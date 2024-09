Tej misji w GTA 6 nie może zabraknąć. Rockstar, nie zepsuj tego

O fenomenie GTA 6 niech świadczy ilość przecieków i rozmaitych spekulacji. Ja również podczepię się pod ten wagonik. Mam nadzieję, że Rockstar Games zadba o to, by w nowym GTA nie zabrakło jednej konkretnej misji.

Jakie będą misje w GTA 6? Jaka będzie mapa? Jakie bronie pojawią się w GTA 6? Możemy siedzieć i mnożyć pytania w nieskończoność, a na końcu okaże się, że nawet najbardziej wyszukany temat został poruszony przez społeczność graczy lub wesołą gawiedź dziennikarską.

Plotki, wszędzie plotki

GTA 6 dopiero zacznie krystalizować się na naszych oczach. Pamiętajmy więc, aby z odpowiednim dystansem podchodzić do przecieków. Przecieki same w sobie złe nie są, ponieważ istnieją na tym świecie ludzie, którzy mogą pochwalić się cennymi kontaktami i dużym wyprzedzeniem informują internautów, co nastąpi w przyszłości.

Przyda się zdrowa dawka sceptycyzmu oraz ostrożność, bo nawet hakerzy wykorzystują GTA 6 do osiągania własnych korzyści. Dowód? Zaproszenie do GTA 6 beta version to zwykłe oszustwo, które warto nagłośnić.

Tej misji nie może zabraknąć

Mam świadomość tego, że perfekcjonizm oraz dbałość o detale to dewiza Rockstar Games. Mam cichą nadzieję – a nawet przeczucie – że w GTA 6 nie zabraknie misji, która będzie nawiązywać do głośnego wycieku.

Czy wszyscy pamiętają jeszcze, jak to wszystko się zaczęło? W lutym 2022 r. Rockstar Games oficjalnie potwierdził prace nad GTA 6. Ładnych kilka miesięcy później, we wrześniu, doszło do spektakularnego wycieku GTA 6, który o samej grze nic spektakularnego raczej nie mówił.

Dalszy los historii znacie: policja zatrzymała nastolatka odpowiedzialnego za wyciek i w sumie fajnie by było, gdyby ta cała sytuacja pojawiła się jako misja w GTA 6. Główna, poboczna – to bez znaczenia. Czuję jednak, że mniejsze lub większe nawiązanie do afery z wyciekiem pojawi się w grze.

Kto wie, może Rockstar Games pokusi się nawet o pokazanie w krzywym zwierciadle wszelkiej maści "leakerów", którzy w praktyce wróżą z fusów, ale mają nadzieję, że wbijając harpun w wieloryba zwanego GTA 6, zdołają wypłynąć na szerokie wody? Czego to się nie robi dla sławy i wyświetleń!

A co mi tam, skoro każdy wróży z fusów, to ja uczynię to samo! Uważam, że w GTA 6 pojawią się samochody. No i uważam, że gra w dniu premiery będzie droższa niż 100 zł. Róbcie screeny, ja nie żartuję! Żarty żartami, ale GTA 6 może sprawić, że gry będą droższe.