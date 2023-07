Jak wybrać zmywarkę – 5 kluczowych porad

Zużycie wody, cicha praca, niskie koszty eksploatacji, odpowiednia klasa energetyczna, moc zmywania, programy i dodatkowe funkcje – to wszystko należy wziąć pod uwagę kupując zmywarkę do naczyń.

Wybór może być kłopotliwy i dlatego przygotowaliśmy przewodnik, który ułatwi Ci zadanie.

Dlaczego warto mieć zmywarkę w domu?

Zmywarka, to jedno z tych urządzeń, które znakomicie ułatwiają codzienne życie. Kto ją ma, ten wie.

Zalety korzystania ze zmywarki Mimo zachwytu znajomych nie jesteś jeszcze przekonany/przekonana do zakupu zmywarki? Oto lista powodów, dla których warto rozważyć montaż takiego urządzenia: oszczędność wody (o tym więcej przeczytasz za chwilę),

(o tym więcej przeczytasz za chwilę), oszczędność czasu - ręczne mycie naczyń pożera czas, to może być 20 minut dziennie czyli 121 godzin rocznie, które przeznaczysz na ciekawsze zajęcia,

- ręczne mycie naczyń pożera czas, to może być 20 minut dziennie czyli 121 godzin rocznie, które przeznaczysz na ciekawsze zajęcia, dzięki zmywarce łatwiej zadbać o czystość w kuchni, naczynia są wysuszone, nie gromadzą się w zlewie, nie trzeba wykładać ich na suszarkę,

w kuchni, naczynia są wysuszone, nie gromadzą się w zlewie, nie trzeba wykładać ich na suszarkę, pozwala zadbać o paznokcie i skórę dłoni,

dłoni, zmywarki do naczyń potrafią więcej niż najlepszy fachowiec na zmywaku - dostępne są np. urządzenia, które np. monitorują poziom zabrudzenia naczyń i dobierają do niego ilość wody i środków czyszczących oraz wysokość temperatury, używają pary do dokładnego osuszania naczyń, mają program higieniczny do wyparzania,

niż najlepszy fachowiec na zmywaku - dostępne są np. urządzenia, które np. monitorują poziom zabrudzenia naczyń i dobierają do niego ilość wody i środków czyszczących oraz wysokość temperatury, używają pary do dokładnego osuszania naczyń, mają program higieniczny do wyparzania, jest proste w obsłudze – ładujesz naczynia i naciskasz przycisk wybranego programu, to wszystko.

Skoro już wiesz, dlaczego warto zainwestować w zmywarkę, teraz pora na odpowiedź, jaka zmywarka będzie najlepsza.

Kryteria wyboru zmywarki do naczyń

Wystarczy zajrzeć do internetowego sklepu ze sprzętem AGD, aby dostać bólu głowy. Do wyboru masz dziesiątki, a nawet setki najróżniejszych modeli: zmywarki wolnostojące, zmywarki do zabudowy, zmywarki kompaktowe czyli najmniejsze.

Od czego zacząć wybór? Przede wszystkim precyzyjnie określ swoje potrzeby. Ile osób będzie korzystało z urządzenia, czy to zmywarka do celów prywatnych, a może stanie w mieszkaniu do wynajęcia? Oto podstawowe wskazówki:

mniejsza, kompaktowa zmywarka będzie dobra dla singli, w kawalerkach, w mieszkaniach pod wynajem krótkoterminowy (dla turystów), dla osób, które rzadko gotują

zmywarka będzie dobra dla singli, w kawalerkach, w mieszkaniach pod wynajem krótkoterminowy (dla turystów), dla osób, które rzadko gotują większy model zmywarki (szerokość 45 cm) sprawdzi się dla rodzin 2+ lub osób, które dużo gotują,

model zmywarki (szerokość 45 cm) sprawdzi się dla rodzin 2+ lub osób, które dużo gotują, zmywarki o szerokości 60 cm przeznaczone są dla większych rodzin.

Weź też pod uwagę rozmiar kuchni. Zmywarka o szerokości 60 cm może zająć zbyt dużo miejsca w niewielkim aneksie kuchennym.

