Gra MMO Guild Wars 2 przez 10 lat zebrała całkiem pokaźne grono wiernych fanów. Wkrótce może być ich więcej – produkcja uznawana za jedną z najlepszych w swoim gatunku pojawi się wkrótce na Steamie.

10 rocznica premiery Guild Wars 2

Guild Wars 2 pojawiło się 28 sierpnia 2012 roku i od tego czasu ponad 16 milionów graczy z całego świata dołączyło do uniwersum stworzonego przez ArenaNet. Niedługo produkcja będzie świętować swoją 10 rocznicę:

Jeszcze w tym miesiącu osiągniemy niesamowity kamień milowy, świętując dziesiątą rocznicę Guild Wars 2. Razem rozpoczęliśmy epickie przygody, nawiązaliśmy przyjaźnie i rywalizacje na całe życie, stworzyliśmy niezliczone wspomnienia, a także pokonaliśmy kilka smoków. Dziesięć lat to niezwykłe osiągnięcie jak na grę online, zwłaszcza jeśli weźmie się pod uwagę, że wielu nie przetrwało pierwszego roku. Nadal jesteśmy wdzięczni naszej społeczności — jesteśmy tu dzisiaj dzięki waszemu wsparciu i zaufaniu.

Przez lata twórcy wzbogacali Guild Wars 2 o nowe treści. O tym, że w grze nie można się nudzić, przekonają się w przyszłym tygodniu użytkownicy Steama.

Guild Wars 2 – debiut na Steamie

Gra pojawi się już 23 sierpnia tego roku. Gracze będą mogli grać na platformie za darmo, na takich samych zasadach, jak użytkownicy zarejestrowani przez oficjalną stronę tytułu. Opcjonalnie będzie można ulepszyć swoją grę rozszerzeniami (Heart of Thorns, Path of Fire i End of Dragons).

Premierze będa towarzyszyć wydarzenia w grze, jak i poza nią, np. na Twitchu. Twórcy w ciągu ostatnich kilku miesięcy pracowali nad ulepszeniami doświadczenia graczy. Poprawili między innymi tempo wyrównywania poziomów, zaktualizowali domyślne opcje i powiązania klawiszy, by były bardziej sensowne oraz dodali nowe poziomy osiągnięć. Ponadto usunięto żmudne mechaniki, takie jak np. naprawa sprzętu.

Źródło: youtube, steam