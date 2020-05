O ray-tracingu w Minecrafcie pisaliśmy już nie raz, ale zawsze w charakterze zapowiedzi, bo NVIDIA nie kryła się z reklamowaniem swoich osiągnieć. Tymczasem Minecraft RTX w wersji beta jest już dostępny dla każdego - jak go pobrać i co będzie ci potrzebne do gry?

Ray-tracing w grach to gorący temat, a NVIDIA - której to karty GeForce RTX posiadają sprzętową obsługę ray-tracingu - doskonale wie jak jeszcze bardziej podgrzewać atmosferę. Każdy chętny może już bowiem zagrać w Minecrafta RTX w wersji beta i z pewnością jest na co popatrzeć. Nie wiesz jak zacząć zabawę w Minecrafta, wyjaśni ci to nasz poradnik.

Swego czasu przyglądaliśmy się już technologii śledzenia promieni słonecznych w takich grach Shadow Of The Tomb Raider, Control, czy Battlefield V. Dziś w zamiast oglądać materiały promocyjne "Zielonych" w końcu będziemy mogli pograć w Minecrafta RTX!

Minecraft RTX beta - jak zagrać w wersję gry z ray-tracingiem?

Do pogrania w Minecrafta z ray-tracingiem potrzeba ci trzech rzeczy:

Dowolna karta NVIDIA GeForce RTX

Do rozkoszowania się Minecraftem w wersji RTX potrzeba nam karty graficznej GeForce ze sprzętowym wsparciem ray-tracingu oraz DLSS, bowiem gra korzysta również z technologii DLSS 2.0 i praktycznie rzecz biorąc, bez niej rozgrywka byłaby mocno utrudniona.

W skrócie: musisz mieć kartę GeForce RTX, im wydajniejszą, tym lepiej. GeForce RTX 2060 / Super może się sprawdzić w Minecrafcie RTX w rozdzielczości Full HD, RTX 2070 / Super pozwala na rozgrywkę w QHD, a do 4K UHD bez czegoś tak wydajnego jak 2080 Super (a najlepiej 2080 Ti) to nie podchodźcie. I zaznaczam - mówimy o działaniu gry z włączonym DLSS 2.0 - bez tej technologii Minecraft z włączonym ray-tracingiem jest praktycznie niegrywalny.

Czy mimo wszystko można wymusić pracę Minecrafta RTX na karcie bez sprzętowego wsparcia ray-tracingu np. na GeForce GTX czy Radeonie RX? Takie próby podjęto, niestety bezskutecznie.

Zapis do programu beta w Centrum Niejawnego Programu Testów Xbox

Jeśli masz odpowiedni sprzęt na początku należy zapisać się do programu beta. Znajdź w Microsoft Store aplikację Centrum Niejawnego Programu Testów Xbox (Xbox Hub Insider) i zainstaluj ją.

Uruchom ją i wejdź z zakładkę "Zawartość programu Insider" (Insider Content). Po wybraniu Minecrafta wybierz program "Minecraft RTX Beta dla systemu Windows 10".

Minecraft w wersji dla Windows 10

Punkt trzeci nie wymaga większych dywagacji - po prostu zaopatrz się Minecrafta w Microsoft Store. Teoretycznie potrzebujesz pełnej (płatnej wersji), chociaż chodzą słuchy, że da się to zrobić i na darmowej. Nam się ta sztuka niestety nie udała.

Gdy już odpalisz Minecrafta... sprawdź czy uruchomiła się właściwa wersja i pobierz darmowe światy z obsługą ray-tracingu (najlepiej wpisz RTX w wyszukiwarce Marketplace).

Minecraft RTX - wydajność na kartach GeForce RTX 2070 Super i 2060 Super

Na poniższym materiale wideo możecie zobaczyć jak z Minecraftem RTX uruchomionym w rozdzielczości QHD radzi sobie fabrycznie podkręcony GeForce RTX 2070 Super - różnice w grafice z DLSS i bez, spowodowane są wyłącznie dynamicznie zmieniającą się porą dnia.

Wsparcie technologii DLSS 2.0 pozwala RTX 2070 Super na osiągnięcie około 50 klatek na sekundę z włączonym ray-tracingiem w rozdzielczości 2560 x 1440. Wyłączenie DLSS to po prostu dramat, bowiem wydajność spada do 20 klatek na sekundę

Jak poradziłaby sobie tańsza i mniej wydajna karta GeForce RTX 2060 Super? W tej samej lokacji testowej i rozdzielczości QHD możemy liczyć na około 40 klatek na sekundę (z DLSS 2.0), a w rozdzielczości FHD na około 50 klatek na sekundę. Trzeba również powiedzieć, że DLSS 2.0 robi naprawdę świetną robotę (w porównaniu do DLSS pierwszej generacji).

Aby włączyć lub wyłączyć ray-tracing w czasie gry wystarczy nacisnąć średnik czyli ;

Ray-tracing w Minecrafcie to kawał świetnej roboty

Przypomnijmy, że Minecraft RTX to po Quake RTX kolejne odświeżenie dawnego hitu i z pewnością jeszcze bardziej udane. O ile Quake RTX pozostał właściwie ciekawostką, to rozwój Minecraft RTX to zupełnie inna sprawa.

Ray-tracing w Minecrafcie to z pewnością jedna z ciekawszych i bardziej zaawansowanych implementacji RTX w grach, która dodaje jeszcze większego splendoru tej grze. Ciekawi nas, czy Minecraft RTX pojawi się na konsolach nowej generacji oraz... jakie kolejne hity NVIDIA zechce udoskonalić przez dodanie ray-tracingu. Ja za swej strony głosuję na Severence: Blade of Darkness (jeśli nie kojarzycie, to śpieszę z podpowiedzią, że był to taki przodek Dark Souls) - klasyk, który onegdaj wbijał w podłogę niesamowitymi efektami oświetleniowymi.

A jaką grę wy chętnie widzielibyście w odświeżonym wydaniu z ray-tracingiem? Dajcie znać głosując w sondzie i komentarzach!