Z drugiej strony wybór większej zmywarki ma sens jeżeli urządzenie oferuje program połowa załadunku czy funkcję dopasowujące zużycie wody i środków czyszczących do poziomu zabrudzenia naczyń. Wtedy nie musisz czekać z myciem, aż maszyna zapełni się talerzami i sztućcami.

Kolejny krok to decyzja: zmywarka do zabudowy czy zmywarka wolnostojąca. Wiele zależy od tego, jak chcesz urządzić swoją kuchnię.

Zmywarka do zabudowy może być niewidoczna czyli z takim samym frontem jak pozostałe szafki, są też osoby, które pozostawiają widoczny panel sterowania. Zmywarka pod zabudowę to dobry wybór dla osób, które chcą mieć kuchnię w stylu rustykalnym.

Zmywarka bez zabudowy będzie siłą rzeczy widoczna i bardziej pasująca do nowocześnie urządzonych kuchni.

Warto pamiętać, że zmywarki do zabudowy są zazwyczaj niższe, węższe i płytsze, bo muszą być zakryte frontem szafki.

Jak sprawdzić w “schowanej” zmywarce ile czasu pozostało do zakończenia programu? Nie zawsze trzeba robić to ręcznie. Niektóre zmywarki do zabudowy wyświetlają na podłodze sygnał świetlny o zakończeniu pracy lub zegar, który pokazuje ile czasu zajmie jeszcze mycie naczyń.

Funkcje zmywarki do naczyń

Przeglądając zmywarki do naczyń zwróć uwagę na najważniejsze parametry: zużycie wody, efektywność energetyczną urządzenia, pojemność i układ koszy, programy i tryby pracy, poziom hałasu oraz bezpieczeństwo i zabezpieczenia. Te wszystkie elementy przekładają się na wygodę korzystania ze zmywarki oraz koszty i oszczędności.

Zużycie wody

Jedną z najważniejszych zalet zmywarki jest oszczędność wody. Zmywarka 45 cm (szerokość) zużywa zazwyczaj ok. 8-9 litrów wody na jedno zmywanie, większe (zmywarka 60 cm) potrzebują 9-11 litrów wody. Możesz też znaleźć zmywarki do naczyń, które szczycą się zużyciem zaledwie 6-7 litrów na jeden cykl. Tymczasem na ręczne mycie talerzy, sztućców czy garnków potrzeba 40 litrów wody, a nawet więcej.

Efektywność energetyczna

Zmywarka do naczyń zmniejszy Twoje rachunki za wodę, jednak zużywa prąd. Na to też jest sposób. Szukaj urządzenie, które ma najmniejsze zużycie energii elektrycznej. To będzie dobre dla portfela i środowiska naturalnego.

Do niedawna obowiązywały oznaczenia „A +”, „A ++” i „A +++” , teraz na etykietach energetycznych używana jest skala A-G. Zmywarka, która zużywa najmniej energii elektrycznej będzie miała etykietę A. Taka maszyna potrzebuje zaledwie ok. 0,55 kWh na cykl zmywania. Tymczasem klasa energetyczna C oznacza zużycie ok. 0,75 kWh.

Warto pamiętać, że na etykietach energetycznych znajdziesz też inne informacje - o poziomie hałasu czy ilości zużywanej wody.

Pojemność i układ koszy

Pojemność zmywarki do naczyń mierzona jest liczbą kompletów naczyń, które możesz do niej załadować. Jeden komplet to zestaw:

duży talerz, głęboki talerz, talerz deserowy,

duża łyżka, widelec, nóż, łyżeczka,

szklanka (kubek), filiżanka, kieliszek na wino.

Inaczej mówiąc komplet naczyń powinien posłużyć do zaserwowania jednej osobie posiłku z dwóch dań i deseru.

Biorąc to pod uwagę:

zmywarka kompaktowa pomieści 6 kompletów,

zmywarka 45 cm – 8–11 kompletów,

zmywarka 60 cm – 13–15 kompletów.

