Marka Hammer wprowadza na rynek nowy telefon. Hammer Boost 2 LTE to propozycja dla tych użytkowników, którzy potrzebują solidnego urządzenia do zadań specjalnych, np. pracy w trudnych warunkach. Oto specyfikacja i cena nowego modelu.

W poszukiwaniu wytrzymałych telefonów warto sprawdzić, co ma do zaoferowania marka Hammer. Otóż nowy telefon spod tego szyldu chce sprostać wymaganiom codziennych wyzwań. Słowem: Hammer Boost 2 LTE to propozycja dla osób pracujących w trudnych warunkach lub dla tych, którzy aktywnie spędzają czas na świeżym powietrzu.

Specyfikacja i cena Hammer Boost 2 LTE

Obudowa z certyfikatem IP68 oraz zgodność ze standardem wojskowym MIL-STD-810H zapewniają ochronę przed wodą, pyłem i wstrząsami. Wbudowany akumulator o pojemności 3500 mAh pozwala na działanie urządzenia przez kilka dni bez potrzeby ładowania – do 466 godzin w trybie czuwania i 12 godzin rozmów. Dodatkowo, dzięki odkręcanej obudowie, wymiana baterii jest szybka i bezproblemowa.

Obsługa technologii 4G LTE i VoLTE zapewnia niezawodne połączenia bez względu na lokalizację. Z kolei funkcja Dual SIM pozwala na używanie dwóch numerów w jednym telefonie, co jest szczególnie wygodne dla osób, które chcą oddzielić życie prywatne od zawodowego.

Przejrzyste menu, czytelny 2,4-calowy ekran IPS oraz duże klawisze zapewniają wygodną obsługę, nawet w rękawicach. Dodatkowo urządzenie oferuje przydatne funkcje, takie jak aparat, latarka, radio działające bez słuchawek oraz złącze mini Jack.

Hammer Boost 2 LTE jest dostępny w sklepie producenta w cenie 359 zł.