to 1:1.

W centrum Greenfield do nieba pną się drapacze chmur, ale są też przedmieścia i obszary przemysłowe. Nie zapomniano też o portach, torach na potrzeby transportu publicznego oraz autostradach. Co więcej, wszystkie budynki w mieście mają także szczegółowo dopracowane wnętrza.

Aby przekonać się o tym, jak olbrzymi jest to projekt, będziemy mogli wkrótce wybrać się na wycieczkę do Greenfield. Zanim to jednak nastąpi, zerknijcie na poniższy materiał wideo.

Zobacz jak wygląda Greenfield – największe miasto w Minecraft:

Jeśli Minecraft kojarzył wam się dotąd z głupkowatą gierką i w dodatku nieszczególnej urody, to projekt Greenfield jest chyba w stanie to zmienić. Skala projektu i poziom szczegółowości wywołują opad szczęki. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie profesjonalne podejście autorów – ci organizują spotkania, by omawiać dalsze plany oraz wykonują regularne kontrole, by upewnić się, że wszystko jest realizowane z ustalonym zamysłem.