W przypadku tego parametru ważna jest też wysokość urządzenia. Wyższe zmywarki - nawet przy tej samej szerokości – mają często dwa kosze na naczynia zamiast jednego jak w modelach kompaktowych. Pojemność może też zwiększyć dodatkowa szuflada na noże, widelce i łyżki zamiast tradycyjnego koszyka.

Zmywarki z podnoszonymi koszami są praktyczne, bo łatwiej umieścisz w nich garnki o różnych rozmiarach. Szukaj urządzeń, które mają regulowane dolny i górny kosz.

W sklepach znajdziesz też urządzenia ze specjalnymi uchwytami na patelnie. Takie modele przeznaczone są dla osób, które często gotują w domu. W sprzedaży są też zmywarki dostosowane do bezpiecznego mycia szklanych naczyń, np. kieliszków do wina lub szklanek oraz z półkami na filiżanki.



chcesz to myć ręcznie?

Zmywarka kompaktowa (czyli najmniejsza z dostępnych w sprzedaży) ma zazwyczaj jeden kosz na naczynia.

Programy zmywarki i tryby pracy

W praktyce większość osób korzysta z dwóch–-trzech programów. Najczęściej to program codzienny, program szybki i program eco:

program codzienny – do mycia naczyń o różnym poziomie zabrudzenia (nie nadaje się np. do przypalonych patelni), działa w temperaturze 50–60ºC, jeden cykl trwa 60-90 minut,

– do mycia naczyń o różnym poziomie zabrudzenia (nie nadaje się np. do przypalonych patelni), działa w temperaturze 50–60ºC, jeden cykl trwa 60-90 minut, program eco (ekonomiczny) – mycie z użyciem możliwie małej ilości wody i energii elektrycznej, trwa dłużej niż codzienny (225–250 minut)

– mycie z użyciem możliwie małej ilości wody i energii elektrycznej, trwa dłużej niż codzienny (225–250 minut) program szybki – talerze, kubki i sztućce będą czyste po 30–60 minutach.

Powyższe programy znajdziesz (czasem pod nieco zmienionymi nazwami) w każdej zmywarce. Dodatkowe programy, które oferują różne modele, to m.in.:

program automatyczny – dzięki specjalnym czujnikom zmywarka ocenia wielkość wsadu, poziom zabrudzenia naczyń i dobiera do niego temperaturę, czas i moc cyklu zmywania,

– dzięki specjalnym czujnikom zmywarka ocenia wielkość wsadu, poziom zabrudzenia naczyń i dobiera do niego temperaturę, czas i moc cyklu zmywania, program delikatny – przeznaczony do szklanych i porcelanowych naczyń czy ręcznie malowanych, mycie w 40–50ºC przez 80-90 minut,

– przeznaczony do szklanych i porcelanowych naczyń czy ręcznie malowanych, mycie w 40–50ºC przez 80-90 minut, program intensywny – do bardzo zabrudzonych naczyń w tym garnków, patelni, pokrywek, mycie odbywa się w temperaturze 65-70ºC, trwa 90–120 minut i obejmuje kilka cyklów,

– do bardzo zabrudzonych naczyń w tym garnków, patelni, pokrywek, mycie odbywa się w temperaturze 65-70ºC, trwa 90–120 minut i obejmuje kilka cyklów, program Mini 30’ – do lekko zabrudzonych naczyń i szkła w temperaturze 35°C,

– do lekko zabrudzonych naczyń i szkła w temperaturze 35°C, program Quick&Shine – do lekko lub średnio zabrudzonych naczyń, mycie odbywa się w temperaturze 60°C i trwa 60 minut,

– do lekko lub średnio zabrudzonych naczyń, mycie odbywa się w temperaturze 60°C i trwa 60 minut, program szkło – przeznaczone do mycia szklanek, kieliszków i innych naczyń z tego tworzywa, chroni szkło przed szkodliwymi dla niego gwałtownymi zmianami temperatury, trwa 120 minut.

