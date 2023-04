Harry Potter wraca na ekrany, choć tym razem te mniejsze. Na platformie Max pojawi się wielosezonowy serial, będący wierną ekranizacją książek J.K. Rowling. To niejedyna duża nowość HBO na horyzoncie.

Harry Potter powróci jako pełnoprawny serial. Będzie to jeden z pierwszych hitów przygotowywanych z myślą o nowej platformie Max, która zastąpi obecne HBO Max. Tym samym potwierdziło się to, o czym mówiło się od dawna.

Serial Harry Potter powstaje. Trafi na platformę Max

Fanów tego uniwersum ucieszyć mogą przede wszystkim dwie wiadomości. Po pierwsze serial nie będzie zbiorem żadnych nowych historii, lecz ekranizacją wszystkich siedmiu książek. Twórcy obiecują wysoką wierność w stosunku do oryginałów. Zadba o to producentka wykonawcza, którą jest – i to ta druga dobra wiadomość – sama J.K. Rowling, czyli autorka serii o niezwykłym czarodzieju i jego przyjaciołach.

Po co tworzyć serial, skoro są już (ciepło przyjęte) filmy? Powody są dwa. Pierwszym jest chęć unowocześnienia produkcji, dzięki czemu seria będzie mogła przyciągnąć do ekranów nowe pokolenie widzów. Drugim – możliwość przedstawienia wszystkich historii znanych z książek. W filmach wszak, ze względu na ograniczoną długość, trzeba było pominąć niektóre wątki. W serialu tymczasem każdy sezon przedstawi wydarzenia z jednej części książkowej serii.

Harry Potter: serial Max na teaserze

Kiedy zobaczymy serial o Harrym Potterze?

Oczywiście pojawiają się też sceptyczne opinie. Istnieją choćby obawy o wprowadzenie zabiegów związanych z poprawnością polityczną. Fani filmów nie są też przekonani do (niemożliwej przecież do obejścia) zmiany obsady.

Nie wiadomo jeszcze, kiedy przyjdzie nam się przekonać o tym, co wyjdzie z serialu o Harrym Potterze. Wprawdzie prace ruszyły już w 2021 roku, ale na razie właściciele platformy Max nie zdradzają żadnych informacji na temat daty premiery.

Max ma tego więcej. Co jeszcze planuje?

Serwis Max, który stanie się domem dla serialu o Harrym Potterze, przygotowuje więcej premier. Pojawi się między innymi kolejny spin-off Gry o tron, zatytułowany A Knight of Seven Kingdoms: The Hedge Knight…

Na platformie Max zadebiutuje także złożony z 8 odcinków serial o Pingwinie z uniwersum Batmana…

Do tego w czwartym sezonie powróci Detektyw, a Teoria Wielkiego Podrywu doczeka się kolejnego (po Młodym Sheldonie) spin-offu. (Po Mare z Easttown) Kate Winslet zaserwuje nam natomiast The Regime. Na miłośników Stephena Kinga czekać będzie natomiast serial Welcome to Derry, przybliżający historię Pennywise’a z serii To:

Myślisz, że te tytuły zdołają przyciągnąć widzów do serwisu Max i pozwolą mu walczyć z Netfliksem jak równy z równym?

