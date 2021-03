Temat zabezpieczeń antypirackich Denuvo nie jest nowy. Istota zmiana to fakt, że od dziś będzie mówiło się o nich nie tylko w kontekście gier komputerowych.

Denuvo na PlayStation 5

Trudno znaleźć inne zabezpieczenia antypirackie, o których na przestrzeni ostatnich lat mówiono by tak dużo. Niektórzy mogą stwierdzić, że nie zawsze były i są to dyskusje z pozytywnym wydźwiękiem. Nie zmienia to jednak tego, że Denuvo dołączyło do programu PlayStation 5 Tools and Middleware. Tym samym zainteresowani programiści tworzący gry na konsolę PlayStation 5 mogą zastosować w nich omawiane zabezpieczenia.

„Oszukiwanie psuje zabawę uczciwym graczom. Może to prowadzić do niższego zaangażowania graczy i ich ruchu w grach, a także zmniejszenia przychodów wydawców. Jesteśmy naprawdę dumni, że możemy pomóc najbardziej utalentowanym programistom na świecie w zapewnieniu graczom bogatych doświadczeń na Playstation 5.” - Reinhard Blaukovitsch, dyrektor zarządzający Denuvo

Po co PlayStation 5 zabezpieczenia Denuvo?

W przypadku PC stosowanie Denuvo ma zapobiegać przede wszystkim piractwu (szacuje się, że około 70% przychodów z gier uzyskiwanych jest w ciągu pierwszych dwóch tygodni od premiery). Tutaj idea jest nieco inna, ponieważ na pierwszym miejscu stawiana jest walka z cheaterami oraz hakerami.

Czy zastosowanie Denuvo nie odbije się na wydajności? To wątek bardzo często pojawiający się w kontekście PC. Padają zapewnienia, co oczywiście nie dziwi, że posiadacze PlayStation 5 nie mają się czego obawiać. Co więcej, twórcy Denuvo dodają, iż ich rozwiązanie znalazło się już w kilku wydanych grach na tę konsolę. Których? Tego nie wyjawiono.

Źródło: irdeto