Zmywarki mają też przeróżne przydatne funkcje, np. funkcję dezynfekcji, strefa intensywna (możliwość mycia bardzo brudnych naczyń z naczyniami delikatnymi z podziałem na góry i dolny koszyk), opóźnienie startu pracy, zmywanie strefowe (górny, dolny poziom), opcję intensywnego suszenia tak aby naczynia nie miały zacieków. Bardzo praktyczny jest też program, który myje wnętrze zmywarki i oczyszcza je z tłuszczu i osadów.

Przed wyborem zmywarki do naczyń warto przejrzeć opis produktu i dane techniczne urządzenia, które nas interesuje. To pozwoli Ci zorientować się w jego możliwościach i potencjale.

Poziom hałasu

Informacje o głośności zmywarki znajdziesz w danych technicznych urządzenia oraz na etykietach energetycznych.

Z zasady ciszej pracują urządzenia z silnikami bezszczotkowymi (inwerterowymi, który pracuje w oparciu o indukcję magnetyczną), ich głośność sięga do 38–43 dB. Przeciętna zmywarka kompaktowa emituje ok. 53 dB.

Głośna praca zmywarki może być uciążliwa i przeszkadzać w odpoczynku, a to ogranicza korzystanie z tego urządzenia rano i wieczorem. Hałas jest szczególnie odczuwalny w mniejszych mieszkaniach lub z niewielkim aneksem kuchennym.

W nowoczesnych maszynach montowane są specjalne maty wygłuszające. Niektóre modele mają programy nocne z nieco ograniczonym poziomem hałasu. Zmywarki do zabudowy pracują nieco ciszej ze względu na fronty, które je zasłaniają

Bezpieczeństwo i zabezpieczenia

Nowoczesne maszyny do mycia naczyń wyposażone są w różne zabezpieczenia. Należą do nich:

blokada dostępu do panelu sterowania,

zabezpieczenia przed zalaniem (wąż dopływowy z elektrozaworem),

zabezpieczenia wewnętrzne, np. zatrzymanie wody wewnątrz urządzenia w przypadku awarii,

filtry antybakteryjne, które ułatwiają pozbycie się uciążliwych zapachów czy pleśni z wnętrza urządzenia,

systemy samoczyszczące do mycia komory zmywarki.

Montaż i użytkowanie

Montaż zmywarki wolnostojącej nie jest szczególnie kłopotliwym zadaniem. Jednak jeżeli nie czujesz się na siłach zrobić to samodzielnie, można skorzystać z pomocy fachowców. Część sklepów oferuje usługę montażu w cenie urządzenia lub jako dodatkowy pakiet. Nieco więcej zachodu potrzeba przy maszynie do zabudowy.

Wybór odpowiedniego miejsca

Jak już wiesz, zmywarka powinna pasować swoim rozmiarem do miejsca, w którym chcesz ją ustawić. To ważne przede wszystkim przy urządzeniach do zabudowy. Zmywarka nie powinna wystawać ponad sąsiednią szafkę.

Urządzenie należy ustawić w pobliżu gniazdka elektrycznego 230V z uziemieniem , a te powinno być oddalone o 60 cm od źródła wody i przynajmniej 30 centymetrów nad podłogą. Gniazdko nie może znajdować się za urządzeniem, bo to grozi przegrzaniem wtyczki. Lepiej też nie używać przedłużaczy.

Montaż zmywarki

Instalacja zmywarki polega na podłączeniu zimnej wody (z baterii zlewozmywakowej) oraz połączeniu z odpływem syfonu zlewozmywaka. To najwygodniejsze rozwiązanie. Nie trzeba robić nowego przyłącza wodnego i odpływu kanalizacji.

Zazwyczaj montaż zmywarki do zabudowy jest łatwiejszy w nowej kuchni. Możesz wtedy dokładnie rozplanować gdzie będą stały szafki i wykonać instalacje. Wysokość takiej zmywarki wyregulujesz za pomocą nóżek.

Podsumowanie. Porównanie dostępnych modeli zmywarek przed kupnem

Porównując dostępne modele zmywarek do naczyń zwróć uwagę na: