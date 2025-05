Najgłośniejsza gra ostatnich lat – GTA 6 – nie schodzi z języków, a powodów tego stanu rzeczy nie brakuje. Uwagę przykuwa m.in. imponujący budżet projektu, bijący wszelkie poprzednie rekordy. Mowa już nie o milionach, lecz miliardach dolarów.

GTA 6 – budżet zwala z nóg

Dłużący się czas oczekiwania na premierę oraz przewidywania co do ceny GTA 6 (100 dolarów dla wersji z bonusami – a być może i więcej) stanowią paliwo do dyskusji o potencjalnym, rekordowym budżecie projektu. Według najnowszych pogłosek mowa o prawdopodobnie najdroższym tytule w historii gier wideo. Wszystko za sprawą raportów, które wyciekły do sieci, a zgodnie z którymi GTA 6 całościowo może pochłonąć nawet 2 miliardy dolarów (wliczając w to koszty rozwoju gry, jej przyszłych aktualizacji oraz promocji).

Gwoli przypomnienia, koszty związane z powstawaniem kolejnych odsłon serii rosły skokowo i uplasowały się na szacunkowym poziomie:

GTA – 1-2 miliony dolarów

GTA 2 – 3-4 miliony dolarów

GTA 3 – ok. 5 milionów dolarów

GTA: Vice City – ok. 5 milionów dolarów

GTA: San Andreas – ok. 10 milionów dolarów

GTA 4 – ok. 100 milionów dolarów

GTA 5 – ok. 265 milionów dolarów

W szerszej perspektywie GTA 5 to aktualnie czwarta najdroższa, wydana gra w historii. Wyżej znalazły się tylko Red Dead Redemption 2 z wynikiem 370-540 milionów dolarów, Cyberpunk 2077, kosztujący 316 milionów dolarów oraz Call of Duty: Modern Warfare 2 z budżetem rzędu 298 milionów dolarów. Już wkrótce ranking ten doczeka się swojej, prawdopodobnej aktualizacji.

GTA 6 – kiedy premiera?

Premiera GTA 6 będzie miała miejsce 26 maja 2026 roku w wersji na konsole PlayStation 5 oraz Xbox Series S/X. GTA 6 w wersji na PC pojawi się najprawdopodobniej pod koniec 2026 roku lub na początku 2027 roku.

Źródło: samaa.tv