Kim jest, ile pracuje i jak dużo zarabia programista-freelancer w Polsce? Raport Useme przynosi odpowiedzi na te właśnie pytania.

Polski programista-freelancer jest młodym mężczyzną

Gdy mówimy o programistach pracujących na własną rękę, w zdecydowanej większości (94,3%) mamy na myśli mężczyzn. Najczęściej pomiędzy 25. a 34. rokiem życia (50,6%), ewentualnie pomiędzy 18. a 24. (24,1%) lub pomiędzy 35. a 44. (21,8%).

Ile pracuje polski programista-wolny strzelec?

Jeden na trzech programistów bierze tylko od 1 do 3 zleceń miesięcznie, niespełna 15% – od 3 do 5, a mniej niż 7% – od 5 do 10. Powyżej 10 zleceń wykonuje zaledwie 5,7% wolnych strzelców.

Warto też rzucić okiem na statystyki dotyczące większych projektów i współprac długofalowych. Działalność tego rodzaju prowadzi mniej więcej co czwarty ankietowany programista (dokładnie 25,3% z nich).

Ile zarabia programista-freelancer w Polsce?

Co trzeci programista „wyciąga” maks. 3000 złotych netto z freelancingu, który dla prawie połowy respondentów (49,5%) jest jedynym źródłem przychodów. Równocześnie na konto kolejnej jednej trzeciej wolnych strzelców co miesiąc trafia powyżej 5000 złotych (a w przypadku 17% jest to kwota co najmniej dwa razy większa).

Oczywiście wysokość wynagrodzenia jest zależna od wielu czynników. Głównie od ilości i typu przyjmowanych zleceń, poziomu zaawansowania i specjalizacji oraz – szczególnie istotnej we freelancingu – siły marki osobistej.

„W ciągu ostatnich dwunastu miesięcy pandemii, wzrost wynagrodzenia dla tej grupy zawodowej wyniósł ok 12%. Jednak wszystko wskazuje na to, że zarobki programistów w 2021 roku w dalszym ciągu będą rosły” – powiedział Przemysław Głośny, prezes zarządu Useme.

„Wszyscy freelancerzy to jedna z niewielu grup zawodowych, która dzięki Covid-19 zyskała, zarówno pod względem liczby zleceń, jak i wzrostu stawek. Jednak to wolni strzelcy będący specjalistami IT, mogą czuć się prawdziwymi beneficjentami obecnej sytuacji, gdyż zyskali najwięcej” – dodał Głośny.

Źródło: Useme, informacja własna

